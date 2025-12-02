Předplatné

NHL ONLINE: Zacha proti Detroitu, Pastrňák mimo. Nečas vs. Hronek, v akci i Hertl

Pavel Zacha z Bostonu
Pavel Zacha z BostonuZdroj: ČTK / Jeff Chiu
Pavel Zacha bojuje o puk v utkání proti Los Angeles
Bostonští David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z gólu v utkání proti Bostonu
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Martin Nečas na ledě září.
Filip Hronek z Vancouveru v utkání proti San Jose
Český obránce Filip Hronek z Vancouveru v duelu proti šampionům z Floridy
Pavel Zacha z Bostonu zápolí v NHL bez Davida Pastrňáka, který utkání proti Red Wings vynechává kvůli přetrvávajícímu zranění. Souboj českých hráčů proti sobě svádí Vancouver a Colorado, a Filip Hronek s Martin Nečasem tak měří síly. Do akce jdou Tomáš Hertl, Adam Klapka či David Tomášek. Všechny zápasy neslavnější hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2024442530
2.Macklin CelebriniSan Jose142640277
3.Connor BedardChicago1621372510
4.Leo CarlssonAnaheim1422362613
5.Connor McDavidEdmonton11253626-5
6.Jason RobertsonDallas1619352613
7.Martin NečasColorado1320332524
8.Mikko RantanenDallas10233325-5
9.Mark ScheifeleWinnipeg131932257
10.William NylanderToronto112132219

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa251332784:6534
2Carolina251152786:7034
3Devils261061983:7933
4Washington261412988:6932
5Pittsburgh251215779:7131
6Flyers25773874:7231
7Boston279601283:8630
8Islanders269431076:7729
9Montreal24853882:8729
10Columbus26755978:8529
11Rangers2710321272:7128
12Ottawa25844979:8428
13Detroit269421177:8928
14Buffalo268341181:8726
15Florida2411111175:7725
16Toronto257431185:8925
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2517161103:5542
    2Dallas261434593:7138
    3Anaheim261061996:8433
    4Minnesota26865777:7233
    5Kings25757668:7031
    6Vegas251018676:7630
    7San Jose277631180:8729
    8Seattle Kraken24746759:6628
    9Chicago251015980:7327
    10Utah279331280:8327
    11Edmonton266551081:9527
    12Winnipeg2511201277:7526
    13St. Louis279071169:9525
    14Vancouver266431379:9523
    15Calgary277241465:8222
    16Nashville256241364:9220

