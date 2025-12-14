Předplatné

Výkupné za Quinna Hughese. Wild divokým trejdem vyhlásili útok na Stanley Cup

Hvězdný americký obránce Quinn Hughes zamířil z Vancouveru do Minnesoty
Pavel Bárta
NHL
Co někteří fanoušci Vancouveru označují za nejtemnější den v historii klubu, může být pro Minnesotu bodem zlomu. Téměř šest měsíců předtím, než mohl obránce Quinn Hughes podepsat prodloužení smlouvy s Canucks, přišel divoký trejd do Wild za tři hráče a volbu v prvním kole draftu 2026. Největším tahem ve své historii a příchodem držitele Norris Trophy dostali zcela novou dimenzi.

Bill Guerin měl už jako útočník kuráž jít do všeho na plné pecky. Předvedl se tak i jako generální manažer Wild. Před rokem si z Columbusu vytáhl Davida Jiříčka, který stále patří k velkým příslibům. Koncem září podepsal s Kirillem Kaprizovem nejvyšší smlouvu v historii NHL. Teď splnil slib, že uloví velké zvíře. V Quinnu Hughesovi získal superhvězdu, jakou Minnesota dosud neměla. Přivedl možná druhého nejlepšího beka ligy po Calu Makarovi.

„Výjimeční hráči chtějí hrát s těmi nejlepšími,“ prohlásil Guerin nedávno. Ano, obětoval královské výkupné. Mladí útočníci Marco Rossi, Liam Öhgren i obránce Zeev Buium, kteří zamířili výměnou za Hughese do Vancouveru, byli všichni první kolo draftu. K nim přihodil Guerin ještě volbu v příštím roce. „Billy věděl, že to bude něco stát, a zaplatil, stejně jako v případě Kaprizova. Měl koule to udělat, což se mi líbí,“ připomněl analytik NHL Network Mike Rupp.

Hráči jako Quinn Hughes se na trhu neobjevují často nebo skoro vůbec. Šestiletá smlouva za 7,85 milionů dolarů ročně (asi 162 milionů korun) mu končí po příští sezoně. Ve Vancouveru nechtěli dál čekat a rozhodli se konat už teď. Mluvilo se o zájmu Detroitu, Washingtonu, o Quinnově přání zahrát si v New Jersey s bratry Jackem a Lukem. Dopadlo to jinak.

Debut za Minnesotu čekal bývalého kapitána Canucks v nočním zápase proti Bostonu. Wild deset let nevyhráli jedinou sérii play off a nikdy nepatřili mezi vážné kandidáty na Stanley Cup. Guerinův agresivní tah je v Západní konferenci přiblížil na úroveň favoritů jako Colorado Avalanche, Dallas Stars a Vegas Golden Knights. Získali držitele Norris Trophy (2024), člena all-stars NHL, který je ve 26 letech v nejlepším věku.

Budou mít sakra dobrou přesilovku

Co může jeho příchod znamenat pro Davida Jiříčka? Žádný zásadní posun k lepšímu, ani horšímu. Za mladičkého Buiuma, který ho přeskočil, klub získal na stejnou pozici superstar. Český bek by mohl v NHL zůstat přinejmenším do doby, než se uzdraví Jake Middleton nebo Jonas Brodin.

„Budou mít sakra dobrou přesilovku,“ prohlásil slavný kouč Scotty Bowman, když se v pátek o výměně dozvěděl. V první speciální formaci Kaprizov, Matt Boldy, Mats Zuccarello, Joel Eriksson Ek a za nimi rozehrávač Quinn Hughes. Panečku!

Hru v početní převaze má v Minnesotě na starost asistent trenéra Jason King, který tři sezony působil ve Vancouveru. Quinn Hughes od svého příchodu do NHL v březnu 2019 posbíral ze všech obránců nejvíc přesilovkových bodů (190), nejvíc asistencí (371) a v produktivitě byl celkově druhý (432). „Takoví hráči se neobjevují moc často,“ poznamenal Bowman.

Guerin sází na to, že posílené jádro mužstva pomůže Wild vystoupat na pozici skutečného uchazeče o titul. Za předpokladu, že situace bude dost lákavá, aby i Hughese přesvědčila a on zůstal v Minnesotě ještě dlouho.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3113729105:8842
2Islanders33136311100:9341
3Washington32171410106:8340
4Tampa32153311104:8339
5Detroit33144312104:10939
6Boston32136013107:9938
7Flyers30975990:8537
8Devils3212611396:10137
9Pittsburgh301318895:9136
10Rangers3311541388:8836
11Montreal3197411101:11236
12Florida3114221398:9934
13Toronto31104512102:10233
14Ottawa3110441398:10232
15Columbus327661396:11232
16Buffalo319441495:10830
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3221272128:7453
    2Dallas3317457111:8947
    3Minnesota321265993:8541
    4Vegas311249696:9041
    5Anaheim32118112114:10739
    6Kings31959883:8237
    7Edmonton32105611109:11036
    8San Jose338831496:11035
    9Utah33123315101:9733
    10Chicago3212161391:9832
    11Winnipeg3113211596:9631
    12St. Louis3312071484:11831
    13Calgary3310341684:9730
    14Seattle Kraken297561173:9030
    15Nashville318441587:10928
    16Vancouver317431787:11125

