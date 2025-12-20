Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák hostí Hronka s Kämpfem, Rittich proti Buffalu. Klapka vs. Hertl

Střídačka Bostonu oslavuje gól Davida Pastrňáka
Střídačka Bostonu oslavuje gól Davida PastrňákaZdroj: ČTK / AP / John Woods
Český útočník David Kämpf oslavuje první gól od svého příchodu do Vancouveru
Connor McDavid v utkání proti Bostonu zapsal dva body
David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistence
Brankář Carter Hart se vrátil do NHL
Český brankář Montreal Canadiens Jakub Dobeš
Lukáš Dostál proti Rangers pochytal 26 střel a Anaheim bral výhru
Hokejisté Bostonu se radují z gólu Morgana Geekieho
Národní hokejová liga uprostřed víkendu nabízí nálož 13 zápasů. V dresu New York Islanders dostává v Buffalu příležitost brankář David Rittich. V noci jde do akce Boston v čele s Davidem Pastrňákem, který čelí krajanům Filipu Hronkovi a Davidu Kämpfovi z Vancouveru. Anaheim s českou kolonií se proti Columbusu pokouší napravit výprask 3:8 od Dallasu. Hraje také Tomáš Hertl, jenž s Vegas startuje v Calgary. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE
14Detail
LIVE
32Detail
LIVE
12Detail
LIVE
38Detail
LIVE Sam. nájezdy
54Detail
LIVE
25Detail
LIVE
64Detail
LIVE
52Detail
LIVE přestávka
21Tipsport1,413,810Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE přestávka
01Tipsport3,13,72,1Detail
LIVE
--Tipsport1.934.23.47Detail
LIVE
--Tipsport2.224.142.83Detail
LIVE
--Tipsport2.324.032.74Detail
LIVE
--Tipsport2.494.112.5Detail
LIVE
--Tipsport2.774.012.3Detail
LIVE
--Tipsport2.44.352.51Detail
LIVE
--Tipsport2.334.092.7Detail
LIVE
--Tipsport2.53.62.5Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2831593443
2.Connor McDavidEdmonton223759360
3.Macklin CelebriniSan Jose1835533513
4.Leon DraisaitlEdmonton173350369
5.Mikko RantanenDallas14344835-1
6.Martin NečasColorado1530453433
7.Connor BedardChicago192544318
8.Matt BoldyMinnesota2221433613
9.Jason RobertsonDallas2221433616
10.Wyatt JohnstonDallas20224236-2

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3414839115:9547
2Detroit36164313113:11743
3Washington35181412112:9342
4Flyers34107710103:9941
5Islanders35136313103:10041
6Devils35137114101:10541
7Boston35146015114:10940
8Florida34163213110:10640
9Rangers3711741596:10040
10Montreal34117412110:11840
11Tampa34153313107:9039
12Ottawa34125413111:10838
13Pittsburgh33131910103:10637
14Toronto33114513105:10835
15Buffalo33114414103:11234
16Columbus3477614102:12034
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3423272136:7957
    2Dallas3620457128:9653
    3Minnesota3616659114:9149
    4Vegas3212410697:9242
    5Anaheim35128213124:12042
    6Edmonton36125613121:12440
    7Kings3410591088:9039
    8Utah37134317112:10837
    9San Jose3598315105:11837
    10St. Louis3613081588:12534
    11Winnipeg34132217100:10332
    12Chicago3512161698:11132
    13Calgary3511341791:10532
    14Vancouver3410431796:11331
    15Nashville339441693:11530
    16Seattle Kraken327561479:10230

