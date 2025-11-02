V NHL je zájem o nákup Zachy. Jak s ním naloží Boston? Pastrňák chce, aby...
Jen vypukla sezona, přitáhl k sobě přestupový zájem jako magnet. Po českém útočníkovi Pavlu Zachovi je v NHL sháňka. Vyplývá to z nevalné šance Bostonu na úspěch i schopností druhého centra Bruins, který za tři sezony v přístavním městě zvládl 163 bodů (56+107). Letos navíc zadělal na životní sklizeň, to vše při přívětivé výplatě 4,75 milionu dolarů. Stejnou částku bude brát ještě v příštím ročníku. Šéf vedení Bruins Don Sweeney ovšem na obchod nemusí nutně tlačit.
Zachovo jméno se do žhavých spekulací zamotalo po výstupu uznávaného kanadského novináře Elliotteho Friedmana v televizním vysílání Hockey Night in Canada. Odborník před týdnem vyzradil, že hru o jistého účastníka olympiády v Itálii chce otevřít Vancouver, který se na stejné téma měl informovat už v létě.
„Zkouší to znovu. Týmy se po centrech ohlíží, ale Bruins nemusí podnikat nic, pokud nechtějí. Canucks i pár dalších klubů nicméně zjišťují, zda by si Zachu vůbec mohli dovolit. Co jsem slyšel, Zacha je velký parťák Pastrňáka, a ten chce, aby v Bostonu pokračoval,“ prohlásil Friedman v živém vstupu.
Posléze vyplynulo, že už dříve se vyptávali také zástupci Calgary nebo Montrealu. U Canucks byl nicméně interes nejvýraznější. Navíc podle Friedmanových zjištění Vancouver nefiguruje mezi Zachou zakázanými destinacemi v rámci jeho modifikované klauzule o nevyměnitelnosti, do níž spadá osm organizací, kam český centr nechce.
V tuto chvíli má být přesto nejpravděpodobnější variantou setrvání na stávající adrese, tedy v Bostonu. Mimoděk tomu nahrálo i zranění elitního středního útočníka Bruins Eliase Lindholma. Švéd se po srážce s urostlým Jordanem Greenwayem v utkání s Buffalem poroučel z ledu v doprovodu spoluhráčů. S poraněným kolenem bude scházet přinejmenším několik týdnů.
Boston navíc Zachu vnímá jako hráče, kolem něhož chce vykonat nutnou restrukturalizaci kádru. Už za osm měsíců se tak mistr světa z loňského roku může dočkat nabídky až na sedmileté prodloužení současného kontraktu. Pochopitelně za výrazně vyšší finanční odměnu.
Nová smlouva už v létě?
„Co jsem zaslechl, pro Boston je Zacha dlouhodobým řešením,“ potvrdil insider televizní stanice TSN Pierre LeBrun. „Nebudu překvapený, pokud mu už v létě nabídnou novou smlouvu. V 28 letech ho Bruins berou jako vhodného člena soupisky, v níž jinak proběhnou změny.“
Pokud by na Zachův přestup skutečně došlo, zájemce by musel sáhnout hlouběji do kapsy. Nákup autora 12 bodů (2+10) ve 14 zápasech dosavadní základní části by patrně obnášel oběť v podobě dvou vysokých voleb v draftu, mladého talentu a NHL prověřeného forvarda. Třebaže Boston nezačal úplně tragicky, na jeho účast v play off to nevypadá. Musí myslet na budoucnost.
Jak ročník bude postupovat, může se počet hladových supů zvyšovat. A nejen v případě Zachy. Konkurenti už projevili zájem také o jeho kumpána Caseyho Mittelstadta, jemuž svědčí pobyt v druhé formaci Bruins.
Svěřenci trenéra Marca Sturma v sobotu večer skalpem Caroliny v poměru 2:1 natáhli vítěznou šňůru na tři zápasy. Absentujícího Lindholma aspoň prozatím nahradil v první letce třiadvacetiletý Marat Chusnutdinov. Pastrňák si spolupráci pochvaluje.
„Pořád mu říkám, ať hraje svoji hru. Existuje důvod, proč ho mezi nás povýšili, takže se toho musí držet. Já se přizpůsobím, on se měnit nemusí. Ale Chusy je skvělý kluk i v kabině, všemi oblíbený. Denně přináší pozitivní energii, takže nemůžeme být spokojenější,“ pronesl Pastrňák o muži, jehož vedení zlanařilo v březnu z Minnesoty spolu s Čechem Jakubem Laukem, nyní útočníkem Pardubic.
Pavel Zacha v Bostonu
- 2022-23: 82 zápasů - 57 bodů (21+36)
- 2023-24: 78 - 59 (21+38)
- 2024-25: 82 - 47 (14+33)
- 2025-26: 14 - 12 (2+10)
- Play off: 20 - 12 (1+11)
- CELKEM: 276 zápasů - 187 bodů (59+128)
