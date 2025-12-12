Vzít, či nevzít Mamuta? Pro Vejmelku je olympiáda sen, českou konkurenci ale neřeší
Když mohl, pokaždé Karel Vejmelka dorazil na mistrovství světa. Ve sbírce má zlato i bronz, ale táhne se s ním pověst gólmana, který v klíčových chvílích krátkodobého turnaje často nepředvedl top výkon. Přitom z českých jedniček v NHL má momentálně jistější pozici snad jen toho času zraněný Lukáš Dostál z Anaheimu. Startér Utahu už v dosavadní sezoně chytil 7,4 gólu nad očekávání a je jedním z hlavních důvodů, že Mammoth usiluje o play off. Bude týmová jednička na olympiádě?
Jeho vzpomínky na světové šampionáty mohou být hořkosladké. Rok 2022 a nepovedené semifinále s Kanadou (1:6) i zápas o bronz, který Češi zvrátili až po Vejmelkově střídání. MS 2023 s vypadnutím ve čtvrtfinále proti USA (0:3). A nejčerstvější případ z letošního května, kdy rodák z Třebíče nedochytal neúspěšný čtvrtfinálový střet se Švédskem (2:5).
Zlomové zápasy play off devětadvacetiletému gólmanovi na mezinárodní scéně nevyšly. Snad s výjimkou čtvrtfinále 2022, kdy jistil 21 zákroky výhru 4:1 nad Německem. Je proto otázkou, zda dostane důvěru pro olympijskou nominaci před rozjetým Danem Vladařem z Philadelphie nebo mladým talentem Montrealu Jakubem Dobešem, jehož však po fenomenálním úvodu sezony potkal propad formy.
Vejmelka konkurenci nestuduje
„Že bych je sledoval do detailu, se říct nedá. Mám svých starostí dost, není na to ani prostor. Snažím se řešit svoje zápasy, mám pořád na čem pracovat. Soustředím se na věci, které můžu ovlivnit, což je moje práce v Utahu. Na základě toho se odvíjí všechno ostatní. Olympiáda je pro mě osobně jeden z velkých cílů v rámci této sezony,“ prozradil majitel 24 startů v současné základní části v rozhovoru pro tuzemská média.
Nikdo jiný z krajanů v betonech a masce nedostává v NHL větší důvěru, třebaže u Dostála zápasovou nálož ovlivnila aktuální zdravotní absence. Česká opora Anaheimu se nominace dočkala s předstihem v rámci úvodní šestky jmenovaných. Platí také příslib reprezentačního kouče Radima Rulíka, že ho v brankovišti doplní borci z nejslavnější soutěže.
Když Dostál vloni vychytal v Praze světový triumf, záda mu kryl Petr Mrázek, současný spoluhráč z týmu Ducks. Jako třetí v pořadí figuroval Vejmelka, jehož podporu ostatních kolegů si tehdy brankářský trenér národního týmu Ondřej Pavelec velmi považoval.
Česká sešlost v NHL
Všichni tři členové zlaté gólmanské party se letos potkali v rámci utkání NHL, kdy je doplnil ještě Vítek Vaněček, náhradník Utahu. Historickou sešlost v polovině listopadu ovládli Ducks 3:2 v prodloužení.
„Byli jsme si vědomi, že je to rarita, ale ani jsem nevěděl, že to je vůbec poprvé v historii. Dočetl jsem se to až zpětně. Čtyři čeští brankáři se jen tak nepotkají, takže jsme to vnímali,“ přiznal Vejmelka, byť na společnou fotografii ani večeři nedošlo. „Program jsme měli nahuštěný, takže nic takového jsme nepodnikli.“
Na obdobně silnou brankářskou symbiózu není Česko zvyklé. A to ještě budoucnost v Utahu může patřit dvojnásobnému medailistovi z juniorských šampionátů Michaelu Hrabalovi, který momentálně působí na univerzitě. „Výborný vysoký gólman, je na dobré cestě být klíčovým hráčem týmu,“ chválí Vejmelka.
Spolupráce s vítězem Stanley Cupu a krajanem Vaněčkem zatím funguje. „Oba jsme zkušení gólmani, každý se snaží týmu pomoct jakýmkoliv způsobem. Rivalita musí být, abychom se rozvíjeli a zlepšovali, je ale zdravá. Dokážeme se doplňovat, aby tým byl úspěšný,“ cení si někdejší brankář Komety, který v NHL kroutí pátou sezonu.