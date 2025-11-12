Předplatné

Pastrňák překonal metu 400 gólů v NHL! Před ním to zvládli jen dva Češi. Trefil se i Nečas

David Pastrňák se raduje z jubilejního gólu proti Torontu
David Pastrňák se raduje z jubilejního gólu proti TorontuZdroj: ČTK / AP / Charles Krupa
Boston Bruins oslavují vítězství poté, co David Pastrňák překonal hranici 400 gólů v NHL
Martin Nečas podepsal v Coloradu nový osmiletý kontrakt
David Pastrňák slaví výhru nad Torontem s brankářem Jeremym Swaymanem
David Pastrňák se raduje z branky proti Islanders
David Pastrňák se trefil proti Torontu
Český obránce ve služnách Vancouveru Filip Hronek
Martin Nečas oslavuje gól parťáka z Colorada Cala Makara
NHL
Paráda! David Pastrňák se zasloužil dvěma góly a přihrávkou o výhru hokejistů Bostonu 5:3 nad Torontem. První trefou v utkání překonal hranici 400 branek v základní části soutěže. Devětadvacetiletý útočník je po Jaromíru Jágrovi (766) a Patriku Eliášovi (408) třetím českým hráčem, který dosáhl v lize této mety. Za Bruins se trefil i Pavel Zacha. Martin Nečas desátou trefou v ročníku pomohl Coloradu vyhrát 4:1 nad Anaheimem, za které chytal Lukáš Dostál.

David Pastrňák si 400. branku připsal stylově. Český útočník zakončil únik vydařenou forhendovou kličkou a zvýšil v úvodu druhé třetiny na 4:1. Druhý gól dal v přesilové hře, ve které se prosadil střelou z levého kruhu do odkryté branky a upravil v 50. minutě na konečných 5:3. Při hře Toronta bez gólmana ještě mohl rodák z Havířova zkompletovat hattrick, ale těsně minul prázdnou branku a pískalo se zakázané uvolnění.

Pastrňák si ještě připsal asistenci u úvodního gólu zápasu a byl vyhlášen nejlepším hráčem večera. Po jeho připrávce mezi kruhy se puk odrazil od brusle Zachy do branky. Boston vyhrál posedmé v řadě. Na druhé straně z utkání odstoupili kvůli zranění Auston Matthews a Anthony Stolarz.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1418321715
2.Leo CarlssonAnaheim111526169
3.Macklin CelebriniSan Jose101626178
4.Connor BedardChicago916251610
5.William NylanderToronto81624146
6.Connor McDavidEdmonton7172417-4
7.Mikko RantanenDallas9142317-6
8.Cale MakarColorado617231714
9.Kirill KaprizovMinnesota10122218-4
10.David PastrňákBoston10122218-3

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils16831454:4723
2Carolina16830560:4622
3Montreal16552458:5222
4Boston18740762:5922
5Pittsburgh17903557:4821
6Ottawa17534559:6120
7Tampa15622546:4118
8Flyers15442543:3918
9Islanders16712653:5318
10Rangers17622741:4318
11Detroit16630746:5118
12Washington16711746:3917
13Toronto17621862:6517
14Florida16711743:4817
15Columbus15521748:5015
16Buffalo15414641:4914
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado171015168:4327
    2Anaheim16831464:5023
    3Dallas17733452:5323
    4Winnipeg16910652:4220
    5Kings17534550:5220
    6Chicago16713553:4119
    7San Jose17443655:5719
    8Vegas15614448:4518
    9Utah16630751:5018
    10Seattle Kraken15434439:4418
    11Minnesota18524751:5918
    12Edmonton17434652:6118
    13Vancouver18441953:6317
    14St. Louis17603847:6515
    15Nashville18414947:6514
    16Calgary183121238:5810

