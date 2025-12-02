Předplatné

ZIMÁK NHL INSIDER: Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí

Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Pavel Zacha z Bostonu
Matěj Blümel se krátce poté, co se dostal do sestavy Bostonu, zranil
Rangers vysoko přehráli Boston
Rangers vysoko přehráli Boston
Rangers vysoko přehráli Boston
Legenda Boston Bruins David Krejčí je hostem pořadu NHL INSIDER, který se během necelé hodiny (v prémiové verzi) podívá podrobně na aktuální dění mezi Medvědy. S někdejším šampionem Stanley Cupu a jedním z nejlepších hráčů, kteří kdy bostonský dres oblékali, probereme i Colorado s Martinem Nečasem nebo složitou situaci Davida Tomáška u Edmonton Oilers. Ale hlavní téma je zřejmé – forma českých hráčů v čele s Davidem Pastrňákem a vůbec hra Bruins. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Dojde logicky i na Matěje Blümela, který bohužel odpadl na marodku. V Zimáku se dozvíte, o jaké zranění jde a přijde názor Davida Krejčího, jak by s útočníkem měli u Bruins nakládat, až se Čech uzdraví. Řeč se stočí i na nečekaný fenomén týmu, jímž se stal Morgan Geekie, autor 20 gólů nové sezony, jehož v palbě stíhá v lize jediný Nathan MacKinnon. David Krejčí je unešený i z bývalého parťáka Brada Marchanda, vyjádří se i k dosavadním zklamáním sezony NHL. Nachází ho v Torontu…

Celý díl sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa251332784:6534
2Carolina251152786:7034
3Devils261061983:7933
4Washington261412988:6932
5Pittsburgh251215779:7131
6Flyers25773874:7231
7Boston279601283:8630
8Islanders269431076:7729
9Montreal24853882:8729
10Columbus26755978:8529
11Rangers2710321272:7128
12Ottawa25844979:8428
13Detroit269421177:8928
14Buffalo268341181:8726
15Florida2411111175:7725
16Toronto257431185:8925
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2517161103:5542
    2Dallas261434593:7138
    3Anaheim261061996:8433
    4Minnesota26865777:7233
    5Kings25757668:7031
    6Vegas251018676:7630
    7San Jose277631180:8729
    8Seattle Kraken24746759:6628
    9Chicago251015980:7327
    10Utah279331280:8327
    11Edmonton266551081:9527
    12Winnipeg2511201277:7526
    13St. Louis279071169:9525
    14Vancouver266431379:9523
    15Calgary277241465:8222
    16Nashville256241364:9220

