ZIMÁK NHL INSIDER: Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí
Legenda Boston Bruins David Krejčí je hostem pořadu NHL INSIDER, který se během necelé hodiny (v prémiové verzi) podívá podrobně na aktuální dění mezi Medvědy. S někdejším šampionem Stanley Cupu a jedním z nejlepších hráčů, kteří kdy bostonský dres oblékali, probereme i Colorado s Martinem Nečasem nebo složitou situaci Davida Tomáška u Edmonton Oilers. Ale hlavní téma je zřejmé – forma českých hráčů v čele s Davidem Pastrňákem a vůbec hra Bruins. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Dojde logicky i na Matěje Blümela, který bohužel odpadl na marodku. V Zimáku se dozvíte, o jaké zranění jde a přijde názor Davida Krejčího, jak by s útočníkem měli u Bruins nakládat, až se Čech uzdraví. Řeč se stočí i na nečekaný fenomén týmu, jímž se stal Morgan Geekie, autor 20 gólů nové sezony, jehož v palbě stíhá v lize jediný Nathan MacKinnon. David Krejčí je unešený i z bývalého parťáka Brada Marchanda, vyjádří se i k dosavadním zklamáním sezony NHL. Nachází ho v Torontu…
Celý díl sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|25
|13
|3
|2
|7
|84:65
|34
|2
Carolina
|25
|11
|5
|2
|7
|86:70
|34
|3
Devils
|26
|10
|6
|1
|9
|83:79
|33
|4
Washington
|26
|14
|1
|2
|9
|88:69
|32
|5
Pittsburgh
|25
|12
|1
|5
|7
|79:71
|31
|6
Flyers
|25
|7
|7
|3
|8
|74:72
|31
|7
Boston
|27
|9
|6
|0
|12
|83:86
|30
|8
Islanders
|26
|9
|4
|3
|10
|76:77
|29
|9
Montreal
|24
|8
|5
|3
|8
|82:87
|29
|10
Columbus
|26
|7
|5
|5
|9
|78:85
|29
|11
Rangers
|27
|10
|3
|2
|12
|72:71
|28
|12
Ottawa
|25
|8
|4
|4
|9
|79:84
|28
|13
Detroit
|26
|9
|4
|2
|11
|77:89
|28
|14
Buffalo
|26
|8
|3
|4
|11
|81:87
|26
|15
Florida
|24
|11
|1
|1
|11
|75:77
|25
|16
Toronto
|25
|7
|4
|3
|11
|85:89
|25
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|25
|17
|1
|6
|1
|103:55
|42
|2
Dallas
|26
|14
|3
|4
|5
|93:71
|38
|3
Anaheim
|26
|10
|6
|1
|9
|96:84
|33
|4
Minnesota
|26
|8
|6
|5
|7
|77:72
|33
|5
Kings
|25
|7
|5
|7
|6
|68:70
|31
|6
Vegas
|25
|10
|1
|8
|6
|76:76
|30
|7
San Jose
|27
|7
|6
|3
|11
|80:87
|29
|8
Seattle Kraken
|24
|7
|4
|6
|7
|59:66
|28
|9
Chicago
|25
|10
|1
|5
|9
|80:73
|27
|10
Utah
|27
|9
|3
|3
|12
|80:83
|27
|11
Edmonton
|26
|6
|5
|5
|10
|81:95
|27
|12
Winnipeg
|25
|11
|2
|0
|12
|77:75
|26
|13
St. Louis
|27
|9
|0
|7
|11
|69:95
|25
|14
Vancouver
|26
|6
|4
|3
|13
|79:95
|23
|15
Calgary
|27
|7
|2
|4
|14
|65:82
|22
|16
Nashville
|25
|6
|2
|4
|13
|64:92
|20