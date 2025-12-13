NHL ONLINE: Colorado s Nečasem vs. Nashville, v akci i Hertl. Dostál u prohry
Zámořská NHL začala pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Už od 18:30 New Jersey s Ondřejem Palátem porazilo Anaheim. V bráně Ducks byl po zranění Lukáš Dostál, prohru ale neodvrátil. Po půlnoci se pak hraje dalších 9 zápasů, v akci bude Martin Nečas v dresu Colorada proti Nashvillu a představí se i Tomáš Hertl, Vegas Golden Knights zabojují o body na ledě Columbusu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|25
|28
|53
|31
|37
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|16
|32
|48
|31
|-2
|3.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|25
|44
|31
|8
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|15
|29
|44
|32
|8
|5.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|28
|42
|31
|30
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|13
|29
|42
|31
|-3
|7.
|Leo Carlsson
Anaheim
|18
|23
|41
|32
|11
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|20
|20
|40
|32
|14
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|23
|40
|31
|8
|10.
|Nikita Kučerov
Tampa
|13
|27
|40
|28
|10
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|31
|17
|1
|4
|9
|105:78
|40
|2
Carolina
|30
|13
|6
|2
|9
|101:85
|40
|3
Islanders
|32
|13
|5
|3
|11
|97:91
|39
|4
Tampa
|31
|15
|3
|2
|11
|102:80
|38
|5
Boston
|32
|13
|6
|0
|13
|107:99
|38
|6
Devils
|32
|12
|6
|1
|13
|96:101
|37
|7
Detroit
|32
|13
|4
|3
|12
|100:109
|37
|8
Flyers
|29
|9
|7
|4
|9
|87:81
|36
|9
Pittsburgh
|29
|13
|1
|7
|8
|90:85
|35
|10
Montreal
|30
|9
|7
|3
|11
|97:107
|35
|11
Rangers
|32
|11
|4
|4
|13
|83:84
|34
|12
Toronto
|30
|10
|4
|5
|11
|99:96
|33
|13
Ottawa
|30
|10
|4
|4
|12
|96:99
|32
|14
Florida
|30
|13
|2
|2
|13
|94:99
|32
|15
Columbus
|31
|7
|6
|6
|12
|94:109
|32
|16
Buffalo
|31
|9
|4
|4
|14
|95:108
|30
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|31
|20
|2
|7
|2
|124:72
|51
|2
Dallas
|32
|17
|4
|5
|6
|111:85
|47
|3
Anaheim
|32
|11
|8
|1
|12
|114:107
|39
|3
Minnesota
|31
|11
|6
|5
|9
|90:83
|39
|5
Vegas
|30
|11
|4
|9
|6
|93:88
|39
|6
Kings
|30
|9
|5
|8
|8
|82:80
|36
|7
Edmonton
|31
|9
|5
|6
|11
|103:107
|34
|8
Utah
|33
|12
|3
|3
|15
|101:97
|33
|9
San Jose
|32
|8
|7
|3
|14
|90:105
|33
|10
Chicago
|31
|12
|1
|6
|12
|91:94
|32
|11
St. Louis
|33
|12
|0
|7
|14
|84:118
|31
|12
Seattle Kraken
|29
|7
|5
|6
|11
|73:90
|30
|13
Winnipeg
|30
|12
|2
|1
|15
|91:95
|29
|14
Calgary
|32
|10
|2
|4
|16
|82:96
|28
|15
Nashville
|30
|8
|4
|4
|14
|85:105
|28
|16
Vancouver
|31
|7
|4
|3
|17
|87:111
|25