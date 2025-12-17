Předplatné

NHL ONLINE: Hertl v souboji s Palátem. Čeští gólmani z Utahu startují v Detroitu

Tomáš Hertl v utkání proti New Jersey
Tomáš Hertl v utkání proti New JerseyZdroj: ČTK
Hráči New Jersey se radují z gólu Ondřeje Paláta
Karel Vejmelka vychytal Utahu vítězství na ledě Vancouveru
Brankář Utahu Karel Vejmelka
Tomáš Hertl se raduje z gólu
Brankář Carter Hart se vrátil do NHL
Brankář Carter Hart se vrátil do NHL
Tomáš Hertl řídil výhru Vegas nad San Jose
10
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Pět zápasů má v noci ze středy na čtvrtek na programu nejlepší hokejová liga světa NHL. V českém souboji se představuje Tomáš Hertl v barvách Las Vegas a proti němu Ondřej Palát s New Jersey. V Detroitu jde do akce také brankářské duo z Utahu - Karel Vejmelka a Vítek Vaněček. Hraje se rovněž souboj Floridy s LA Kings nebo duel Winnipegu proti St. Louis. Nashville na domácím ledě měří síly s Carolinou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.124.083.04Detail
LIVE
--Tipsport2.344.152.66Detail
LIVE
--Tipsport3.034.022.15Detail
LIVE
--Tipsport3.384.371.92Detail
LIVE
--Tipsport1.944.143.48Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3213829108:9044
2Islanders34136312102:9641
3Detroit34154312107:11141
4Washington33171411106:8840
5Boston34146014113:10640
5Flyers321076996:8940
7Tampa33153312106:8839
8Montreal33107412106:11738
9Pittsburgh3213199103:10237
10Devils3312611497:10337
11Florida32152213103:10136
12Rangers3511541589:9536
13Toronto32114512105:10435
14Ottawa32105413101:10434
15Columbus3377613100:11534
16Buffalo3210441498:10932
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3322272133:7755
    2Dallas3418457115:9049
    3Minnesota3414659104:8745
    4Anaheim34128212121:11242
    5Vegas311249696:9041
    6Edmonton34115612116:11838
    7Kings32959984:8637
    8San Jose3498314102:11337
    9Utah35124316107:10535
    10Winnipeg3213221598:9932
    11Chicago3312161493:10132
    12St. Louis3412071586:12331
    13Calgary3410341787:10330
    14Nashville329441592:11130
    15Seattle Kraken317561377:9830
    16Vancouver339431792:11229

      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Nathan MacKinnonColorado2830583343
      2.Connor McDavidEdmonton203656340
      3.Macklin CelebriniSan Jose1833513413
      4.Leon DraisaitlEdmonton1730473410
      5.Connor BedardChicago192544318
      6.Martin NečasColorado1430443332
      7.Mikko RantanenDallas14304433-3
      8.Leo CarlssonAnaheim1824423410
      9.Nikita KučerovTampa132942309
      10.Kyle ConnorWinnipeg152641329

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů