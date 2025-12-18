Předplatné

Vejmelka vládne NHL, má 15 výher a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Hertl asistoval

ČTK, iSport.cz
NHL
Karel Vejmelka ve středečním utkání NHL inkasoval jen jeden gól a hokejisté Utahu zvítězili v Detroitu 4:1. Český gólman byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Rodák z Třebíče pochytal 27 střel a má na kontě už 15 vítězství v sezoně. V této statistice je nejlepší v lize. Tomáš Hertl si připsal asistenci, ale hokejisté Vegas prohráli po nájezdech s New Jersey 1:2. Vítězný nájezd proměnil Jesper Bratt.

Jediným hráčem, kterému se Vejmelku podařilo překonat, byl v 50. minutě v početní převaze Emmitt Finnie, jenž snížil na 1:2.

Do dvoubrankového vedení poslali Mammoth během druhé třetiny kapitán Clayton Keller a Jack McBain, jehož gól byl nakonec vítězný. V poslední pětiminutovce úspěch hostů pojistili Dylan Guenther a Kevin Stenlund, jejichž branky dělilo 31 sekund.

„Celý tým hrál dobře. Naše obrana byla víc než solidní, náš brankář skvělý a celkově se mi líbily všechny čtyři lajny,“ řekl trenér Utahu André Tourigny.

Mužstvu ze Salt Lake City patří v Západní konferenci devátá příčka a má stejný počet bodů jako Los Angeles a San Jose před ním. Detroit je na Východě nadále třetí.

Hertl si desátou asistenci v sezoně připsal v čase 55:49 při početní převaze. Odchovanec pražské Slavie jemnou tečí prodloužil puk z levého kruhu na Marka Stonea, který u druhého kruhu našel volného Pavla Dorofejeva a ten vyrovnal na 1:1.

Devils, kteří vedli od 25. minuty po trefě Connora Browna, zařídil bod navíc v samostatných nájezdech Bratt, jediný úspěšný exekutor. Golden Knights měli blízko k výhře v prodloužení, kdy po vyloučení Dawsona Mercera dobře sehráli přesilovou hru, jenže Mitchell Marner dvakrát a Mark Stone jednou trefili tyčku.

Ondřej Palát odehrál za New Jersey přes 16 minut a dvakrát vystřelil na branku.

Obhájci Stanley Cupu z Floridy udolali Los Angeles 3:2 a zvítězili pošesté z posledních sedmi utkání. Vítěznou branku dal Sam Bennett už po deseti sekundách třetí třetiny. Kings prohráli počtvrté v řadě.

Třetí čisté konto v sezoně udržel gólman St. Louis Joel Hofer, a to při výhře 1:0 nad Winnipegem. Jediným úspěšným střelcem byl v druhé dvacetiminutovce obránce Justin Faulk. Jets prohráli páté z uplynulých šesti utkání.

Hokejisté Caroliny přehráli domácí Nashville 4:1, zvítězili popáté v řadě a s pětibodovým náskokem na New York Islanders a Detroit kralují Východní konferenci. Finský útočník Sebastian Aho si připsal dva góly a asistenci.

