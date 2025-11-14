NHL ONLINE: Hronek hraje v Carolině. Utah - Islanders, souboj českých brankářů

Předplatné

Český zadák Filip Hronek v dresu Vancouveru válí
Český zadák Filip Hronek v dresu Vancouveru válí
Obránce Filip Hronek je se svou bodovou šňůrou v NHL velice blízko k vyrovnání českého rekordu Jiřího Bubly
Českého beka Filipa Hronka čeká ve Vancouveru poslední rok běžící smlouvy
David Rittich dostává další příležitost v brance New York Islanders
Český gólman David Rittich v brance New York Islanders
David Rittich vychytal Edmonton
Český brankář Vítek Vaněček v dresu Utah Mammoth
Vítek Vaněček Utahu vychytal výhru nad Winnipegem
Český zadák Filip Hronek se chstá likvidovat útoky svého soupeře z Caroliny. Souboj českých brankářů přinese souboj mezi Utah Mammoth a New York Islanders, do hry za hosty zasahuje s jistotou David Rittich, na druhé straně brankoviště obsazuje jeden z dua Karel Vejmelka - Vítek Vaněček. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na iSportu. 

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331818
2.Connor McDavidEdmonton7202719-3
3.Leo CarlssonAnaheim111526178
4.Connor BedardChicago101626178
5.Macklin CelebriniSan Jose101626186
6.Mikko RantanenDallas9162518-5
7.William NylanderToronto81725156
8.Martin NečasColorado1212241815
9.David PastrňákBoston11132419-3
10.Cale MakarColorado618241816

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils17841458:5025
2Carolina16830560:4622
3Boston19740865:6422
4Ottawa18634564:6422
5Montreal17552558:5922
6Pittsburgh17903557:4821
7Rangers18722748:4620
8Islanders17722657:5620
9Detroit17730752:5420
10Flyers16443544:4119
11Columbus17631755:5519
12Florida17811749:5119
13Tampa16622649:4818
14Toronto18622865:6918
15Washington17711849:4517
16Buffalo17414846:6014
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado181115174:4629
    2Dallas18833459:5325
    3Anaheim17831567:5623
    4Kings18544554:5522
    5Seattle Kraken17535445:4921
    6Chicago17714556:4520
    7Winnipeg17910755:4720
    8Utah17730756:5220
    9Edmonton19444758:6720
    10Vegas16615451:4919
    11San Jose18443755:5919
    12Minnesota18524751:5918
    13Vancouver18441953:6317
    14St. Louis17603847:6515
    15Nashville18414947:6514
    16Calgary194121240:5812

