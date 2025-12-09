Vejmelka neodvrátil prohru Utahu s Los Angeles. Kämpf hrál v prvním útoku Canucks
Český brankář Karel Vejmelka v NHL inkasoval tři góly z 26 střel a hokejisté Utahu doma podlehli Los Angeles 2:4. Vancouver prohrál 0:4 s Detroitem a podruhé v sezoně neskóroval. K lepšímu výsledku Canucks nepomohli ani obránce Filip Hronek a útočník David Kämpf, kteří naskočili v zahajovací formaci.
Vejmelka do pondělního zápasu vstupoval ve výborném rozpoložení. V předchozích dvou duelech, které odstartoval jako týmová jednička, inkasoval jediný gól a pomohl k výhrám nad Anaheimem a Vancouverem.
V utkání s Los Angeles ale inkasoval dvakrát během úvodních deseti minut, kdy ho překonali Adrian Kempe a Joel Armia. Ve třetím dějství za jeho zády skončil také pokus Anžeho Kopitara, který byl nakonec vítězný. Čtvrtou branku vítězů pak při risku domácího týmu bez brankáře přidal Armia.
Kings vyhráli počtvrté z posledních sedmi zápasů a v tabulce Západní konference se posunuli na páté místo. Hokejisté Utahu neuspěli pošesté z osmi utkání a jsou devátí.
„Po sobotní jednoznačné výhře nad Chicagem se nám sem jelo dobře a myslím, že jsme toho v první třetině využili. Dali jsme dva góly, a přestože zbytek zápasu nebyl tak jednoznačný, ukázalo se, že právě dobrý vstup nám pomohl k výhře,“ uvedl Kempe.
Kämpfova premiéra v první lajně
Hronek odehrál v obraně Vancouveru přes 22 minut a byl na ledě u dvou inkasovaných branek. Kämpf si při absenci Eliase Petterssona odbyl premiéru v prvním útoku Canucks, na první bod v novém působišti ale dál čeká. Proti Detroitu podruhé za sebou odehrál přes 17 minut a zápas zakončil s jedním záporným bodem v bilanci plus/minus. Na vhazování uspěl v 65 procentech případů a měl čtvrtou nejlepší úspěšnost v zápase. Vancouver prohrál poosmé z posledních deseti zápasů a na Západě je předposlední.
Svůj náskok na Canucks navýšili hokejisté Calgary, kteří i s Adamem Klapkou ve středu čtvrtého útoku porazili Buffalo 7:4. Český centr odehrál necelých sedm minut a nebodoval.
Toronto zdolalo Tampu Bay 2:0 a potvrdilo zlepšenou formu. Maple Leafs vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a z 12. místa vyrovnané Východní konference ztrácí jen čtyři body na druhou Carolinu.
Prvním čistým kontem v NHL se blýskl gólman Dennis Hildeby. „Moc jsem si to užil, z čistého konta mám výborný pocit. Schoval jsem si puk, na který se budu po konci kariéry rád koukat,“ řekl švédský brankář.
Zatímco Toronto se pomalu zvedá, krize Seattlu se prohlubuje. Kraken prohráli doma s Minnesotou 1:4 a na úspěch čekají už šest zápasů. Vítězství Wild řídil gólem a dvěma asistencemi Joel Eriksson Ek.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|24
|25
|49
|29
|35
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|15
|28
|43
|30
|6
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|14
|28
|42
|29
|-6
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|18
|22
|40
|29
|6
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|25
|39
|29
|28
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|26
|39
|29
|-1
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|18
|20
|38
|30
|17
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|16
|22
|38
|29
|11
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|20
|37
|29
|6
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|14
|22
|36
|28
|10
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|30
|17
|1
|3
|9
|103:75
|39
|2
Carolina
|28
|12
|5
|2
|9
|94:82
|36
|3
Islanders
|30
|12
|4
|3
|11
|87:85
|35
|4
Detroit
|30
|12
|4
|3
|11
|95:102
|35
|5
Tampa
|29
|13
|3
|2
|11
|88:75
|34
|6
Pittsburgh
|27
|13
|1
|6
|7
|85:77
|34
|7
Rangers
|31
|11
|4
|4
|12
|83:81
|34
|7
Boston
|30
|11
|6
|0
|13
|96:94
|34
|9
Flyers
|27
|8
|7
|3
|9
|81:77
|33
|10
Devils
|29
|10
|6
|1
|12
|84:89
|33
|11
Montreal
|28
|8
|7
|3
|10
|92:99
|33
|12
Toronto
|29
|10
|4
|4
|11
|97:93
|32
|13
Columbus
|29
|7
|6
|6
|10
|90:99
|32
|14
Florida
|28
|12
|2
|2
|12
|88:90
|30
|15
Ottawa
|28
|9
|4
|4
|11
|87:92
|30
|16
Buffalo
|29
|8
|3
|4
|14
|88:103
|26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|29
|19
|2
|6
|2
|115:66
|48
|2
Dallas
|30
|16
|4
|5
|5
|105:77
|45
|3
Anaheim
|29
|11
|7
|1
|10
|107:95
|37
|4
Minnesota
|30
|10
|6
|5
|9
|85:81
|37
|5
Vegas
|28
|11
|3
|8
|6
|86:81
|36
|6
Kings
|29
|9
|5
|7
|8
|80:77
|35
|7
Utah
|31
|11
|3
|3
|14
|93:90
|31
|8
Edmonton
|29
|8
|5
|5
|11
|96:102
|31
|9
San Jose
|30
|8
|6
|3
|13
|86:99
|31
|10
Chicago
|29
|11
|1
|6
|11
|86:91
|30
|11
Winnipeg
|28
|12
|2
|1
|13
|85:85
|29
|12
St. Louis
|30
|11
|0
|7
|12
|77:104
|29
|13
Calgary
|31
|10
|2
|4
|15
|79:92
|28
|14
Seattle Kraken
|27
|7
|4
|6
|10
|67:83
|28
|15
Vancouver
|30
|7
|4
|3
|16
|85:108
|25
|16
Nashville
|28
|7
|3
|4
|14
|74:100
|24