NHL ONLINE: Palát proti Gudasovi. Colorado s Nečasem vs. Nashville, v akci i Hertl

Martin Nečas se podílel na výhře Colorada nad mistrem z Floridy
Český útočník Martin Nečas (vpravo) měl velký podíl na další trefě parťáka Nathana MacKinnona
Radost hokejistů Colorada z gólu, na který nahrával Martin Nečas
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Martin Nečas na ledě září
15
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Zámořská NHL začíná pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Už od 18:30 New Jersey s Ondřejem Palátem hostí Anaheim s Radko Gudasem. Po půlnoci se pak hraje dalších 9 zápasů, v akci bude Martin Nečas v dresu Colorada proti Nashvillu a představí se i Tomáš Hertl, Vegas Golden Knights zabojují o body na ledě Columbusu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2528533137
2.Connor McDavidEdmonton16324831-2
3.Connor BedardChicago192544318
4.Macklin CelebriniSan Jose152944328
5.Martin NečasColorado1428423130
6.Mikko RantanenDallas13294231-3
7.Jason RobertsonDallas2020403214
8.Leo CarlssonAnaheim1822403111
9.Leon DraisaitlEdmonton172340318
10.Nikita KučerovTampa1327402810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington3117149105:7840
2Carolina3013629101:8540
3Islanders3213531197:9139
4Tampa31153211102:8038
5Boston32136013107:9938
6Detroit32134312100:10937
7Flyers29974987:8136
8Pittsburgh291317890:8535
9Devils3111611392:10035
10Montreal309731197:10735
11Rangers3211441383:8434
12Toronto3010451199:9633
13Ottawa3010441296:9932
14Florida3013221394:9932
15Columbus317661294:10932
16Buffalo319441495:10830
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3120272124:7251
    2Dallas3217456111:8547
    3Anaheim31118111113:10339
    4Minnesota311165990:8339
    5Vegas301149693:8839
    6Kings30958882:8036
    7Edmonton3195611103:10734
    8Utah33123315101:9733
    9San Jose328731490:10533
    10Chicago3112161291:9432
    11St. Louis3312071484:11831
    12Seattle Kraken297561173:9030
    13Winnipeg3012211591:9529
    14Calgary3210241682:9628
    15Nashville308441485:10528
    16Vancouver317431787:11125

