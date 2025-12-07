Předplatné

NHL ONLINE: Rittich v brance proti Floridě, v akci Hertl či Gudas. Nečas přispěl k výhře

Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí • Zdroj: isportTV
Český útočník Martin Nečas (vpravo) měl velký podíl na další trefě parťáka Nathana MacKinnona
Coloradské komando v čele s Nathanem MacKinnonem a Martinem Nečasem oslavují gól
Radost hokejistů Colorada z gólu, na který nahrával Martin Nečas
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Martin Nečas na ledě září.
Martin Nečas na ledě září.
Zámořská NHL nabízí osm utkání, z toho hned tři s přívětivým časem z českého pohledu. Od 23.00 je v akci v barvách Islanders gólman David Rittich, který se pokouší vychytat obhájce titulu z Floridy. V noci hrají další Češi, například Tomáš Hertl, Radko Gudas či Radek Faksa. Už v neděli večer Martin Nečas jednou asistencí přispěl k výhře Colorada 3:2 ve Philadelphii. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2425492935
2.Macklin CelebriniSan Jose152843306
3.Connor McDavidEdmonton14284229-6
4.Mikko RantanenDallas14264029-1
5.Connor BedardChicago182139287
6.Martin NečasColorado1425392928
7.Jason RobertsonDallas1820383017
8.Leon DraisaitlEdmonton172037296
9.Mark ScheifeleWinnipeg1422362810
10.Leo CarlssonAnaheim1422362810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington2916139101:7537
2Carolina281252994:8236
3Islanders3012431187:8535
4Tampa2813321088:7334
5Pittsburgh271316785:7734
6Boston3011601396:9434
7Flyers27873981:7733
8Rangers3011431281:7833
9Devils2910611284:8933
10Montreal27873989:9533
11Detroit2911431191:10233
12Columbus28766990:9732
13Toronto289441195:9330
14Florida2812221288:9030
15Ottawa289441187:9230
16Buffalo288341384:9626
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2919262115:6648
    2Dallas3016455105:7745
    3Anaheim28107110100:9435
    4Minnesota29965981:8035
    5Vegas271128683:7934
    6Kings28857876:7533
    7Utah3011331391:8631
    8Edmonton298551196:10231
    9San Jose308631386:9931
    10Chicago2811161085:8430
    11Winnipeg2812211385:8529
    12Seattle Kraken26746966:7928
    13St. Louis2910071273:10127
    14Calgary309241572:8826
    15Vancouver297431585:10425
    16Nashville287341474:10024

