Vejmelka neodvrátil prohru Utahu s Los Angeles. Hronkův Vancouver padl s Detroitem 0:4
Český brankář Karel Vejmelka v NHL v domácím duelu s Los Angeles inkasoval tři branky z 27 střel a neodvrátil prohru Utahu 2:4. Mammoth prohráli šestý z posledních osmi zápasů a v tabulce Západní konference jsou devátí. Obránce Filip Hronek byl u domácí prohry Vancouveru Canucks s Detroitem 0:4.
Vejmelka do zápasu vstupoval ve výborném rozpoložení. V posledních dvou duelech, které odstartoval jako týmová jednička, inkasoval jediný gól a pomohl k výhrám nad Anaheimem a Vancouverem.
V utkání s Los Angeles inkasoval dvakrát už během úvodní desetiminutovky, kdy ho překonali Adrian Kempe a Joel Armia. Ve třetím dějství za jeho zády skončil také pokus Anžeho Kopitara, který byl nakonec vítězný. Čtvrtou branku vítězů pak při risku domácího týmu bez brankáře přidal Armia,
Kings vyhráli počtvrté z posledních sedmi zápasů a v tabulce Západní konference se posunuli na páté místo.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|24
|25
|49
|29
|35
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|15
|28
|43
|30
|6
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|14
|28
|42
|29
|-6
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|18
|22
|40
|29
|6
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|25
|39
|29
|28
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|26
|39
|29
|-1
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|18
|20
|38
|30
|17
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|16
|22
|38
|29
|11
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|20
|37
|29
|6
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|14
|22
|36
|28
|10
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|30
|17
|1
|3
|9
|103:75
|39
|2
Carolina
|28
|12
|5
|2
|9
|94:82
|36
|3
Islanders
|30
|12
|4
|3
|11
|87:85
|35
|4
Detroit
|30
|12
|4
|3
|11
|95:102
|35
|5
Tampa
|29
|13
|3
|2
|11
|88:75
|34
|6
Pittsburgh
|27
|13
|1
|6
|7
|85:77
|34
|7
Rangers
|31
|11
|4
|4
|12
|83:81
|34
|7
Boston
|30
|11
|6
|0
|13
|96:94
|34
|9
Flyers
|27
|8
|7
|3
|9
|81:77
|33
|10
Devils
|29
|10
|6
|1
|12
|84:89
|33
|11
Montreal
|28
|8
|7
|3
|10
|92:99
|33
|12
Toronto
|29
|10
|4
|4
|11
|97:93
|32
|13
Columbus
|29
|7
|6
|6
|10
|90:99
|32
|14
Florida
|28
|12
|2
|2
|12
|88:90
|30
|15
Ottawa
|28
|9
|4
|4
|11
|87:92
|30
|16
Buffalo
|29
|8
|3
|4
|14
|88:103
|26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|29
|19
|2
|6
|2
|115:66
|48
|2
Dallas
|30
|16
|4
|5
|5
|105:77
|45
|3
Anaheim
|29
|11
|7
|1
|10
|107:95
|37
|4
Minnesota
|30
|10
|6
|5
|9
|85:81
|37
|5
Vegas
|28
|11
|3
|8
|6
|86:81
|36
|6
Kings
|29
|9
|5
|7
|8
|80:77
|35
|7
Utah
|31
|11
|3
|3
|14
|93:90
|31
|8
Edmonton
|29
|8
|5
|5
|11
|96:102
|31
|9
San Jose
|30
|8
|6
|3
|13
|86:99
|31
|10
Chicago
|29
|11
|1
|6
|11
|86:91
|30
|11
Winnipeg
|28
|12
|2
|1
|13
|85:85
|29
|12
St. Louis
|30
|11
|0
|7
|12
|77:104
|29
|13
Calgary
|31
|10
|2
|4
|15
|79:92
|28
|14
Seattle Kraken
|27
|7
|4
|6
|10
|67:83
|28
|15
Vancouver
|30
|7
|4
|3
|16
|85:108
|25
|16
Nashville
|28
|7
|3
|4
|14
|74:100
|24