Kämpfův skok z pekla. Torontem odstrčený Čech našel spásu, už je v první lajně
Nebesa se zatáhla, zaznělo hromobití a na kariéru Davida Kämpfa v NHL začaly dopadat dešťové kapky. Minulou sezonu v Torontu dohrával jako zdravý náhradník, aby před startem té aktuální ztratil pozici v hlavním týmu úplně. Na farmě v AHL neviděl ani náznak lepších časů. Vyvázal se ze smlouvy a v polovině listopadu podepsal kontrakt s Vancouverem, který urgentně sháněl centra. Prognóza pracovitého Čecha se rázem obrátila. V noci na úterý naskočil dokonce v elitním útoku.
Zdravotní komplikace Canucks nekončí. Od počátku ročníku zraněními sužovaný celek aktuálně kromě brankářské jedničky Thatchera Demka a dvou obránců postrádá hlavně střední útočníky Filipa Chytila, Teddyho Bluegera a Eliase Petterssona. Základní osa mančaftu zcela odpadla.
Větší příležitost tak dostávají jinak méně protežovaní borci včetně Davida Kämpfa. Mistr světa z loňského roku sice nepatří k ofenzivním tahounům (za dosavadních deset zápasů ve Vancouveru nemá bod), ale pro vysokou spolehlivost a obranné schopnosti momentálně odehraje kolem 17 minut za zápas. Do utkání s Red Wings, které Canucks navzdory jasné herní převaze ztratili 0:4, Čech vedl mužstvo jako první centr.
Na jeho solidní zátěži se patrně ještě nějakou dobu nic měnit nebude. „Elias už se cítil lépe, což je dobré znamení, každopádně uvidíme, jaký u něj bude vývoj v dalších dnech. Ještě bych se nebavil o termínu návratu,“ prozradil hlavní trenér Canucks Adam Foote, že comeback Švéda Petterssona, jehož Kämpf zastupuje, není jistý.
Proti Detroitu si suplující útočník původem ze severočeského Jirkova připravil několik příležitostí. Ve 21. minutě se zapojil do svižné akce s Brockem Boeserem, to ještě k přesnému zakončení nedošlo. Nadějněji vypadala situace z 53. minuty, kdy si třicetiletý Čech vyměnil kotouč s krajanem Filipem Hronkem a o dva roky mladší zadák trefil z jasné pozice jen masku bezchybného Johna Gibsona.
Než jsem podepsal, mluvil jsem s...
„Jejich brankář si připsal několik zásadních zákroků,“ věděl útočník domácích Jake DeBrusk, který ve druhé části napálil pro změnu tyčku. „Měli jsme dost šancí, abychom vstřelili aspoň čestný gól. Je to samozřejmě frustrující, kolikrát jde o milimetry. Složitá věc, zvlášť když prohráváte. Musíme si tím projít,“ apeloval na tým.
Canucks ztratili osm z posledních deseti klání. Výsledkový progres jim Kämpfovo angažování nepřineslo. Z individuálního pohledu se ovšem kauf za 1,1 milionu dolarů vyplácí oběma stranám. A ještě víc, když účastník dvou posledních mistrovství světa může fungovat ve svém přirozeném prostředí bránícího centra. Mohli jste si toho všimnout při možnosti obránce Detroitu Axela Sandina-Pellikky, který se v zápase gólově neprosadil jen vlivem včasného Kämpfova zásahu.
„Pro mě byly poslední týdny v Torontu složité. Jsem šťastný, že můžu být ve Vancouveru a znovu hrát. K týmu jsem se připojil na venkovním tripu, takže jsem s novými spoluhráči mohl strávit nějaký čas. Než jsem podepsal, mluvil jsem s manažerem Patrikem Allvinem i trenérem Footem. Chci být užitečný,“ pronesl třicátník s minulostí v Chicagu a Torontu krátce po dohodě s Canucks.
Vytyčený cíl se mu daří plnit, jakkoliv se zatím aktivita neobtiskla do produktivity. Důvěra v elitní letce ovšem nepřišla bezdůvodně. Nepřekvapí, pokud si Kämpfa vytáhne do olympijského týmu také reprezentační trenér Radim Rulík. S majitelem 546 startů v NHL má dobré zkušenosti, letos bez váhání na poslední chvíli přicestoval na mistrovství světa.
