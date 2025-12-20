Předplatné

Kämpf prvním gólem nastartoval Vancouver k výhře, pálil i Nečas. Debakl Čechů z Anaheimu

Český útočník David Kämpf oslavuje první gól od svého příchodu do Vancouveru
Český útočník David Kämpf oslavuje první gól od svého příchodu do Vancouveru
Trenér Colorada Jared Bednar na střídačce nad Martinem Nečasem
Český bek Vancouveru Filip Hronek v duelu proti New York Islanders
Anaheim Ducks se zápas proti Dallasu vůbec nepovedl
Útočník Colorada Martin Nečas v zápase proti Winnipegu vráží do soupeře
Hokejisté Dallasu řádili v Anaheimu
Za dřinu byl odměněn. Český útočník David Kämpf dal svůj první gól (i bod) v sezoně NHL, kterým hokejistům Vancouveru pomohl k výhře 4:1 na ledě New York Islanders. Dvěma asistencemi přispěl i obránce Filip Hronek. Mezi střelce se zapsal i Martin Nečas, jenž s Coloradem vyhrál 3:2 nad Winnipegem. Poslední představení se naopak absolutně nepovedlo Anaheimu, který prohrál 3:8 s Dallasem. Jedničku Ducks Lukáše Dostála po čtyřech brankách střídal Petr Mrázek, ten však schytal stejný příděl. Radek Faksa v dresu Stars dvakrát nahrával.

Kämpf skóroval naposledy koncem března ještě v dresu Toronta, se kterým rozvázal v polovině listopadu smlouvu a vzápětí se dohodl s Vancouverem. Dlouhé čekání na gól i první bod v novém působišti ukončil proti Islanders. Český útočník udeřil zblízka po přihrávce zpoza branky a otevřel v deváté minutě skóre.

Zbývající góly Vancouveru vstřelil Kevin Sherwood a k hattricku mu pomohl dvěma přihrávkami Hronek. Po pasu českého útočníka zvýšil v přesilové hře švihem z mezikruží na 3:0. Hattrick zkompletoval při risku Islanders bez brankáře. Hronek získal u pravého mantinelu puk a posunul jej Sherwoodovi, který trefil od červené čáry prázdnou branku. Domácí gólman David Rittich sledoval prohru týmu ze střídačky.

Nečas dal gól poprvé od 4. prosince, následně posbíral v šesti utkáních deset asistencí. Český útočník se prosadil z rychlého protiútoku, ve kterém přebruslil soupeře, a po přihrávce Nathana MacKinnona zvýšil v 16. minutě na 2:0.

Dallas spustil kanonádu po dobrém napadání Faksy v oslabení. Český centr vybojoval puk u zadního mantinelu a poslal jej před branku, odkud otevřel skóre ve třetí minutě Oskar Bäck. Druhý bod si připsal Faksa v závěru druhé třetiny: střelu od modré čáry usměrnil k Adamovi Ernemu, který do odkryté branky zvyšoval už na 7:1.

Dostál chytil pouze tři ze sedmi střel a poprvé v sezoně byl střídán. Místo přepustil Mrázkovi, který se už zotavil ze zranění a v prvním startu od konce listopadu chytil čtrnáct střel. Konto českých brankářů nejvíce zatížil Jason Robertston, který si připsal jako jediný tři body (2+1).

Karel Vejmelka inkasoval v brance Utahu poprvé ve 32. minutě, ve které vyrovnal Connor Brown střelou z pravého kruhu. O výhře New Jersey rozhodl na začátku třetí třetiny Stefan Noesen z dorážky.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2831593443
2.Connor McDavidEdmonton213758351
3.Macklin CelebriniSan Jose1835533513
4.Leon DraisaitlEdmonton1731483511
5.Mikko RantanenDallas14344835-1
6.Martin NečasColorado1530453433
7.Connor BedardChicago192544318
8.Jason RobertsonDallas2221433616
9.Wyatt JohnstonDallas20224236-2
10.Leo CarlssonAnaheim1824423510

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3414839115:9547
2Washington34181411110:8842
3Islanders35136313103:10041
4Devils35137114101:10541
5Detroit35154313108:11541
6Boston35146015114:10940
6Flyers3310761099:9440
8Florida34163213110:10640
9Montreal34117412110:11840
10Tampa34153313107:9039
11Rangers3611641591:9638
12Pittsburgh33131910103:10637
13Ottawa33115413105:10436
14Toronto33114513105:10835
15Buffalo33114414103:11234
16Columbus3477614102:12034
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3423272136:7957
    2Dallas3620457128:9653
    3Minnesota3515659109:8947
    4Vegas3212410697:9242
    5Anaheim35128213124:12042
    6Edmonton35125612119:11940
    7Kings3410591088:9039
    8Utah37134317112:10837
    9San Jose3598315105:11837
    10St. Louis3613081588:12534
    11Winnipeg34132217100:10332
    12Chicago3412161594:10532
    13Calgary3511341791:10532
    14Vancouver3410431796:11331
    15Nashville339441693:11530
    16Seattle Kraken327561479:10230

