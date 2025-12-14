Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák a Zacha proti Minnesotě, Palát vs. Hronek. V akci i gólmani

Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem Zachou
Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem ZachouZdroj: ČTK / AP / Melissa Majchrzak
David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistence
Hráči New Jersey se radují z gólu Ondřeje Paláta
Ondřej Palát z New Jersey v utkání proti Buffalu
Filip Hronek z Vancouveru v utkání proti San Jose
V zámořské NHL se hraje šest utkání. Program startuje z českého pohledu zajímavým duelem mezi New Jersey a Vancouverem, ve kterém se proti sobě postaví Ondřej Palát a Filip Hronek. V noci hrají David Pastrňák s Pavlem Zachou proti Minnesotě, v akci jsou i čeští gólmani. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosech na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

--Tipsport2.194.12.91Detail
--Tipsport2.854.082.23Detail
--Tipsport2.624.082.39Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2629553240
2.Connor McDavidEdmonton183351321
3.Macklin CelebriniSan Jose1631473311
4.Connor BedardChicago192544318
5.Leon DraisaitlEdmonton1726433211
6.Martin NečasColorado1428423230
7.Nikita KučerovTampa1329422911
8.Mikko RantanenDallas13294232-5
9.Leo CarlssonAnaheim1823413211
10.Jack EichelVegas122941316

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3113729105:8842
2Islanders33136311100:9341
3Washington32171410106:8340
4Tampa32153311104:8339
5Detroit33144312104:10939
6Boston32136013107:9938
7Flyers30975990:8537
8Devils3212611396:10137
9Pittsburgh301318895:9136
10Rangers3311541388:8836
11Montreal3197411101:11236
12Florida3114221398:9934
13Toronto31104512102:10233
14Ottawa3110441398:10232
15Columbus327661396:11232
16Buffalo319441495:10830
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3221272128:7453
    2Dallas3317457111:8947
    3Minnesota321265993:8541
    4Vegas311249696:9041
    5Anaheim32118112114:10739
    6Kings31959883:8237
    7Edmonton32105611109:11036
    8San Jose338831496:11035
    9Utah33123315101:9733
    10Chicago3212161391:9832
    11Winnipeg3113211596:9631
    12St. Louis3312071484:11831
    13Calgary3310341684:9730
    14Seattle Kraken297561173:9030
    15Nashville318441587:10928
    16Vancouver317431787:11125

