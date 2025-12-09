Předplatné

Kämpfův skok z pekla. Torontem odstrčený Čech našel spásu, už je v první lajně

Fotogalerie
Nebesa se zatáhla, zaznělo hromobití a na kariéru Davida Kämpfa v NHL začaly dopadat dešťové kapky. Minulou sezonu v Torontu dohrával jako zdravý náhradník, aby před startem té aktuální ztratil pozici v hlavním týmu úplně. Na farmě v AHL neviděl ani náznak lepších časů. Vyvázal se ze smlouvy a v polovině listopadu podepsal kontrakt s Vancouverem, který urgentně sháněl centra. Prognóza pracovitého Čecha se rázem obrátila. V noci na úterý naskočil dokonce v elitním útoku.

Zdravotní komplikace Canucks nekončí. Od počátku ročníku zraněními sužovaný celek aktuálně kromě brankářské jedničky Thatchera Demka a dvou obránců postrádá hlavně střední útočníky Filipa Chytila, Teddyho Bluegera a Eliase Petterssona. Základní osa mančaftu zcela odpadla.

Větší příležitost tak dostávají jinak méně protežovaní borci včetně Davida Kämpfa. Mistr světa z loňského roku sice nepatří k ofenzivním tahounům (za dosavadních deset zápasů ve Vancouveru nemá bod), ale pro vysokou spolehlivost a obranné schopnosti momentálně odehraje kolem 17 minut za zápas. Do utkání s Red Wings, které Canucks navzdory jasné herní převaze ztratili 0:4, Čech vedl mužstvo jako první centr.

Na jeho solidní zátěži se patrně ještě nějakou dobu nic měnit nebude. „Elias už se cítil lépe, což je dobré znamení, každopádně uvidíme, jaký u něj bude vývoj v dalších dnech. Ještě bych se nebavil o termínu návratu,“ prozradil hlavní trenér Canucks Adam Foote, že comeback Švéda Petterssona, jehož Kämpf zastupuje, není jistý.

Proti Detroitu si suplující útočník původem ze severočeského Jirkova připravil několik příležitostí. Ve 21. minutě se zapojil do svižné akce s Brockem Boeserem, to ještě k přesnému zakončení nedošlo. Nadějněji vypadala situace z 53. minuty, kdy si třicetiletý Čech vyměnil kotouč s krajanem Filipem Hronkem a o dva roky mladší zadák trefil z jasné pozice jen masku bezchybného Johna Gibsona.

Než jsem podepsal, mluvil jsem s...

„Jejich brankář si připsal několik zásadních zákroků,“ věděl útočník domácích Jake DeBrusk, který ve druhé části napálil pro změnu tyčku. „Měli jsme dost šancí, abychom vstřelili aspoň čestný gól. Je to samozřejmě frustrující, kolikrát jde o milimetry. Složitá věc, zvlášť když prohráváte. Musíme si tím projít,“ apeloval na tým.

Canucks ztratili osm z posledních deseti klání. Výsledkový progres jim Kämpfovo angažování nepřineslo. Z individuálního pohledu se ovšem kauf za 1,1 milionu dolarů vyplácí oběma stranám. A ještě víc, když účastník dvou posledních mistrovství světa může fungovat ve svém přirozeném prostředí bránícího centra. Mohli jste si toho všimnout při možnosti obránce Detroitu Axela Sandina-Pellikky, který se v zápase gólově neprosadil jen vlivem včasného Kämpfova zásahu.

„Pro mě byly poslední týdny v Torontu složité. Jsem šťastný, že můžu být ve Vancouveru a znovu hrát. K týmu jsem se připojil na venkovním tripu, takže jsem s novými spoluhráči mohl strávit nějaký čas. Než jsem podepsal, mluvil jsem s manažerem Patrikem Allvinem i trenérem Footem. Chci být užitečný,“ pronesl třicátník s minulostí v Chicagu a Torontu krátce po dohodě s Canucks.

Vytyčený cíl se mu daří plnit, jakkoliv se zatím aktivita neobtiskla do produktivity. Důvěra v elitní letce ovšem nepřišla bezdůvodně. Nepřekvapí, pokud si Kämpfa vytáhne do olympijského týmu také reprezentační trenér Radim Rulík. S majitelem 546 startů v NHL má dobré zkušenosti, letos bez váhání na poslední chvíli přicestoval na mistrovství světa.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3017139103:7539
2Carolina281252994:8236
3Islanders3012431187:8535
4Detroit3012431195:10235
5Tampa2913321188:7534
6Pittsburgh271316785:7734
7Rangers3111441283:8134
7Boston3011601396:9434
9Flyers27873981:7733
10Devils2910611284:8933
11Montreal288731092:9933
12Toronto2910441197:9332
13Columbus297661090:9932
14Florida2812221288:9030
15Ottawa289441187:9230
16Buffalo298341488:10326
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2919262115:6648
    2Dallas3016455105:7745
    3Anaheim29117110107:9537
    4Minnesota301065985:8137
    5Vegas281138686:8136
    6Kings29957880:7735
    7Utah3111331493:9031
    8Edmonton298551196:10231
    9San Jose308631386:9931
    10Chicago2911161186:9130
    11Winnipeg2812211385:8529
    12St. Louis3011071277:10429
    13Calgary3110241579:9228
    14Seattle Kraken277461067:8328
    15Vancouver307431685:10825
    16Nashville287341474:10024

