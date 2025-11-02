Předplatné

V NHL je zájem o nákup Zachy. Jak s ním naloží Boston? Pastrňák chce, aby...

Patrik Czepiec
NHL
Jen vypukla sezona, přitáhl k sobě přestupový zájem jako magnet. Po českém útočníkovi Pavlu Zachovi je v NHL sháňka. Vyplývá to z nevalné šance Bostonu na úspěch i schopností druhého centra Bruins, který za tři sezony v přístavním městě zvládl 163 bodů (56+107). Letos navíc zadělal na životní sklizeň, to vše při přívětivé výplatě 4,75 milionu dolarů. Stejnou částku bude brát ještě v příštím ročníku. Šéf vedení Bruins Don Sweeney ovšem na obchod nemusí nutně tlačit.

Zachovo jméno se do žhavých spekulací zamotalo po výstupu uznávaného kanadského novináře Elliotteho Friedmana v televizním vysílání Hockey Night in Canada. Odborník před týdnem vyzradil, že hru o jistého účastníka olympiády v Itálii chce otevřít Vancouver, který se na stejné téma měl informovat už v létě.

„Zkouší to znovu. Týmy se po centrech ohlíží, ale Bruins nemusí podnikat nic, pokud nechtějí. Canucks i pár dalších klubů nicméně zjišťují, zda by si Zachu vůbec mohli dovolit. Co jsem slyšel, Zacha je velký parťák Pastrňáka, a ten chce, aby v Bostonu pokračoval,“ prohlásil Friedman v živém vstupu.

Posléze vyplynulo, že už dříve se vyptávali také zástupci Calgary nebo Montrealu. U Canucks byl nicméně interes nejvýraznější. Navíc podle Friedmanových zjištění Vancouver nefiguruje mezi Zachou zakázanými destinacemi v rámci jeho modifikované klauzule o nevyměnitelnosti, do níž spadá osm organizací, kam český centr nechce.

V tuto chvíli má být přesto nejpravděpodobnější variantou setrvání na stávající adrese, tedy v Bostonu. Mimoděk tomu nahrálo i zranění elitního středního útočníka Bruins Eliase Lindholma. Švéd se po srážce s urostlým Jordanem Greenwayem v utkání s Buffalem poroučel z ledu v doprovodu spoluhráčů. S poraněným kolenem bude scházet přinejmenším několik týdnů.

Boston navíc Zachu vnímá jako hráče, kolem něhož chce vykonat nutnou restrukturalizaci kádru. Už za osm měsíců se tak mistr světa z loňského roku může dočkat nabídky až na sedmileté prodloužení současného kontraktu. Pochopitelně za výrazně vyšší finanční odměnu.

Nová smlouva už v létě?

„Co jsem zaslechl, pro Boston je Zacha dlouhodobým řešením,“ potvrdil insider televizní stanice TSN Pierre LeBrun. „Nebudu překvapený, pokud mu už v létě nabídnou novou smlouvu. V 28 letech ho Bruins berou jako vhodného člena soupisky, v níž jinak proběhnou změny.“

Pokud by na Zachův přestup skutečně došlo, zájemce by musel sáhnout hlouběji do kapsy. Nákup autora 12 bodů (2+10) ve 14 zápasech dosavadní základní části by patrně obnášel oběť v podobě dvou vysokých voleb v draftu, mladého talentu a NHL prověřeného forvarda. Třebaže Boston nezačal úplně tragicky, na jeho účast v play off to nevypadá. Musí myslet na budoucnost.

Jak ročník bude postupovat, může se počet hladových supů zvyšovat. A nejen v případě Zachy. Konkurenti už projevili zájem také o jeho kumpána Caseyho Mittelstadta, jemuž svědčí pobyt v druhé formaci Bruins.

Svěřenci trenéra Marca Sturma v sobotu večer skalpem Caroliny v poměru 2:1 natáhli vítěznou šňůru na tři zápasy. Absentujícího Lindholma aspoň prozatím nahradil v první letce třiadvacetiletý Marat Chusnutdinov. Pastrňák si spolupráci pochvaluje.

„Pořád mu říkám, ať hraje svoji hru. Existuje důvod, proč ho mezi nás povýšili, takže se toho musí držet. Já se přizpůsobím, on se měnit nemusí. Ale Chusy je skvělý kluk i v kabině, všemi oblíbený. Denně přináší pozitivní energii, takže nemůžeme být spokojenější,“ pronesl Pastrňák o muži, jehož vedení zlanařilo v březnu z Minnesoty spolu s Čechem Jakubem Laukem, nyní útočníkem Pardubic.

Pavel Zacha v Bostonu

  • 2022-23: 82 zápasů - 57 bodů (21+36)
  • 2023-24: 78 - 59 (21+38)
  • 2024-25: 82 - 47 (14+33)
  • 2025-26: 14 - 12 (2+10)
  • Play off: 20 - 12 (1+11)
  • CELKEM: 276 zápasů - 187 bodů (59+128)

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh13802346:3618
2Devils12810345:3618
3Montreal12450344:3618
4Detroit12620441:3916
5Carolina11430441:3214
6Columbus11520438:3314
7Rangers13422531:3114
8Ottawa13422548:5114
8Boston14520745:4814
10Flyers11331432:2913
11Washington12511531:2913
12Buffalo12413437:3813
12Toronto12421543:4413
14Florida12511531:3413
15Tampa11322431:3112
16Islanders11501537:4011
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado13705147:3519
    2Winnipeg12810345:3018
    3Utah11620340:3016
    4Vegas11513239:3215
    5Edmonton13423441:4115
    6Dallas12513333:3615
    7Seattle Kraken11324230:3214
    8Kings13234437:4414
    9Anaheim10421337:3313
    10Chicago12413438:3513
    11Vancouver13330735:4112
    12Nashville13412633:4312
    13Minnesota13313637:4911
    14San Jose12132640:5010
    15St. Louis12302734:518
    16Calgary13112929:476

