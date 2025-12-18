Velké srovnání formy Čechů v NHL: Pastrňák jako utržený vagón, Kämpf suší nulu, ale...
Vyrazili na inspekční cestu, aby si prohlédli zámořské zboží české výroby. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík a jeho brankářský asistent Ondřej Pavelec budou v dalších dnech na vlastní oči bedlivě pozorovat vytipované borce a zkoumat, jak zapadají do olympijských nákresů. Hodil by se tahák, pane učiteli? Deník Sport a web iSport přinášejí kompletní inventuru tuzemských hráčů v NHL, rozdělenou do tří kategorií i s odhadovanou hodnotou aktuálně dosaženého výkonnostního potenciálu pro danou roli.
Drží žhavou formu
David Pastrňák (útočník, 29 let, Boston)
Statistiky: 29 zápasů, 38 bodů (13+25)
Naplněný potenciál: 88 %
Pět zápasů vynechal kvůli zranění, po návratu se rozjel jako utržený vagón. Ve dvou zápasech si připsal sedm bodů. V St. Louis měl tři asistence za necelých 16 minut pobytu na ledě, ve Winnipegu byl 2+2. Naprázdno vyšel až v neděli v Minnesotě. Soupeře umí potrápit všemi způsoby. Po 28 sehraných utkáních měl 36 bodů (13+23). Na pokoření osobních rekordů to zatím nevypadá, nicméně hvězdné křídlo patří k důvodům, proč se Bruins vzpamatovali z deprese po nepovedené minulé sezoně.
Drží žhavou formu
Filip Hronek (obránce, 27 let, Vancouver)
Statistiky: 33 zápasů, 17 bodů (2+15)
Naplněný potenciál: 80 %
Vypadá to na velmi dobrou sezonu kolem 40 bodů. Po výměně kapitána Quinna Hughese do Minnesoty je nejproduktivnějším bekem Vancouveru, i když už devět zápasů nebodoval. Místo na první přesilovce zaujal mladík Zeev Buium, který přišel jako součást výkupného. Hronek hraje první obranu, chodí na oslabení, blokuje střely, rozdává hity. V polovině listopadu po zásahu do hlavy nedohrál duel s Carolinou. Už ale zase vyběhl na led.
Drží žhavou formu
Radek Faksa (útočník, 31 let, Dallas)
Statistiky: 33 zápasů, 12 bodů (1+11)
Naplněný potenciál: 99 %
Návrat po roce do Dallasu přirovnal k výhře v loterii. Mužstvo zná, v Texasu se cítí doma, žene ho i vidina Stanley Cupu. V polovině listopadu si na ledě Montrealu připsal tři asistence. V NHL dal kdysi už i hattrick. Ale kanadské body jsou v jeho případě spíš bonus. Jeho úkolem není primárně připravovat šance, střílet branky nebo dobývat území soupeřů, nýbrž hlídat jejich nejlepší lajny a gólům předcházet. Svou roli na pozici čtvrtého centra plní dokonale.
Drží žhavou formu
Karel Vejmelka (brankář, 29 let, Utah)
Statistiky: 27 zápasů, úspěšnost 89,40 %, průměr 2,72
Naplněný potenciál: 90 %
Vejmelka má odchytanou slušnou porci duelů, konkrétně 27. V úvodu sezony vymohl pro Mammoth šest výher v řadě, v poslední době jsou výsledky Utahu střídavé. Nicméně s celkem 15 vítěznými zápasy je v této statistice nejlepší v celé lize. Český strážce je jistotou týmu, který dozrává a spěje mezi Mamuty NHL.
Drží žhavou formu
Dan Vladař (brankář, 28 let, Philadelphia)
Statistiky: 20 zápasů, úspěšnost 91 %, průměr 2,41
Naplněný potenciál: 90 %
S Flyers podepsal smlouvu s vidinou, že bude chytat mnohem víc. Zatím vytěžil maximum z každé sekundy v brance, kterou dostal. Po delší době ho netrápí zdraví, poprvé se v NHL stal týmovou jedničkou. Od začátku dokazuje, že si pozici zaslouží. V brance Philadelphie stojí místo velkého otazníku 196 centimetrů vysoký vykřičník. Ve 12 z prvních 19 startů neinkasoval Vladař víc než dva góly. Patřil k nejlepším v úspěšnosti zákroků proti nebezpečným šancím a při hře pět na pět.
Drží žhavou formu
Lukáš Dostál (brankář, 25 let, Anaheim)
Statistiky: 19 zápasů, úspěšnost 90,5 %, průměr 2,73
Naplněný potenciál: 80 %
Po podpisu nové smlouvy a odchodu zkušeného Gibsona povýšil na jedničku Anaheimu. Z českých brankářů, kteří nastoupili aspoň desetkrát, měl nejvyšší úspěšnost zásahů, v lize se pohyboval na začátku třetí desítky. Měl se co ohánět, v průměru na něj šlo 28 střel, což je i důsledek příklonu Ducks k útočnějšímu pojetí. Kvůli zranění měl devět absencí, ale ještě během tripu na východ se „Dostwall“ znovu postavil mezi tyče. Prohrál v New Jersey, vychytal Rangers.
Drží žhavou formu
Martin Nečas (útočník, 26 let, Colorado)
Statistiky: 33 zápasů, 45 bodů (14+31)
Naplněný potenciál: 90 %
Pod opěvovaným stratégem Jaredem Bednarem rozkvetl mnohem výrazněji než na předchozí adrese v Raleigh. Někdejší útočník Caroliny už si plně zvykl na přítomnost hvězdy a současného krále bodování NHL Nathana MacKinnona, z křídla mu sekunduje ve vysokém tempu. Že se od příští sezony stane s osmiletou smlouvou o průměrném výdělku 11,5 milionu dolarů nejlépe placeným Čechem, není náhodou. V 26 letech přitom Nečas pořád může vidět absolutní strop o pár metrů výš.
Drží žhavou formu
Tomáš Hertl (útočník, 32 let, Vegas)
Statistiky: 32 zápasů, 23 bodů (13+10)
Naplněný potenciál: 80 %
U Golden Knights si zarezervoval pracovní místo před brankovištěm, a to zejména v přesilových hrách. V této herní situaci dal šest zásahů. Hřmotnou postavou zastíní mnoho nahozených kotoučů. „Před branku se cpu celou kariéru,“ přiznal Hertl. Tlačí se do šancí, nasbíral už 23 zakončení z ultra nebezpečného prostoru. Analytici od něj na základě toho očekávali přes 17 branek. V tomto ohledu zatím někdejší slávista lehce zaostává za předchozí sezonou s 32 trefami. Malé minus.
Drží žhavou formu
Pavel Zacha (útočník, 28 let, Boston)
Statistiky: 33 zápasů, 23 bodů (8+15)
Naplněný potenciál: 80 %
Když se zranil Pastrňák, dokázal ho dvěma góly dokonale zastoupit proti St. Louis (5:2). Zacha je jedním z důvodů, proč se Boston drží nečekaně vysoko, a kdyby pokračoval v bodové sbírce ve stejném tempu, může se vytáhnout k životnímu maximu z předminulé sezony (59). V posledních duelech však mistrovi světa z Prahy lehce kleslo vytížení, dříve až dvacetiminutové pobyty na ledě ho míjely. Často se podceňuje Zachova schopnost hasit požáry po propadech ofenzivních kolegů.
Zkouší vyskočit výš
Ivan Ivan (útočník, 23 let, Colorado)
Statistiky: 3 zápasy, 1 bod (0+1)
Naplněný potenciál: 45 %
Jedna věc jsou výsledky, druhá očekávání. A v případě Ivana se momentálně jeví výšlap za hranici čtvrté formace jako nereálný. Hned při debutu v této základní části servíroval pas Joelu Kivirantovi, který se tak mohl po zranění vrátit gólem. Čech nicméně ví, že slouží v zásadě jako záskok a předchozí šance v NHL o 40 zápasech už se v aktuálním ročníku patrně nedočká. Při třech startech se výrazněji nepřipomenul střelbou, hity ani bloky. Jeho brázda byla většinou pod tlakem.
Zkouší vyskočit výš
Jaroslav Chmelař (útočník, 22 let, NY Rangers)
Statistiky: 6 zápasů, 0 bodů
Naplněný potenciál: 60 %
Když se dočtete, že držitel stříbra z mistrovství světa U20 stihl v NHL za pět klání 41 minut na place, hodně vám to prozradí o chabé příležitosti, kterou dostal. I tak se stihl dvanáctkrát opřít tělem do soupeře, zastavil tři rány a ještě se popral. Jakmile byl 193 centimetrů vysoký křídelník na ledě, věděli jste o něm, což je plus. „Patří k nejlepším útočníkům záložního klubu. Hrál extrémně dobře, proto si zasloužil povolat nahoru a je v hlavním týmu,“ vysvětloval kouč Rangers Mike Sullivan.
Zkouší vyskočit výš
David Rittich (brankář, 33 let, NY Islanders)
Statistiky: 11 zápasů, úspěšnost 90,5 %, průměr 2,59
Naplněný potenciál: 65 %
Klub z New Yorku v létě sháněl levného náhradníka, který by zaskakoval za jasnou jedničku Ilju Sorokina. Rittich do vypsané kolonky v NHL už několik let zapadá, což současný ročník potvrdil. Třiatřicetiletý rodák z Jihlavy vyhrál sedm z jedenácti partií. Stará se o pohodu kolegy a těší se ze spolupráce s Patrickem Royem, gólmanskou legendou a nyní koučem Isles. Snad jen kdyby chytal víc… „Soustředím se na každou šanci,“ řekl Rittich české mutaci oficiálního webu NHL.
Zkouší vyskočit výš
Adam Klapka (útočník, 25 let, Calgary)
Statistiky: 33 zápasů, 6 bodů (2+4)
Naplněný potenciál: 60 %
Dělová koule v týmu Flames ani letos zatím nepřekonává průměrnou metu deseti odehraných minut. Bývalý Bílý Tygr sice zahájil základní část v elitní formaci, experiment u paběrkujících Flames však neměl dlouhého trvání. Typický rozrážeč má na kontě už 106 hitů, potkat na hřišti ho prostě nechcete. Zároveň dvoumetrový obr stihl čtyři bitky a počítá 60 trestných minut. Některé z nich byly zbytečné. Může být soupeři neoblíbený padouch produktivnější? Určitě ano.
Zkouší vyskočit výš
Radko Gudas (obránce, 35 let, Anaheim)
Statistiky: 23 zápasů, 6 bodů (1+5)
Naplněný potenciál: 70 %
Kvůli zranění vynechal 11 utkání, po návratu nehraje tolik, co dřív. Proti minulé sezoně se jeho průměrný pobyt na ledě zkrátil o tři a půl minuty, v pondělí proti Rangers se podruhé vyšplhal přes dvacet minut. Zkušenému bijci tohle moc radosti do života nedodá. Zvlášť když mu po této sezoně končí smlouva. Nemá tak rychlé nohy jako mladší beci Ducks. Ale nechybuje jako oni a v rozehrávce bývá téměř neomylný. K tomu s přehledem trefuje a obrací soupeře vzhůru nohama.
Zkouší vyskočit výš
Jakub Dobeš (brankář, 24 let, Montreal)
Statistiky: 18 zápasů, úspěšnost 89,2 %, průměr 3,03
Naplněný potenciál: 70 %
Po Vánocích uplyne rok, co ho Canadiens povolali z farmy v Lavalu. Následující den zazářil při svém debutu, na Floridě vychytal čisté konto. Historie se opakovala před týdnem, kdy inkasoval od Tampy čtyřikrát ze 14 střel. Nahradil ho Montembeault. Do Montrealu si z AHL vytáhli mladíka Fowlera, jenž se zaskvěl při premiéře proti Pittsburghu. Ale Dobeš je zpátky. V neděli pomohl k vítězství nad Edmontonem. Znovu dokázal, že je připravený na nejtěžší pozici jedničky v NHL.
Zkouší vyskočit výš
Ondřej Palát (útočník, 34 let, New Jersey)
Statistiky: 34 zápasů, 7 bodů (2+5)
Naplněný potenciál: 70 %
Z hlediska ofenzivy prožívá nejméně úspěšnou sezonu. Nejúdernější byl na začátku kariéry v NHL, kdy se třikrát dostal před 50 bodů. Tyhle časy jsou pryč. Po příchodu do New Jersey jeho čísla ještě poklesla, nyní prožívá zatím nejslabší ročník. Hraje 13 minut, má bilanci 2+5 ve 34 zápasech, v plus/minus je sedmý v týmu. Poctivý dříč dokáže pořád spoustě gólů zabránit, v pokročilých statistikách však patří k průměru. Spekuluje se o výměně, za 6 milionů dolarů ročně je prý drahý.
Parkují v suterénu
David Kämpf (útočník, 30 let, Vancouver)
Statistiky: 13 zápasů, 0 bodů
Naplněný potenciál: 40 %
Je mu ke cti, že při rozsáhlé marodce Vancouveru dokázal suplovat v nezvyklé roli prvního centra. Určitě se mu ulevilo, když se vymanil z torontského „vězení“ na farmě a podepsal kontrakt tam, kde po něm byla sháňka. Jinak ovšem Kämpf v bodové kolonce suší nulu a nedokázal soupeři sebrat ani jeden puk, což by měla být jedna z jeho deviz. Rodák z Jirkova to řeší tak, že protivníka k černé gumě radši vůbec nepustí už při vhazování. Dosud vyhrál 57,1 % buly, což značí nadprůměr.
Parkují v suterénu
Filip Chytil (útočník, 26 let, Vancouver)
Statistiky: 6 zápasů, 3 body (3+0)
Naplněný potenciál: 10 %
Sezonu zahájil dvougólovým zápasem proti Calgary, start měl výborný. Jenže od 19. října je věčný smolař opět mimo sestavu. Na konci první třetiny utkání s Washingtonem ho zasáhl ve středním pásmu Tom Wilson. Po atentátu zůstal ležet, za pomoci pak opustil led. Od té doby se do akce nevrátil. Za devět let kariéry v NHL opakovaně utrpěl otřes mozku. Podle zpráv z Vancouveru už bruslil na ledě se zraněným centrem Eliasem Petterssonem, ale k týmu se zatím nepřipojili.
Parkují v suterénu
David Tomášek (útočník, 29 let, Edmonton)
Statistiky: 22 zápasů, 5 bodů (3+2)
Naplněný potenciál: 40 %
V úvodu sezony si zahrál dokonce na přesilovce s McDavidem a Draisaitlem, ale spíš putoval sestavou nebo nehrál vůbec. Icetime přes deset minut na zápas je málo, aby ukázal své přednosti, na druhou stranu nepředvedl moc navíc. Do popředí se protlačili nováček Savoie a Podkolzin, který se po čtyřech sezonách troškaření uhnízdil ve druhém útoku u Draisaitla. Uvidíme, jak dlouho vydrží trpělivost v Tomáškově případě. Může taky přijít trejd nebo odchod.
Parkují v suterénu
David Jiříček (obránce, 22 let, Minnesota)
Statistiky: 15 zápasů, 0 bodů
Naplněný potenciál: 30 %
Jednou nahoře, pak zase dole na farmě. Rodák z Klatov čtvrtou sezonu pendluje mezi NHL a AHL, 43 zápasů za Columbus v ročníku 2023/24 se stále zdá nedostižným maximem, nic nezměnila ani výměna do Minnesoty. V hierarchii se nikam neposunul, pořád se častěji mluví o jeho nedostatcích než přednostech. Wild příchodem Quinna Hughese posílili na přesilovce, na tuhle pozici nedosáhne, do sestavy ho postrčily zdravotní výpadky jiných beků. V pondělí proti Bostonu se navíc zranil sám.
Parkují v suterénu
Jiří Kulich (útočník, 21 let, Buffalo)
Statistiky: 12 zápasů, 5 bodů (3+2)
Naplněný potenciál: 20 %
Nedávný nález krevní sraženiny černou tuší dokreslil rozpačitou sezonu v podání nadaného střelce Sabres. Vlivem zranění začal ročník jako první centr, tým se však trápil a Kulich s ním. Ve středu útoku byl veskrze utopený, víc by mu lahodilo místo na křídle. Pak přišla rána v podobě výrazné zdravotní komplikace a téměř jisté neúčasti na olympiádě. „On je dobře mentálně nastavený,“ věří gólman Jan Bednář, dřívější kolega z MS U20, jehož v minulosti potkal obdobný problém.
Parkují v suterénu
Matěj Blümel (útočník, 25 let, Boston)
Statistiky: 4 zápasy, 0 bodů
Hodnota potenciálu: 5 %
Teď to rozbalí! Mentorství Davida Pastrňáka i ústup Bostonu ze slávy měl Blümelovi pomoct, aby konečně rozrazil bránu s nápisem NHL. Po podpisu s Bruins pro něj všechno vyhlíželo nadějně. Jenže už během přípravy experti začali poukazovat na Čechovy mezery v podobě ztrát a chabého backcheckingu. Další sešup na farmu bolel, ale jakmile se konečně hlavní tým ozval, jiná facka na sebe nenechala dlouho čekat. Vážnější zranění Blümelův progres i vyhlídky úplně zmrazilo.
Parkují v suterénu
Petr Mrázek (brankář, 33 let, Anaheim)
Statistiky: 7 zápasů, úspěšnost 87,6 %, průměr 3,69
Hodnota potenciálu: 30 %
Jestli si management Ducks myslel, že spojením českého tandemu ze zlaté Prahy dodá Lukáši Dostálovi patřičný klid, trefil se jen částečně. Startér sice chytá ve velké fazoně, ale Mrázkovy hodnoty už tak ukázkové nejsou. Při úvodních třech výhrách inkasoval 14 branek, takže šlo spíš o statistickou anomálii než příkladnou práci zkušeného borce. Od 8. listopadu už mistr světa neslavil ani jednou, pak navíc skončil na marodce. Kromě nostalgie na reprezentační pouto moc nenabídl.
Parkují v suterénu
Vítek Vaněček (brankář, 29 let, Utah)
Statistiky: 10 zápasů, úspěšnost 87,3 %, průměr 2,99
Hodnota potenciálu: 35 %
Z šedesáti maskovaných mužů, kteří dostali v probíhající základní části NHL alespoň devět příležitosti mezi tyčemi, je Vaněček v rámci procentuální úspěšnosti zásahů desátý nejhorší. Do průměru pak zapadá v modernější a stále populárnější statistice chycených branek nad očekávání, když zastavil o 1,4 gólu navíc, než by podle všemožných propočtů měl. K tomu zaknihoval pouhé dvě výhry, jeden získaný bod přišel po porážce v prodloužení.