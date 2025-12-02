NHL ONLINE: Zacha proti Detroitu, Pastrňák mimo. Nečas vs. Hronek, v akci i Hertl
Pavel Zacha z Bostonu zápolí v NHL bez Davida Pastrňáka, který utkání proti Red Wings vynechává kvůli přetrvávajícímu zranění. Souboj českých hráčů proti sobě svádí Vancouver a Colorado, a Filip Hronek s Martin Nečasem tak měří síly. Do akce jdou Tomáš Hertl, Adam Klapka či David Tomášek. Všechny zápasy neslavnější hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|20
|24
|44
|25
|30
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|26
|40
|27
|7
|3.
|Connor Bedard
Chicago
|16
|21
|37
|25
|10
|4.
|Leo Carlsson
Anaheim
|14
|22
|36
|26
|13
|5.
|Connor McDavid
Edmonton
|11
|25
|36
|26
|-5
|6.
|Jason Robertson
Dallas
|16
|19
|35
|26
|13
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|20
|33
|25
|24
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|10
|23
|33
|25
|-5
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|13
|19
|32
|25
|7
|10.
|William Nylander
Toronto
|11
|21
|32
|21
|9
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|25
|13
|3
|2
|7
|84:65
|34
|2
Carolina
|25
|11
|5
|2
|7
|86:70
|34
|3
Devils
|26
|10
|6
|1
|9
|83:79
|33
|4
Washington
|26
|14
|1
|2
|9
|88:69
|32
|5
Pittsburgh
|25
|12
|1
|5
|7
|79:71
|31
|6
Flyers
|25
|7
|7
|3
|8
|74:72
|31
|7
Boston
|27
|9
|6
|0
|12
|83:86
|30
|8
Islanders
|26
|9
|4
|3
|10
|76:77
|29
|9
Montreal
|24
|8
|5
|3
|8
|82:87
|29
|10
Columbus
|26
|7
|5
|5
|9
|78:85
|29
|11
Rangers
|27
|10
|3
|2
|12
|72:71
|28
|12
Ottawa
|25
|8
|4
|4
|9
|79:84
|28
|13
Detroit
|26
|9
|4
|2
|11
|77:89
|28
|14
Buffalo
|26
|8
|3
|4
|11
|81:87
|26
|15
Florida
|24
|11
|1
|1
|11
|75:77
|25
|16
Toronto
|25
|7
|4
|3
|11
|85:89
|25
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|25
|17
|1
|6
|1
|103:55
|42
|2
Dallas
|26
|14
|3
|4
|5
|93:71
|38
|3
Anaheim
|26
|10
|6
|1
|9
|96:84
|33
|4
Minnesota
|26
|8
|6
|5
|7
|77:72
|33
|5
Kings
|25
|7
|5
|7
|6
|68:70
|31
|6
Vegas
|25
|10
|1
|8
|6
|76:76
|30
|7
San Jose
|27
|7
|6
|3
|11
|80:87
|29
|8
Seattle Kraken
|24
|7
|4
|6
|7
|59:66
|28
|9
Chicago
|25
|10
|1
|5
|9
|80:73
|27
|10
Utah
|27
|9
|3
|3
|12
|80:83
|27
|11
Edmonton
|26
|6
|5
|5
|10
|81:95
|27
|12
Winnipeg
|25
|11
|2
|0
|12
|77:75
|26
|13
St. Louis
|27
|9
|0
|7
|11
|69:95
|25
|14
Vancouver
|26
|6
|4
|3
|13
|79:95
|23
|15
Calgary
|27
|7
|2
|4
|14
|65:82
|22
|16
Nashville
|25
|6
|2
|4
|13
|64:92
|20