NHL ONLINE: Nečas v akci proti Dobešovi v brance, Tomášek hraje na ledě Seattlu

Martin Nečas na ledě září.
Martin Nečas na ledě září.
Montreal porazil i díky 24 zákrokům Jakuba Dobeše doma Toronto 5:2
18
Program zámořské NHL nabízí hned tři utkání v přívětivém čase. Ve 20.00 startuje zápas New Yorku Rangers s Tampou, o hodinu později jde do akce Martin Nečas v dresu Colorada, který doma přivítá Montreal s Jakubem Dobešem v brance. A hraje také David Tomášek, jehož Edmonton zamířil do Seattlu. V noci pak startuje osm duelů, ve kterých se představí další čeští hokejisté. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1922412428
2.Macklin CelebriniSan Jose142236252
3.Connor McDavidEdmonton10243425-6
4.Connor BedardChicago141933248
5.Leo CarlssonAnaheim1320332412
6.Jason RobertsonDallas1517322511
7.Jack EichelVegas112132242
8.William NylanderToronto112031207
9.Cale MakarColorado922312424
10.Kirill KaprizovMinnesota161430252

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils241061777:6933
2Tampa241232780:6432
3Carolina241142785:7032
4Washington251312984:6830
5Pittsburgh231115672:6329
6Flyers23673768:6429
7Islanders25943975:7329
8Montreal23853780:8029
9Rangers2610321171:6728
10Ottawa24844878:7828
11Boston269501280:8428
12Columbus25655973:8227
13Detroit259411175:8627
14Florida2411111175:7725
15Toronto246431178:8723
16Buffalo247241173:8422
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado241616196:5340
    2Dallas251334587:7036
    3Minnesota25864775:6932
    4Anaheim24961889:7831
    5Kings24747666:6929
    6Vegas24918672:7328
    7Seattle Kraken23746659:6228
    8Utah259331077:7627
    9San Jose256631071:8027
    10Chicago24915975:7025
    11Edmonton255551077:9525
    12Winnipeg2310201171:6824
    13St. Louis258071067:9123
    14Vancouver256421378:9322
    15Calgary267231465:8121
    16Nashville246241262:8720

