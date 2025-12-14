Předplatné

Brankář Jarry začal v Edmontonu výhrou. Colorado dál vládne, Palát dvakrát asistoval

Brankář Tristan Jarry začal v Edmontonu vítězně, triumf nad Torontem tradičně řídil Connor McDavid
Brankář Tristan Jarry začal v Edmontonu vítězně, triumf nad Torontem tradičně řídil Connor McDavid
Martin Nečas se podílel na výhře Colorada nad mistrem z Floridy
Martin Nečas se podílel na výhře Colorada nad mistrem z Floridy
Martin Nečas se podílel na výhře Colorada nad mistrem z Floridy
Český útočník Martin Nečas (vpravo) měl velký podíl na další trefě parťáka Nathana MacKinnona
Radost hokejistů Colorada z gólu, na který nahrával Martin Nečas
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
NHL
NHL
Brankář Tristan Jarry vstoupil do angažmá u hokejistů Edmontonu výhrou. Oilers díky třem bodům Connora McDavida a Leona Draisaitla porazili domácí Toronto 6:3 a v Západní konferenci NHL se posunuli na sedmé místo. David Tomášek za vítěze odehrál přes osm minut a nebodoval. Jako jediný z českých hráčů se v sobotním programu zapsal do statistik Ondřej Palát, který v odpoledním utkání zaznamenal dvě asistence při výhře New Jersey 4:1 nad Anaheimem.

Jarry nastoupil pouhý den po výměně z Pittsburghu a zlikvidoval 25 střel. „Je to pořád stejná hra, jen ji aktuálně hraju na jiném místě a v jiném dresu. Snažil jsem se v týmu co nejrychleji zabydlet a být klukům platný. Doufám, že se mi to podařilo,“ řekl Jarry.

Hlavními tahouny Edmontonu byli hvězdní centři McDavid a Draisaitl. Kanadský útočník zaznamenal dva góly a asistenci a jako druhý hráč v sezoně překonal hranici 50 bodů. V posledních pěti zápasech McDavid nasbíral 15 bodů (7+8) a z druhého místa v produktivitě soutěže ztrácí na vedoucího Nathana MacKinnona z Colorada už jen čtyři body. Draisaitl si připsal tři asistence a posunul se na páté místo kanadského bodování.

Německý útočník se dostal i před nejproduktivnějšího Čecha Martina Nečase, který v domácím duelu Colorada proti Nashvillu vyšel bodově naprázdno a zůstal na 43 bodech (14+29). Avalanche i bez jeho příspěvku vyhráli 4:2 a dál neochvějně vládnou NHL. Bodově naprázdno vyšli pouze dvakrát z 32 zápasů a v čele ligy mají už šestibodový náskok před druhým Dallasem.

Stars s Radkem Faksou v sestavě totiž nedokázali vstřelit gól Floridě a na domácím ledě podlehli Panthers jednoznačně 0:4. Dva góly dal Brad Marchand, jenž se s 18 brankami dělí o sedmé místo mezi nejlepšími střelci v lize. Přes 20 gólů dali jen MacKinnon (26), Morgan Geekie (22) a Jason Robertson (20).

Velký obrat Sharks v Pittsburghu

Velkým obratem se blýskli hokejisté San Jose. Sharks na ledě Pittsburghu ještě 13 minut před koncem prohrávali 1:5, v závěru ale dokázali srovnat a v prodloužení zpečetil otočku druhým gólem v zápase John Klingberg.

„Je to jeden z těch momentů, které v sezoně přicházejí a díky kterým se tým posouvá dál. Dokázali jsme si, jakou máme sílu a že se nikdy nevzdáme. Kluci dnes dokázali velkou věc,“ řekl trenér Ryan Warsofsky.

„Těžko se mi hledají slušná slova,“ uvedl po porážce s bývalým týmem obránce Penguins Erik Karlsson. „Do páté minuty třetí třetiny jsme hráli skvělý hokej a utkání jsme měli pod kontrolou, poté jsme ale začali hrát mechanicky a znovu jsme si potvrdili, že tahle liga nic neodpouští,“ dodal.

V sestavě Minnesoty se poprvé od poloviny listopadu objevil David Jiříček. Český bek odehrál při výhře 3:2 nad Ottawou téměř 15 minut, do statistik se nezapsal a dál čeká na první bod v sezoně.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2629553240
2.Connor McDavidEdmonton183351321
3.Macklin CelebriniSan Jose1631473311
4.Connor BedardChicago192544318
5.Leon DraisaitlEdmonton1726433211
6.Martin NečasColorado1428423230
7.Nikita KučerovTampa1329422911
8.Mikko RantanenDallas13294232-5
9.Leo CarlssonAnaheim1823413211
10.Jack EichelVegas122941316

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3113729105:8842
2Islanders33136311100:9341
3Washington32171410106:8340
4Tampa32153311104:8339
5Detroit33144312104:10939
6Boston32136013107:9938
7Flyers30975990:8537
8Devils3212611396:10137
9Pittsburgh301318895:9136
10Rangers3311541388:8836
11Montreal3197411101:11236
12Florida3114221398:9934
13Toronto31104512102:10233
14Ottawa3110441398:10232
15Columbus327661396:11232
16Buffalo319441495:10830
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3221272128:7453
    2Dallas3317457111:8947
    3Minnesota321265993:8541
    4Vegas311249696:9041
    5Anaheim32118112114:10739
    6Kings31959883:8237
    7Edmonton32105611109:11036
    8San Jose338831496:11035
    9Utah33123315101:9733
    10Chicago3212161391:9832
    11Winnipeg3113211596:9631
    12St. Louis3312071484:11831
    13Calgary3310341684:9730
    14Seattle Kraken297561173:9030
    15Nashville318441587:10928
    16Vancouver317431787:11125

