NHL ONLINE: Hronek bojuje s Detroitem, Klapka vyzývá Buffalo. V akci český gólman
Filip Hronek se v dresu Canucks připomíná v NHL svému bývalému klubu z Detroitu. Adam Klapka s týmem z Calgary vítá v domácím prostředí Buffalo. Do akce se též dostává jeden z české brankářské dvojice Utahu Karel Vejmelka - Vítek Vaněček. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|24
|25
|49
|29
|35
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|15
|28
|43
|30
|6
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|14
|28
|42
|29
|-6
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|18
|22
|40
|29
|6
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|14
|26
|40
|29
|-1
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|25
|39
|29
|28
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|18
|20
|38
|30
|17
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|16
|22
|38
|29
|11
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|20
|37
|29
|6
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|14
|22
|36
|28
|10
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|30
|17
|1
|3
|9
|103:75
|39
|2
Carolina
|28
|12
|5
|2
|9
|94:82
|36
|3
Islanders
|30
|12
|4
|3
|11
|87:85
|35
|4
Tampa
|28
|13
|3
|2
|10
|88:73
|34
|5
Pittsburgh
|27
|13
|1
|6
|7
|85:77
|34
|6
Boston
|30
|11
|6
|0
|13
|96:94
|34
|6
Rangers
|31
|11
|4
|4
|12
|83:81
|34
|8
Flyers
|27
|8
|7
|3
|9
|81:77
|33
|9
Devils
|29
|10
|6
|1
|12
|84:89
|33
|10
Montreal
|28
|8
|7
|3
|10
|92:99
|33
|11
Detroit
|29
|11
|4
|3
|11
|91:102
|33
|12
Columbus
|29
|7
|6
|6
|10
|90:99
|32
|13
Toronto
|28
|9
|4
|4
|11
|95:93
|30
|14
Florida
|28
|12
|2
|2
|12
|88:90
|30
|15
Ottawa
|28
|9
|4
|4
|11
|87:92
|30
|16
Buffalo
|28
|8
|3
|4
|13
|84:96
|26
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|29
|19
|2
|6
|2
|115:66
|48
|2
Dallas
|30
|16
|4
|5
|5
|105:77
|45
|3
Anaheim
|29
|11
|7
|1
|10
|107:95
|37
|4
Vegas
|28
|11
|3
|8
|6
|86:81
|36
|5
Minnesota
|29
|9
|6
|5
|9
|81:80
|35
|6
Kings
|28
|8
|5
|7
|8
|76:75
|33
|7
Utah
|30
|11
|3
|3
|13
|91:86
|31
|8
Edmonton
|29
|8
|5
|5
|11
|96:102
|31
|9
San Jose
|30
|8
|6
|3
|13
|86:99
|31
|10
Chicago
|29
|11
|1
|6
|11
|86:91
|30
|11
Winnipeg
|28
|12
|2
|1
|13
|85:85
|29
|12
St. Louis
|30
|11
|0
|7
|12
|77:104
|29
|13
Seattle Kraken
|26
|7
|4
|6
|9
|66:79
|28
|14
Calgary
|30
|9
|2
|4
|15
|72:88
|26
|15
Vancouver
|29
|7
|4
|3
|15
|85:104
|25
|16
Nashville
|28
|7
|3
|4
|14
|74:100
|24