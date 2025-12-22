Předplatné

Pastrňákovy dvě tváře: gól a poté rvačka. Odjížděl zkrvavený, Bruins se trápí

Pastrňák se gólově prosadil proti Senators, poté se i popral • Zdroj: nhl.com
Filip Ardon
NHL
Předvedl dvě tváře. Jednu, kterou všichni dobře znají, druhou hodně neobvyklou. David Pastrňák se v zápase s Ottawou trefil v přesilovce, závěr nedohrál po bitce s Ridlym Greigem. Bruins i přes gól české hvězdy prohráli 2:6 a celkově padli počtvrté z posledních pěti duelů. „Tenhle večer je pro nás zklamání. Od první do poslední minuty a téměř od každého v kabině,“ kritizoval po utkání hlavní kouč Marco Sturm.

Pochvalu si vysloužili alespoň tvrďáci Tanner Jeannot a Mark Kastelic. Oba chtěli změnit směr špatně se vyvíjejícího utkání bitkou. Oba se shodně poprali s Kurtisem MacDermidem. „Snažili se udělat, co mohli, aby kluky nastartovali,“ ocenil Sturm. 

V roli drsňáků se tentokrát ukázali i jiní. Frustraci z další porážky ukázal i hvězdný David Pastrňák. Dvě minuty před koncem se na buly dostal do křížku s Nickem Jensenem a skončil na ledě. V tu chvíli se začaly dít věci. 

Krajana totiž okamžitě vystartoval bránit Pavel Zacha. Zatímco se do sebe dvojička pustila, Pastrňáka si vyhlédl Ridly Greig. Čech dlouho neváhal a shodil rukavici z levačky. Rychle se ovšem ukázala Pastrňákova nezkušenost v rozdávání ran. Hvězda Bruins brzy skončila vkleče na ledě, schytala několik zásahů a sama udeřila až ve chvíli, kdy mezi hráči byli rozhodčí. Pastrňák odjel s krví na spodním rtu a ještě si vyslechl provokace z Greigových úst.

„Jsme ve stejné divizi, takže se potkáváme. Ale spíš jde o pýchu, byli jsme jako tým naštvaní. Tyhle body jsme potřebovali, ale nehráli jsme dost dobře,“ zamýšlel se po utkání obránce Charlie McAvoy, proč se zápas na konci zvrhl.

Boston mimo play off pozici

„Kluci v kabině nesnáší prohrávání, pak se stane tohle. Prohráli jsme tři zápasy doma, to je pro nás neakceptovatelné. Pak se ukážou emoce,“ dodal k jeho slovům další zadák Nikita Zadorov.

Boston ztratil čtvrté utkání z posledních pěti, ze čtyřzápasové domácí série vykřesal jen dva body a v tabulce se nachází mimo pozice play off. Proti Senators zaostával takřka ve všem. Rychle prohrával, po první třetině ztrácel už dva góly a ještě před polovinou utkání střídal gólmana. I z toho pramenila frustrace hráčů. 

„Létali, bruslili, měli hodně energie. Přepracovali nás od prvního vhazování,“ vyjmenovával důvody porážky Sturm. „Nejde jen o dnešek, pomalu se to tam vkrádalo. Před přestávku z toho musíme najít cestu,“ doplnil. 

Poslední utkání před Vánoci se stalo v pozápasových rozhovorech velkým tématem. Všichni v kabině dobře vědí, že jako tým musí opět bodovat. Navíc je čeká odvěký rival z Montrealu. „Musíme vyhrát, jsme mimo play off pozice. Tam nechceme být. Navíc se neblížíme tomu, jak chceme hrát, takže se musíme ukázat proti velkému rivalovi,“ vyhlásil Zadorov.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina35148310119:10147
2Detroit37165313116:11945
3Washington36181512114:9643
4Montreal36127512117:12243
5Islanders36136413105:10342
6Tampa35163313113:9441
7Flyers34107710103:9941
8Boston37146116120:12041
9Devils36137115102:10841
10Ottawa35135413117:11040
11Florida35163214112:11240
12Rangers3811741697:10240
13Pittsburgh35132911107:11339
14Buffalo35125414109:11538
15Toronto35114515109:11835
16Columbus3577615105:12434
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3524272141:8059
    2Dallas3721457133:9755
    3Minnesota37166510115:9649
    4Anaheim36138213128:12344
    5Vegas34124108103:10242
    6Edmonton37135613125:12742
    7Utah38135317116:11139
    8Kings3410591088:9039
    9San Jose3698316107:12237
    10St. Louis3714081594:12736
    11Calgary3612341797:10834
    12Nashville35114416100:11934
    13Winnipeg35132317103:10733
    14Vancouver35105317101:11733
    15Chicago3512161698:11132
    16Seattle Kraken338561483:10432

