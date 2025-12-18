Vejmelka vládne NHL, má 15 výher a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Hertl asistoval
Karel Vejmelka ve středečním utkání NHL inkasoval jen jeden gól a hokejisté Utahu zvítězili v Detroitu 4:1. Český gólman byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Rodák z Třebíče pochytal 27 střel a má na kontě už 15 vítězství v sezoně. V této statistice je nejlepší v lize. Tomáš Hertl si připsal asistenci, ale hokejisté Vegas prohráli po nájezdech s New Jersey 1:2. Vítězný nájezd proměnil Jesper Bratt.
Jediným hráčem, kterému se Vejmelku podařilo překonat, byl v 50. minutě v početní převaze Emmitt Finnie, jenž snížil na 1:2.
Do dvoubrankového vedení poslali Mammoth během druhé třetiny kapitán Clayton Keller a Jack McBain, jehož gól byl nakonec vítězný. V poslední pětiminutovce úspěch hostů pojistili Dylan Guenther a Kevin Stenlund, jejichž branky dělilo 31 sekund.
„Celý tým hrál dobře. Naše obrana byla víc než solidní, náš brankář skvělý a celkově se mi líbily všechny čtyři lajny,“ řekl trenér Utahu André Tourigny.
Mužstvu ze Salt Lake City patří v Západní konferenci devátá příčka a má stejný počet bodů jako Los Angeles a San Jose před ním. Detroit je na Východě nadále třetí.
Hertl si desátou asistenci v sezoně připsal v čase 55:49 při početní převaze. Odchovanec pražské Slavie jemnou tečí prodloužil puk z levého kruhu na Marka Stonea, který u druhého kruhu našel volného Pavla Dorofejeva a ten vyrovnal na 1:1.
Devils, kteří vedli od 25. minuty po trefě Connora Browna, zařídil bod navíc v samostatných nájezdech Bratt, jediný úspěšný exekutor. Golden Knights měli blízko k výhře v prodloužení, kdy po vyloučení Dawsona Mercera dobře sehráli přesilovou hru, jenže Mitchell Marner dvakrát a Mark Stone jednou trefili tyčku.
Ondřej Palát odehrál za New Jersey přes 16 minut a dvakrát vystřelil na branku.
Obhájci Stanley Cupu z Floridy udolali Los Angeles 3:2 a zvítězili pošesté z posledních sedmi utkání. Vítěznou branku dal Sam Bennett už po deseti sekundách třetí třetiny. Kings prohráli počtvrté v řadě.
Třetí čisté konto v sezoně udržel gólman St. Louis Joel Hofer, a to při výhře 1:0 nad Winnipegem. Jediným úspěšným střelcem byl v druhé dvacetiminutovce obránce Justin Faulk. Jets prohráli páté z uplynulých šesti utkání.
Hokejisté Caroliny přehráli domácí Nashville 4:1, zvítězili popáté v řadě a s pětibodovým náskokem na New York Islanders a Detroit kralují Východní konferenci. Finský útočník Sebastian Aho si připsal dva góly a asistenci.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|33
|14
|8
|2
|9
|112:91
|46
|2
Islanders
|34
|13
|6
|3
|12
|102:96
|41
|3
Detroit
|35
|15
|4
|3
|13
|108:115
|41
|4
Washington
|33
|17
|1
|4
|11
|106:88
|40
|5
Boston
|34
|14
|6
|0
|14
|113:106
|40
|5
Flyers
|32
|10
|7
|6
|9
|96:89
|40
|7
Tampa
|33
|15
|3
|3
|12
|106:88
|39
|8
Devils
|34
|12
|7
|1
|14
|99:104
|39
|9
Florida
|33
|16
|2
|2
|13
|106:103
|38
|10
Montreal
|33
|10
|7
|4
|12
|106:117
|38
|11
Pittsburgh
|32
|13
|1
|9
|9
|103:102
|37
|12
Rangers
|35
|11
|5
|4
|15
|89:95
|36
|13
Toronto
|32
|11
|4
|5
|12
|105:104
|35
|14
Ottawa
|32
|10
|5
|4
|13
|101:104
|34
|15
Columbus
|33
|7
|7
|6
|13
|100:115
|34
|16
Buffalo
|32
|10
|4
|4
|14
|98:109
|32
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|33
|22
|2
|7
|2
|133:77
|55
|2
Dallas
|34
|18
|4
|5
|7
|115:90
|49
|3
Minnesota
|34
|14
|6
|5
|9
|104:87
|45
|4
Anaheim
|34
|12
|8
|2
|12
|121:112
|42
|5
Vegas
|32
|12
|4
|10
|6
|97:92
|42
|6
Edmonton
|34
|11
|5
|6
|12
|116:118
|38
|7
Utah
|36
|13
|4
|3
|16
|111:106
|37
|8
Kings
|33
|9
|5
|9
|10
|86:89
|37
|9
San Jose
|34
|9
|8
|3
|14
|102:113
|37
|10
St. Louis
|35
|13
|0
|7
|15
|87:123
|33
|11
Winnipeg
|33
|13
|2
|2
|16
|98:100
|32
|12
Chicago
|33
|12
|1
|6
|14
|93:101
|32
|13
Calgary
|34
|10
|3
|4
|17
|87:103
|30
|14
Seattle Kraken
|31
|7
|5
|6
|13
|77:98
|30
|15
Nashville
|33
|9
|4
|4
|16
|93:115
|30
|16
Vancouver
|33
|9
|4
|3
|17
|92:112
|29
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|28
|30
|58
|33
|43
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|20
|36
|56
|34
|0
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|18
|33
|51
|34
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|30
|47
|34
|10
|5.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|25
|44
|31
|8
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|14
|30
|44
|33
|-3
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|14
|30
|44
|33
|32
|8.
|Leo Carlsson
Anaheim
|18
|24
|42
|34
|10
|9.
|Nikita Kučerov
Tampa
|13
|29
|42
|30
|9
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|15
|26
|41
|33
|8