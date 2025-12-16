Konec v Izraeli, péče o koně, děti na Harvardu, sen koučovat v NHL. Co dělají české hvězdy?
Vypracovali se k úžasným kariérám, svůj ojedinělý kumšt otiskli do obrovské porce bodů v nejlepší hokejové lize na světě. Co dnes dělají a čím se živí nejproduktivnější čeští hráči v historii NHL? Web iSport přináší exkurz do životů desítky hráčů, kteří se ve slavné soutěži dostali mezi ofenzivní špičku.
10. Petr Nedvěd (54 let)
717 bodů (310+407) v 982 zápasech
Po loňském zlatém šampionátu v Praze opustil pozici GM týmu, z hokeje se stáhl. Stal se z něj čistokrevný fanoušek. S bývalou manželkou Nicole střídavě vychovávají pětiletou dceru Naomi, což je Nedvědova hlavní životní náplň. Investuje v různých odvětvích byznysu, jeho posledním projektem je vznik vzdělávací platformy pro odpovědné podnikání, kterou úspěšně nabízí nejen sportovním klubům. Nakupuje a rekonstruuje domy, v nichž nějakou dobu bydlí a pak je úspěšně prodává. S bratrem Jaroslavem, koučem Sparty, jej můžete potkat na tenisových kurtech, v zimě v Alpách na sjezdovkách, na jaře a na podzim tráví čas na ostrově Mykonos.
9. Petr Sýkora (49 let)
721 bodů (323+398) v 1017 zápasech
Dvojnásobný držitel Stanlrey Cupu, jeho šestinásobný finalista a vlastník dvou titulů mistra světa žije s rodinou na Floridě, kam se přestěhoval z New Jersey. V místě, kde strávil skvělé kariérní roky u Devils, trénoval žáky North Jersey Avalanche, vlastní nejvyšší trenérské vzdělání USA Hockey. Jeho osmnáctiletý syn Nicolas patří do širšího reprezentačního okruhu své kategorie, loni se mu dařilo v americkém dresu na Hlinka Gretzky Cupu, nyní působí v OHL, za rok zamíří do prestižního programu NCAA. Někdejší výjimečně pohotový střelec se vrací domů na letní prázdniny, s nejbližšími okupuje domek nedaleko Brna.
8. Robert Holík (54 let)
747 bodů (326+421) v 1314 zápasech
Před šesti roky se dohodl na paktu s šéfy izraelského hokeje, vedl jeho národní týmy v nižších divizích MS. Drsňák Bobby, jeden z nejtvrdších hráčů své doby a od roku 1996 občan USA, vždy Izrael podporoval, ze služeb tamního svazu však vycouval kvůli čím dál silnějšímu ruskému vlivu na chod federace. Nedávno se Holík stavil v Česku, kde oslavil 80. narozeniny své maminky, v Liberci a v Ostravě mrknul na extraligové duely, prohlédl si novou jihlavskou arénu. S paní se ve Státech starají o koně, s nimiž dříve závodila při parkuru jejich dcera. Ta vystudovala medicínu na univerzitě a nyní se specializuje na dětskou neurochirurgii.
7. Václav Prospal (50 let)
765 bodů (255+510) v 1108 zápasech
Dvojnásobný světový šampion měl nejprve sen stát se generálním manažerem týmu NHL, později trenérem v nejprestižnější světové lize. Sen stále trvá, pracuje na něm o patro níž v AHL. V týmu Rochester Americans je třetím rokem asistentem hlavního kouče, v předchozích sezonách vedl Jiřího Kulicha či Lukáše Rouska, podle všeho se na konci probíhajícího ročníku rozhodne, co pracovně dál. V minulosti podotkl, že když neuvidí uplatnění v NHL jako reálné, vrátí se k rodině na Floridu. Další možností je ovšem trenérský návrat do extraligy, odkud k Prospalovi míří zajímavé nabídky.
6. David Krejčí (39 let)
786 bodů (231+555) v 1032 zápasech
Byl aktivní a klíčovou součástí úžasné bostonské éry, z níž kápl jeden Stanley Cup (2011). Mohlo jich být víc, ale v rozhodujících chvílích byl šťastnější soupeř. Krejčího poslalo do hokejové penze pocuchané zdraví, během skvělé kariéry jej trápily kyčle. Před dvěma roky se zkoušel vrátit do extraligy s vidinou startu na MS v Praze 2024, ale nešlo to. S nejbližšími se usadil v Jižní Karolíně, kde po celý rok vládne příjemné počasí. Mistr hokejové kreativity rád hraje golf, vozí děti do školy, na kroužky a fandí manželce, která běhá maratony. Na stránce zimakpodcast.cz najdete Krejčího v pořadu NHL INSIDER. Na Vánoce navštíví rodný Šternberk.
5. Milan Hejduk (49 let)
805 bodů (375+430) v 1020 zápasech
Ikona Colorada se zblízka může kochat výkony Martina Nečase, protože v organizaci Avalanche se věnuje hráčskému rozvoji prospektů. O víkendu se vydal na hokejovou exhibici do Vídně, společnost mu dělal i velký kamarád Jan Čaloun, oba ústečtí rodáci. Renomovaný kanonýr, držitel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL (2002/03) zůstal po kariéře ve Státech, je dál věrný Denveru a okolí. Od roku 2015 se pět let věnoval trénování mladých Thunderbirds, vedle toho k hokeji dovedl i dvojčata Davida a Marka. Těm je dnes 21 let, na Harvardské univerzitě figurují v projektu NCAA.
4. Jakub Voráček (36 let)
806 bodů (223+583) v 1058 zápasech
V pouhých 33 letech byl donucen skončit s vrcholovým hokejem, proti pokračování byly zdravotní trable po sérii prodělaných otřesů mozku v NHL. Nyní bývá k vidění ve špičkovém centru Day1, kde pracuje na lepší kondici a na sociálních sítích vtipkuje, že se vrátí k hokeji. Mihnul se na kladenské střídačce, kde však loni na jaře skončil. Mezi fanoušky zůstává „Voras“ dál velmi populární, diváci ČT si jej zamilovali při spolukomentování loňského MS v Praze a vyhlížejí, kdy se vrátí zpět. Nyní se stal hlavní tváří Olympijského festivalu na jihu Čech, který poběží souběžně s únorovou olympiádou.
3. David Pastrňák (29 let)
869 bodů (404+465) v 784 zápasech
Za pár odehraných kol v NHL předstihne Patrika Eliáše a stane se druhým nejlepším českým střelcem historie zámořské ligy, chybí mu k tomu pouhých pět tref. Bodové tempo v NHL drží na úrovni sběru Jaromíra Jágra (Pastrňák 1,109 na zápas – Jágr 1,108). Zkraje prosince Pastu zdrželo zranění, vynechal pět duelů, nicméně ročník má stále rozjetý na čtvrtý stobodový zisk v řadě. V únoru se dočká první účasti na olympiádě, během předchozí v Soči mu bylo sedmnáct a hrál druhou švédskou ligu za Södertälje. S manželkou Rebeccou vychovává dcerku Freyu Ivy, nedávno se pochlubili s dalším očekávaným přírůstkem.
2. Patrik Eliáš (49 let)
1025 bodů (408+617) v 1240 zápasech
Bude to už deset let, co nejproduktivnější hráč New Jersey v celé jeho historii, opustil svět NHL a zamával i hokeji. Bývalý všestranný útočník se každý rok vrací do tábora Devils, radí, pomáhá, onehdy vzal do hlavního kempu kamaráda Václava Varaďu. Kdyby chtěl, během jednoho telefonátu získá odpovídající džob, klidně i asistenta hlavního kouče. Rozhodl se však zakotvit s rodinou v Česku, žije v Praze a svoje zkušenosti předává v prvoligové Slavii. V zákulisí se proslýchá, že by o Eliášovy sportovně manažerské služby měl mít velký zájem majitel jihlavské Dukly Slavomír Pavlíček.
1. Jaromír Jágr (53 let)
1921 bodů (766+1155) v 1733 zápasech
Strhující životní příběh v autorizované biografii JÁ68 z Edice deníku Sport je Jágrovým největším počinem tohoto roku. Ačkoli žijící legenda s hokejem nekončí, v aktuální sezoně naskočila jen do čtyř utkání, v němž nabrala jednu asistenci. Víc mu tělo nedovolilo, nyní se čeká, až mu umoudří záda a vrátí se zpět do extraligového kolotoče. Při unikátním věku to s naskakováním do rozjetého kladenského vlaku nebude mít vůbec jednoduché, Rytíři stabilizovali sestavu a z trenérského pohledu hledat adekvátní pozici pro ikonu se může jevit složitě. Ale znáte Jágra, ten se nikdy nevzdává.