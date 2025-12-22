Pastrňákovy dvě tváře: gól a poté rvačka. Odjížděl zkrvavený, Bruins se trápí
Předvedl dvě tváře. Jednu, kterou všichni dobře znají, druhou hodně neobvyklou. David Pastrňák se v zápase s Ottawou trefil v přesilovce, závěr nedohrál po bitce s Ridlym Greigem. Bruins i přes gól české hvězdy prohráli 2:6 a celkově padli počtvrté z posledních pěti duelů. „Tenhle večer je pro nás zklamání. Od první do poslední minuty a téměř od každého v kabině,“ kritizoval po utkání hlavní kouč Marco Sturm.
Pochvalu si vysloužili alespoň tvrďáci Tanner Jeannot a Mark Kastelic. Oba chtěli změnit směr špatně se vyvíjejícího utkání bitkou. Oba se shodně poprali s Kurtisem MacDermidem. „Snažili se udělat, co mohli, aby kluky nastartovali,“ ocenil Sturm.
V roli drsňáků se tentokrát ukázali i jiní. Frustraci z další porážky ukázal i hvězdný David Pastrňák. Dvě minuty před koncem se na buly dostal do křížku s Nickem Jensenem a skončil na ledě. V tu chvíli se začaly dít věci.
Krajana totiž okamžitě vystartoval bránit Pavel Zacha. Zatímco se do sebe dvojička pustila, Pastrňáka si vyhlédl Ridly Greig. Čech dlouho neváhal a shodil rukavici z levačky. Rychle se ovšem ukázala Pastrňákova nezkušenost v rozdávání ran. Hvězda Bruins brzy skončila vkleče na ledě, schytala několik zásahů a sama udeřila až ve chvíli, kdy mezi hráči byli rozhodčí. Pastrňák odjel s krví na spodním rtu a ještě si vyslechl provokace z Greigových úst.
„Jsme ve stejné divizi, takže se potkáváme. Ale spíš jde o pýchu, byli jsme jako tým naštvaní. Tyhle body jsme potřebovali, ale nehráli jsme dost dobře,“ zamýšlel se po utkání obránce Charlie McAvoy, proč se zápas na konci zvrhl.
Boston mimo play off pozici
„Kluci v kabině nesnáší prohrávání, pak se stane tohle. Prohráli jsme tři zápasy doma, to je pro nás neakceptovatelné. Pak se ukážou emoce,“ dodal k jeho slovům další zadák Nikita Zadorov.
Boston ztratil čtvrté utkání z posledních pěti, ze čtyřzápasové domácí série vykřesal jen dva body a v tabulce se nachází mimo pozice play off. Proti Senators zaostával takřka ve všem. Rychle prohrával, po první třetině ztrácel už dva góly a ještě před polovinou utkání střídal gólmana. I z toho pramenila frustrace hráčů.
„Létali, bruslili, měli hodně energie. Přepracovali nás od prvního vhazování,“ vyjmenovával důvody porážky Sturm. „Nejde jen o dnešek, pomalu se to tam vkrádalo. Před přestávku z toho musíme najít cestu,“ doplnil.
Poslední utkání před Vánoci se stalo v pozápasových rozhovorech velkým tématem. Všichni v kabině dobře vědí, že jako tým musí opět bodovat. Navíc je čeká odvěký rival z Montrealu. „Musíme vyhrát, jsme mimo play off pozice. Tam nechceme být. Navíc se neblížíme tomu, jak chceme hrát, takže se musíme ukázat proti velkému rivalovi,“ vyhlásil Zadorov.
