Předplatné

NHL ONLINE: Hronek bojuje s Detroitem, Klapka vyzývá Buffalo. V akci český gólman

Český zadák Filip Hronek v dresu Vancouveru válí
Český zadák Filip Hronek v dresu Vancouveru válíZdroj: twitter.com
Filip Hronek z Vancouveru v utkání proti San Jose
Obránce Filip Hronek je se svou bodovou šňůrou v NHL velice blízko k vyrovnání českého rekordu Jiřího Bubly
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Brankář Utahu Karel Vejmelka
Karel Vejmelka vynuloval Anaheim
Karel Vejmelka vynuloval Anaheim
9
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Filip Hronek se v dresu Canucks připomíná v NHL svému bývalému klubu z Detroitu. Adam Klapka s týmem z Calgary vítá v domácím prostředí Buffalo. Do akce se též dostává jeden z české brankářské dvojice Utahu Karel Vejmelka - Vítek Vaněček. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.8242.28Detail
LIVE
--Tipsport2.494.032.54Detail
LIVE
--Tipsport2.54.112.49Detail
LIVE
--Tipsport2.644.092.38Detail
LIVE
--Tipsport2.8842.24Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2425492935
2.Macklin CelebriniSan Jose152843306
3.Connor McDavidEdmonton14284229-6
4.Connor BedardChicago182240296
5.Mikko RantanenDallas14264029-1
6.Martin NečasColorado1425392928
7.Jason RobertsonDallas1820383017
8.Leo CarlssonAnaheim1622382911
9.Leon DraisaitlEdmonton172037296
10.Mark ScheifeleWinnipeg1422362810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3017139103:7539
2Carolina281252994:8236
3Islanders3012431187:8535
4Tampa2813321088:7334
5Pittsburgh271316785:7734
6Boston3011601396:9434
6Rangers3111441283:8134
8Flyers27873981:7733
9Devils2910611284:8933
10Montreal288731092:9933
11Detroit2911431191:10233
12Columbus297661090:9932
13Toronto289441195:9330
14Florida2812221288:9030
15Ottawa289441187:9230
16Buffalo288341384:9626
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2919262115:6648
    2Dallas3016455105:7745
    3Anaheim29117110107:9537
    4Vegas281138686:8136
    5Minnesota29965981:8035
    6Kings28857876:7533
    7Utah3011331391:8631
    8Edmonton298551196:10231
    9San Jose308631386:9931
    10Chicago2911161186:9130
    11Winnipeg2812211385:8529
    12St. Louis3011071277:10429
    13Seattle Kraken26746966:7928
    14Calgary309241572:8826
    15Vancouver297431585:10425
    16Nashville287341474:10024

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů