Předplatné

NHL ONLINE: Colorado přejelo Montreal s Dobešem, Nečas má tři body. V akci další Češi

Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas v zápase s MontrealemZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
Martin Nečas na ledě září.
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Martin Nečas na ledě září.
Martin Nečas na ledě září.
Martin Nečas na ledě září.
Martin Nečas na ledě září.
Montreal porazil i díky 24 zákrokům Jakuba Dobeše doma Toronto 5:2
9
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Začít diskusi (0)

Program zámořské NHL nabídl několik utkání v přívětivém čase. Martin Nečas se v jednom z nich podílel na třech gólech Colorada při vysokém vítězství 7:2 nad Montrealem, jehož branku hájil Jakub Dobeš. V noci pak startuje osm duelů, ve kterých se představí další čeští hokejisté. New Jersey s Ondřejem Palátem hraje proti Flyers, Tomáš Hertl a jeho Vegas vyzvou San Jose a ukáže se například i Filip Hronek. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Nečas si připsal asistenci u čtvrtého, šestého a sedmého gólu. Domácí vedli nad Montrealem 4:0 už ve 24. minutě, až pak se prosadili hosté, ale nakonec z Denveru odjeli s debaklem. Dobeš inkasoval sedmkrát z 36 střel.

KonecLIVE
14

KonecLIVE
72

KonecLIVE
04

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE 1. třetina
00Tipsport3,142,05Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,153,93Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,53,92,5Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport44,81,7Detail
LIVE
--Tipsport2.64.12.41Detail
LIVE
--Tipsport2.24.182.86Detail
LIVE
--Tipsport1.544.845.26Detail
LIVE
--Tipsport1.984.263.29Detail
LIVE
--Tipsport2.594.12.33Detail
LIVE
--Tipsport2.644.12.28Detail
LIVE
--Tipsport1.684.214.42Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2024442530
2.Macklin CelebriniSan Jose142236252
3.Connor McDavidEdmonton11253626-5
4.Connor BedardChicago141933248
5.Leo CarlssonAnaheim1320332412
6.Martin NečasColorado1320332524
7.Jason RobertsonDallas1517322511
8.Nikita KučerovTampa112132238
9.Jack EichelVegas112132242
10.Cale MakarColorado923322528

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa251332784:6534
2Devils241061777:6933
3Carolina241142785:7032
4Washington251312984:6830
5Pittsburgh231115672:6329
6Flyers23673768:6429
7Islanders25943975:7329
8Montreal24853882:8729
9Rangers2710321272:7128
10Ottawa24844878:7828
11Boston269501280:8428
12Columbus25655973:8227
13Detroit259411175:8627
14Florida2411111175:7725
15Toronto246431178:8723
16Buffalo247241173:8422
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2517161103:5542
    2Dallas251334587:7036
    3Minnesota25864775:6932
    4Anaheim24961889:7831
    5Kings24747666:6929
    6Vegas24918672:7328
    7Seattle Kraken24746759:6628
    8Utah259331077:7627
    9San Jose256631071:8027
    10Edmonton266551081:9527
    11Chicago24915975:7025
    12Winnipeg2310201171:6824
    13St. Louis258071067:9123
    14Vancouver256421378:9322
    15Calgary267231465:8121
    16Nashville246241262:8720

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů