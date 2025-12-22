Střídání legend Pittsburghu: Crosby překonal Lemieuxa. On je pro mě pořád č. 1, říká

Předplatné

Hokejista Pittsburghu Sidney Crosby v NHL překonal rekord
Sidney Crosby přispěl k výhře 6:3 nad Columbusem dvěma body
Jágrův vzor Mario Lemieux a spoluhráč Ron Francis
Král je svržen, ať žije král. Takřka 37 let držel Mario Lemieux pozici nejproduktivnějšího hráče v historii Pittsburghu. Od nedělní noci je rekordmanem s 1724 body Sidney Crosby. Gólem a asistencí proti Montrealu překonal klubovou legendu a přímo na ledě se dočkal oslav se spoluhráči i vzkazu od slavného čísla 66. „Když jsme spolu v roce 2005 hráli, věděl jsem, že budeš velmi speciální hráč a v kariéře dosáhneš velkých věcí. A teď je o dvacet let později a ty jsi jedním z nejlepších, kteří kdy hráli tuhle hru,“ vzkázal Lemieux svému pokořiteli.

Když se na kostce objevilo připravené video se souhrnem Crosbyho bohaté kariéry v Pittsburghu, všechny zraky se přesunuly k obrazovce. Při slovech Maria Lemieuxe celá hala ztichla a pozorně poslouchala každé slovo. „Pokud nerozumíte tomu, jaký tady měl vliv, a tohle jste viděli, pochopíte to trochu líp. Jestli se ukázal nějaký příklad respektu, bylo to tady,“ ocenil i samotný Crosby, jak si fanoušci váží klubového velikána.

Nedělní noc ale byla o číslu 87 a jeho rekordu. V osmé minutě Crosby tečoval střelu Erika Karlssona od modré čáry a dotáhl se na Lemieuxe. Jen o chvíli později klubová ikona v přesilovce vypálila z levého kruhu a Rickard Rakell pohotovou dorážkou zajistil, že se přepisovaly historické tabulky. „Mám smíšené pocity. Už jsem se kolem toho čísla chvíli motal, hokejoví bohové se v posledních zápasech postarali, abych si to musel zasloužit. Ale ještě vyhrát na nájezdy… Všechno to vyšlo dobře,“ popisoval po vítězství 4:3 čerstvý klubový rekordman.

Překonáním Lemieuxe se v bodování celé soutěže posunul na osmé místo, pouhých jednatřicet zápisů mu schází na sedmého Steva Yzermana. Tyhle borce Crosby jako malý sledoval, nyní se řadí do jejich elitní společnosti. Během první sezony v NHL, kdy si zahrál i po boku Lemieuxe, o podobných úspěších ani nesnil.

„Když vyrůstáte, sledujete ho a ani nečekáte, že se někdy dostanete do NHL. Natož že si s ním zahrajete. Já měl možnost si s ním zahrát, žít s ním, učit se od něj. Měl obrovský vliv na tenhle tým na ledě i mimo něj, měl vliv i na hokej jako takový. Hodně mi pomohl,“ rozpovídal se trojnásobný vítěz Stanley Cupu o svém vztahu s dnes již druhým nejproduktivnějším mužem Penguins.

Člověk si to užije daleko víc, když se vyhraje

„Pro mě je pořád číslo jedna. Nemůžete statistikami nebo čísly vyjádřit, co znamená pro tenhle tým a pro hokej,“ vysekl poklonu Lemieuxovi.

Legendární útočník držel prvenství v klubových tabulkách od 20. ledna 1989, kdy se dostal na metu 688 bodů a překonal Ricka Kehoeho. O metě třesoucí se v základech se v posledních dnech hlasitě mluvilo. Crosby se snové sumě přiblížil v polovině prosince, když proti San Jose dvakrát bodoval. Jenže pak přišlo sucho. Ikona brala asistenci proti Edmontonu, jinak vyšla dvakrát úplně naprázdno. Zlom přišel až proti Montrealu, z jejíž branky sledoval historický zápis Čech Jakub Dobeš.

„Člověk si to užije daleko víc, když se vyhraje. Snažím se prostě hrát dobře a vyhrávat zápasy. Body nechávám plynout, může to dopadnout jakkoliv. Možná ne doma, možná při porážce. To, že se to povedlo doma a přidali jsme důležité vítězství, to je speciální,“ vážil si Crosby.

V sezoně už se vyhoupl na 37 bodů (20+17) ve 35 utkáních a i v 38 letech je jasným lídrem Pittsburghu. Druzí nejproduktivnější Bryan Rust s Jevgenijem Malkinem zaostávají o osm zápisů. Penguins se ovšem nedaří. Před výhrou nad Canadiens zaznamenali hrozivou šňůru osmi porážek, v tabulce Východní konference jsou až třináctí.

„Tabulka je vyrovnaná a na těchhle bodech záleží. Je to velká vzpruha pro naše sebevědomí,“ uvědomoval si Crosby. Pokud se Pittsburgh chce probojovat do vyřazovacích bojů, bude muset znovu hodně spoléhat na svého nejproduktivnějšího muže. Ve statistikách se bude dál posouvat vpřed.

