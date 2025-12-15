Předplatné

NHL ONLINE: Gudas a spol. hrají na ledě Rangers s Chmelařem. V akci i Faksa

Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad Bostonem
Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad BostonemZdroj: Profimedia.cz
Radko Gudas v utkání s Chicagem
Obránce Radko Gudas se zapojil v zápase s Bostonem také do bitky
Radko Gudas se vrátil po zranění
Jaroslav Chmelař v dresu Rangers
Jaroslav Chmelař v dresu Rangers
Radek Faksa v dresu Dallasu
Zámořská NHL v noci na úterý nabízí pět zápasů. Program startuje v jednu hodinu ráno duelem mezi New Yorkem Rangers a Anaheimem, do kterého zasáhne hned několik českých hokejistů. Dostane šanci i brankář Ducks Lukáš Dostál, který už se po zranění vrátil na led? O hodinu později jde do akce také Radek Faksa z Dallasu, který se doma postaví LA Kings. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2629553240
2.Connor McDavidEdmonton183452330
3.Macklin CelebriniSan Jose1631473311
4.Connor BedardChicago192544318
5.Leon DraisaitlEdmonton1726433310
6.Martin NečasColorado1428423230
7.Nikita KučerovTampa1329422911
8.Mikko RantanenDallas13294232-5
9.Leo CarlssonAnaheim1823413211
10.Jack EichelVegas122941316

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3213829108:9044
2Islanders33136311100:9341
3Washington32171410106:8340
4Tampa32153311104:8339
5Detroit33144312104:10939
6Boston33136014109:10538
6Flyers31976992:8838
8Montreal32107411105:11338
9Pittsburgh311319899:9637
10Devils3312611497:10337
11Rangers3311541388:8836
12Florida3114221398:9934
13Toronto31104512102:10233
14Ottawa3110441398:10232
15Buffalo3210441498:10932
16Columbus327661396:11232
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3221272128:7453
    2Dallas3317457111:8947
    3Minnesota331365999:8743
    4Vegas311249696:9041
    5Anaheim32118112114:10739
    6Kings31959883:8237
    7Edmonton33105612110:11436
    8Utah34124315106:10135
    9San Jose338831496:11035
    10Chicago3212161391:9832
    11Winnipeg3113211596:9631
    12St. Louis3312071484:11831
    13Calgary3310341684:9730
    14Seattle Kraken307561274:9330
    15Nashville318441587:10928
    16Vancouver328431789:11227

