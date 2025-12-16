Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Vejmelkovi, Nečas hraje v Seattlu. V akci Gudas či Hronek

Zimák ŽIVĚ: Hráč, který má problémy s pohybem, na ZOH? Sebevražda. Aréna v Miláně je ostuda • Zdroj: isportTV
NHL v noci z úterý na středu servíruje 10 zápasů. Čeští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha v Bostonu hostí Utah, za který by měl chytat Karel Vejmelka. Martin Nečas v dresu Colorada startuje na hřišti Seattlu. V Columbusu se představuje Anaheim, který vede kapitán Radko Gudas. Za Philadelphii by mohl v Montrealu nastoupit brankář Daniel Vladař. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2629553240
2.Connor McDavidEdmonton183452330
3.Macklin CelebriniSan Jose1631473311
4.Connor BedardChicago192544318
5.Mikko RantanenDallas14304433-3
6.Leon DraisaitlEdmonton1726433310
7.Leo CarlssonAnaheim1824423312
8.Martin NečasColorado1428423230
9.Nikita KučerovTampa132942309
10.Kyle ConnorWinnipeg152641329

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3213829108:9044
2Islanders33136311100:9341
3Washington32171410106:8340
4Tampa33153312106:8839
5Detroit33144312104:10939
6Boston33136014109:10538
6Flyers31976992:8838
8Montreal32107411105:11338
9Pittsburgh311319899:9637
10Devils3312611497:10337
11Florida32152213103:10136
12Rangers3411541489:9236
13Ottawa32105413101:10434
14Toronto31104512102:10233
15Buffalo3210441498:10932
16Columbus327661396:11232
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3221272128:7453
    2Dallas3418457115:9049
    3Minnesota331365999:8743
    4Anaheim33128112118:10841
    5Vegas311249696:9041
    6Kings32959984:8637
    7Edmonton33105612110:11436
    8Utah34124315106:10135
    9San Jose338831496:11035
    10Winnipeg3213221598:9932
    11Chicago3212161391:9832
    12St. Louis3412071586:12331
    13Calgary3310341684:9730
    14Nashville329441592:11130
    14Seattle Kraken307561274:9330
    16Vancouver328431789:11227

