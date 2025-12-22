Předplatné

NHL ONLINE: Vladař čelí Hronkovi s Kämpfem, Ducks v čele s Gudasem proti Seattlu

Český gólman Daniel Vladař v dresu Philadelphia Flyers
Český gólman Daniel Vladař v dresu Philadelphia FlyersZdroj: ČTK / AP / Noah K. Murray
Český zadák Filip Hronek v dresu Vancouveru válí
Krajané Lukáš Dostál (vlevo) a Radko Gudas (vpravo) patří k oporám Anaheimu
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
Obránce Filip Hronek je se svou bodovou šňůrou v NHL velice blízko k vyrovnání českého rekordu Jiřího Bubly
Daniel Vladař se ohlíží za letícím pukem v brance Philadelphie
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
Český gólman Lukáš Dostál dokáže excelovat i přes stále mizernou obranu Ducks
NHL v předvánočním čase nabízí porci čtyř zápasů. V Philadelphii dochází k zajímavému českému souboji. Daniel Vladař se po krátké zdravotní indispozici vrací do branky Flyers v duelu proti Vancouveru, za který hrají obránce Filip Hronek a útočník David Kämpf. Anaheim s kapitánem Radko Gudasem hostí Seattle. Proti Krakenovi bude chytat jeden z maskovaných krajanů Lukáš Dostál či Petr Mrázek. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton233962371
2.Nathan MacKinnonColorado3031613545
3.Macklin CelebriniSan Jose1836543612
4.Leon DraisaitlEdmonton173552379
5.Mikko RantanenDallas143549360
6.Martin NečasColorado1630463534
7.Jason RobertsonDallas2321443717
8.Connor BedardChicago192544318
9.Kyle ConnorWinnipeg172744357
10.Matt BoldyMinnesota2221433712

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina35148310119:10147
2Detroit37165313116:11945
3Washington36181512114:9643
4Montreal36127512117:12243
5Islanders36136413105:10342
6Tampa35163313113:9441
7Flyers34107710103:9941
8Boston37146116120:12041
9Devils36137115102:10841
10Ottawa35135413117:11040
11Florida35163214112:11240
12Rangers3811741697:10240
13Pittsburgh35132911107:11339
14Buffalo35125414109:11538
15Toronto35114515109:11835
16Columbus3577615105:12434
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3524272141:8059
    2Dallas3721457133:9755
    3Minnesota37166510115:9649
    4Anaheim36138213128:12344
    5Vegas34124108103:10242
    6Edmonton37135613125:12742
    7Utah38135317116:11139
    8Kings3410591088:9039
    9San Jose3698316107:12237
    10St. Louis3714081594:12736
    11Calgary3612341797:10834
    12Nashville35114416100:11934
    13Winnipeg35132317103:10733
    14Vancouver35105317101:11733
    15Chicago3512161698:11132
    16Seattle Kraken338561483:10432

