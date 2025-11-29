NHL ONLINE: Colorado přejelo Montreal s Dobešem, Nečas má tři body. V akci další Češi
Program zámořské NHL nabídl několik utkání v přívětivém čase. Martin Nečas se v jednom z nich podílel na třech gólech Colorada při vysokém vítězství 7:2 nad Montrealem, jehož branku hájil Jakub Dobeš. V noci pak startuje osm duelů, ve kterých se představí další čeští hokejisté. New Jersey s Ondřejem Palátem hraje proti Flyers, Tomáš Hertl a jeho Vegas vyzvou San Jose a ukáže se například i Filip Hronek. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Nečas si připsal asistenci u čtvrtého, šestého a sedmého gólu. Domácí vedli nad Montrealem 4:0 už ve 24. minutě, až pak se prosadili hosté, ale nakonec z Denveru odjeli s debaklem. Dobeš inkasoval sedmkrát z 36 střel.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|20
|24
|44
|25
|30
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|22
|36
|25
|2
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|11
|25
|36
|26
|-5
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|14
|19
|33
|24
|8
|5.
|Leo Carlsson
Anaheim
|13
|20
|33
|24
|12
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|20
|33
|25
|24
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|15
|17
|32
|25
|11
|8.
|Nikita Kučerov
Tampa
|11
|21
|32
|23
|8
|9.
|Jack Eichel
Vegas
|11
|21
|32
|24
|2
|10.
|Cale Makar
Colorado
|9
|23
|32
|25
|28
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|25
|13
|3
|2
|7
|84:65
|34
|2
Devils
|24
|10
|6
|1
|7
|77:69
|33
|3
Carolina
|24
|11
|4
|2
|7
|85:70
|32
|4
Washington
|25
|13
|1
|2
|9
|84:68
|30
|5
Pittsburgh
|23
|11
|1
|5
|6
|72:63
|29
|6
Flyers
|23
|6
|7
|3
|7
|68:64
|29
|7
Islanders
|25
|9
|4
|3
|9
|75:73
|29
|8
Montreal
|24
|8
|5
|3
|8
|82:87
|29
|9
Rangers
|27
|10
|3
|2
|12
|72:71
|28
|10
Ottawa
|24
|8
|4
|4
|8
|78:78
|28
|11
Boston
|26
|9
|5
|0
|12
|80:84
|28
|12
Columbus
|25
|6
|5
|5
|9
|73:82
|27
|13
Detroit
|25
|9
|4
|1
|11
|75:86
|27
|14
Florida
|24
|11
|1
|1
|11
|75:77
|25
|15
Toronto
|24
|6
|4
|3
|11
|78:87
|23
|16
Buffalo
|24
|7
|2
|4
|11
|73:84
|22
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|25
|17
|1
|6
|1
|103:55
|42
|2
Dallas
|25
|13
|3
|4
|5
|87:70
|36
|3
Minnesota
|25
|8
|6
|4
|7
|75:69
|32
|4
Anaheim
|24
|9
|6
|1
|8
|89:78
|31
|5
Kings
|24
|7
|4
|7
|6
|66:69
|29
|6
Vegas
|24
|9
|1
|8
|6
|72:73
|28
|7
Seattle Kraken
|24
|7
|4
|6
|7
|59:66
|28
|8
Utah
|25
|9
|3
|3
|10
|77:76
|27
|9
San Jose
|25
|6
|6
|3
|10
|71:80
|27
|10
Edmonton
|26
|6
|5
|5
|10
|81:95
|27
|11
Chicago
|24
|9
|1
|5
|9
|75:70
|25
|12
Winnipeg
|23
|10
|2
|0
|11
|71:68
|24
|13
St. Louis
|25
|8
|0
|7
|10
|67:91
|23
|14
Vancouver
|25
|6
|4
|2
|13
|78:93
|22
|15
Calgary
|26
|7
|2
|3
|14
|65:81
|21
|16
Nashville
|24
|6
|2
|4
|12
|62:87
|20