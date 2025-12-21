NHL ONLINE: Nečas s Coloradem hraje na ledě Wild, v akci je i Pastrňákův Boston
Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí • Zdroj: isportTV
Devět zápasů nabízí program NHL v neděli večer a v noci na pondělí. Už před půlnocí začal duel mezi Detroitem a Washingtonem. Z českého pohledu nejzajímavější zápasy se hrají v Minnesotě, kde se představí vedoucí Colorado s produktivním Martinem Nečasem, a v Bostonu, kde Bruins i s Davidem Pastrňákem přivítají Ottawu. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|28
|31
|59
|34
|43
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|22
|37
|59
|36
|0
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|18
|36
|54
|36
|12
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|33
|50
|36
|9
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|14
|34
|48
|35
|-1
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|15
|30
|45
|34
|33
|7.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|25
|44
|31
|8
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|22
|21
|43
|36
|16
|9.
|Matt Boldy
Minnesota
|22
|21
|43
|36
|13
|10.
|Nikita Kučerov
Tampa
|13
|30
|43
|32
|10
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|35
|14
|8
|3
|10
|119:101
|47
|2
Detroit
|36
|16
|4
|3
|13
|113:117
|43
|3
Washington
|35
|18
|1
|4
|12
|112:93
|42
|4
Islanders
|36
|13
|6
|4
|13
|105:103
|42
|5
Montreal
|35
|12
|7
|4
|12
|114:118
|42
|6
Tampa
|35
|16
|3
|3
|13
|113:94
|41
|7
Boston
|36
|14
|6
|1
|15
|118:114
|41
|7
Flyers
|34
|10
|7
|7
|10
|103:99
|41
|9
Devils
|35
|13
|7
|1
|14
|101:105
|41
|10
Florida
|35
|16
|3
|2
|14
|112:112
|40
|11
Rangers
|37
|11
|7
|4
|15
|96:100
|40
|12
Ottawa
|34
|12
|5
|4
|13
|111:108
|38
|13
Pittsburgh
|34
|13
|1
|9
|11
|103:110
|37
|14
Buffalo
|34
|11
|5
|4
|14
|106:114
|36
|15
Toronto
|34
|11
|4
|5
|14
|108:113
|35
|16
Columbus
|35
|7
|7
|6
|15
|105:124
|34
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|34
|23
|2
|7
|2
|136:79
|57
|2
Dallas
|36
|20
|4
|5
|7
|128:96
|53
|3
Minnesota
|36
|16
|6
|5
|9
|114:91
|49
|4
Anaheim
|36
|13
|8
|2
|13
|128:123
|44
|5
Vegas
|33
|12
|4
|10
|7
|100:98
|42
|6
Edmonton
|36
|12
|5
|6
|13
|121:124
|40
|7
Kings
|34
|10
|5
|9
|10
|88:90
|39
|8
Utah
|37
|13
|4
|3
|17
|112:108
|37
|9
San Jose
|36
|9
|8
|3
|16
|107:122
|37
|10
St. Louis
|37
|14
|0
|8
|15
|94:127
|36
|11
Calgary
|36
|12
|3
|4
|17
|97:108
|34
|12
Vancouver
|35
|10
|5
|3
|17
|101:117
|33
|13
Winnipeg
|34
|13
|2
|2
|17
|100:103
|32
|14
Chicago
|35
|12
|1
|6
|16
|98:111
|32
|15
Nashville
|34
|10
|4
|4
|16
|98:118
|32
|16
Seattle Kraken
|33
|8
|5
|6
|14
|83:104
|32