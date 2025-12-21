NHL ONLINE: Nečas s Coloradem hraje na ledě Wild, v akci je i Pastrňákův Boston

Předplatné

Devět zápasů nabízí program NHL v neděli večer a v noci na pondělí. Už před půlnocí začal duel mezi Detroitem a Washingtonem. Z českého pohledu nejzajímavější zápasy se hrají v Minnesotě, kde se představí vedoucí Colorado s produktivním Martinem Nečasem, a v Bostonu, kde Bruins i s Davidem Pastrňákem přivítají Ottawu. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2831593443
2.Connor McDavidEdmonton223759360
3.Macklin CelebriniSan Jose1836543612
4.Leon DraisaitlEdmonton173350369
5.Mikko RantanenDallas14344835-1
6.Martin NečasColorado1530453433
7.Connor BedardChicago192544318
8.Jason RobertsonDallas2221433616
9.Matt BoldyMinnesota2221433613
10.Nikita KučerovTampa1330433210

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina35148310119:10147
2Detroit36164313113:11743
3Washington35181412112:9342
4Islanders36136413105:10342
5Montreal35127412114:11842
6Tampa35163313113:9441
7Boston36146115118:11441
7Flyers34107710103:9941
9Devils35137114101:10541
10Florida35163214112:11240
11Rangers3711741596:10040
12Ottawa34125413111:10838
13Pittsburgh34131911103:11037
14Buffalo34115414106:11436
15Toronto34114514108:11335
16Columbus3577615105:12434
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3423272136:7957
    2Dallas3620457128:9653
    3Minnesota3616659114:9149
    4Anaheim36138213128:12344
    5Vegas33124107100:9842
    6Edmonton36125613121:12440
    7Kings3410591088:9039
    8Utah37134317112:10837
    9San Jose3698316107:12237
    10St. Louis3714081594:12736
    11Calgary3612341797:10834
    12Vancouver35105317101:11733
    13Winnipeg34132217100:10332
    14Chicago3512161698:11132
    15Nashville3410441698:11832
    16Seattle Kraken338561483:10432

