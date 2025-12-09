Vejmelka neodvrátil prohru Utahu s Los Angeles. Kämpf hrál v prvním útoku Canucks

Předplatné

ČTK, iSport.cz
NHL
Český brankář Karel Vejmelka v NHL inkasoval tři góly z 26 střel a hokejisté Utahu doma podlehli Los Angeles 2:4. Vancouver prohrál 0:4 s Detroitem a podruhé v sezoně neskóroval. K lepšímu výsledku Canucks nepomohli ani obránce Filip Hronek a útočník David Kämpf, kteří naskočili v zahajovací formaci.

Vejmelka do pondělního zápasu vstupoval ve výborném rozpoložení. V předchozích dvou duelech, které odstartoval jako týmová jednička, inkasoval jediný gól a pomohl k výhrám nad Anaheimem a Vancouverem.

V utkání s Los Angeles ale inkasoval dvakrát během úvodních deseti minut, kdy ho překonali Adrian Kempe a Joel Armia. Ve třetím dějství za jeho zády skončil také pokus Anžeho Kopitara, který byl nakonec vítězný. Čtvrtou branku vítězů pak při risku domácího týmu bez brankáře přidal Armia.

Kings vyhráli počtvrté z posledních sedmi zápasů a v tabulce Západní konference se posunuli na páté místo. Hokejisté Utahu neuspěli pošesté z osmi utkání a jsou devátí.

„Po sobotní jednoznačné výhře nad Chicagem se nám sem jelo dobře a myslím, že jsme toho v první třetině využili. Dali jsme dva góly, a přestože zbytek zápasu nebyl tak jednoznačný, ukázalo se, že právě dobrý vstup nám pomohl k výhře,“ uvedl Kempe.

Kämpfova premiéra v první lajně

Hronek odehrál v obraně Vancouveru přes 22 minut a byl na ledě u dvou inkasovaných branek. Kämpf si při absenci Eliase Petterssona odbyl premiéru v prvním útoku Canucks, na první bod v novém působišti ale dál čeká. Proti Detroitu podruhé za sebou odehrál přes 17 minut a zápas zakončil s jedním záporným bodem v bilanci plus/minus. Na vhazování uspěl v 65 procentech případů a měl čtvrtou nejlepší úspěšnost v zápase. Vancouver prohrál poosmé z posledních deseti zápasů a na Západě je předposlední.

Svůj náskok na Canucks navýšili hokejisté Calgary, kteří i s Adamem Klapkou ve středu čtvrtého útoku porazili Buffalo 7:4. Český centr odehrál necelých sedm minut a nebodoval.

Toronto zdolalo Tampu Bay 2:0 a potvrdilo zlepšenou formu. Maple Leafs vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a z 12. místa vyrovnané Východní konference ztrácí jen čtyři body na druhou Carolinu.

Prvním čistým kontem v NHL se blýskl gólman Dennis Hildeby. „Moc jsem si to užil, z čistého konta mám výborný pocit. Schoval jsem si puk, na který se budu po konci kariéry rád koukat,“ řekl švédský brankář.

Zatímco Toronto se pomalu zvedá, krize Seattlu se prohlubuje. Kraken prohráli doma s Minnesotou 1:4 a na úspěch čekají už šest zápasů. Vítězství Wild řídil gólem a dvěma asistencemi Joel Eriksson Ek.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2425492935
2.Macklin CelebriniSan Jose152843306
3.Connor McDavidEdmonton14284229-6
4.Connor BedardChicago182240296
5.Martin NečasColorado1425392928
6.Mikko RantanenDallas13263929-1
7.Jason RobertsonDallas1820383017
8.Leo CarlssonAnaheim1622382911
9.Leon DraisaitlEdmonton172037296
10.Mark ScheifeleWinnipeg1422362810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3017139103:7539
2Carolina281252994:8236
3Islanders3012431187:8535
4Detroit3012431195:10235
5Tampa2913321188:7534
6Pittsburgh271316785:7734
7Rangers3111441283:8134
7Boston3011601396:9434
9Flyers27873981:7733
10Devils2910611284:8933
11Montreal288731092:9933
12Toronto2910441197:9332
13Columbus297661090:9932
14Florida2812221288:9030
15Ottawa289441187:9230
16Buffalo298341488:10326
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2919262115:6648
    2Dallas3016455105:7745
    3Anaheim29117110107:9537
    4Minnesota301065985:8137
    5Vegas281138686:8136
    6Kings29957880:7735
    7Utah3111331493:9031
    8Edmonton298551196:10231
    9San Jose308631386:9931
    10Chicago2911161186:9130
    11Winnipeg2812211385:8529
    12St. Louis3011071277:10429
    13Calgary3110241579:9228
    14Seattle Kraken277461067:8328
    15Vancouver307431685:10825
    16Nashville287341474:10024

