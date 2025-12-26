Tomášek balí snahu o NHL a vrací se do Švédska. Přivítáme ho s otevřenou náručí, hlásí GM
Necelé čtyři měsíce snahy stát plnohodnotným hráčem NHL vzaly za své. David Tomášek podle informací švédských i zámořských insiderů opustil tým Oilers a chystá se navázat na dřívější skvělá představení ve švédské lize. V týmu Färjestadu mu běží smlouva, kterou přerušil v létě při odchodu do Edmontonu. Řekl si třicetiletý útočník o nominaci na olympiádu? „Davida přivítáme s otevřenou náručí,“ hlásí generální manažer Färjestadu Rickard Wallin.
Rozhodnutí skončit v NHL kvůli větší šanci zahrát si na únorových Hrách v Miláně může hrát jistou roli. Spíš jde však o to, že Tomášek ztratil u Oilers roli, poslední zápasy trávil v civilu na tribuně. A to nebaví žádného hráče, zvlášť borce, který ve švédské SHL sbíral ceny pro nejlepšího střelce, nejproduktivnějšího hráče nebo trofej pro nejužitečnějšího hokejistu asi nejlepší evropské soutěže.
O Tomáškově chystaném návratu do Skandinávie informoval web iSport před pár dny, disponoval informacemi o tom, že Čech nevidí světlo na konci tunelu, jinak řečeno cítí malou šanci na větší vytížení v sestavě Oilers. Poslední duel odehrál 13. prosince proti Torontu, kdy naskakoval ve čtvrté formaci. Z ní se dostal maximálně do třetí, poslední utkání trávil na tribuně jako nehrající.
Což je snesitelnější pozice pro mnohem mladšího hráče, nikoli pro ostříleného borce. Ten v létě uzavřel s Oilers roční kontrakt na 1,2 milionu dolarů. Edmonton si vybral i z toho důvodu, že jeho zástupci za ním doletěli do Švédska, aby ho osobně přesvědčili o velkém zájmu. Pakt vyhlížel velmi slibně. Klub nic neriskoval milionovou gáží, hráč se dočkal jednocestného kontraktu a opustil komfortní pozici, aby si později nevyčítal, že svůj boj o NHL nikdy neuskutečnil.
Zkraje ročníku Tomáškovo počínání působilo sympaticky. Naskakoval do elitních formací, zahrál si přesilovku s esy Connorem McDavidem či Leonem Draisaitlem, byť na pozici před brankovištěm, v níž tolik nevyniká. Nemohl si však vybírat. Postupem času mu nenahrálo, že body sbíral pozvolna, do toho se nečekaně dobře rozehrál Vasilij Podkolzin, málem odstavený 24letý Rus do jisté míry převzal místo, původně připravené Tomáškovi. Ten v 22 utkáních zapsal tři góly a dvě finální nahrávky.
Jak už bylo zmíněno, postrčit hráče k roztržení kontraktu mohla i olympijská šance. V době finalizace odchodu z NHL kouč Radim Rulík pobýval v zámoří, nominaci na únorové Hry oznámí šestého ledna. V minulosti několikrát zmínil, že do Milána vezme jen hráče, kteří v lize pravidelně hrají. „Davida přivítáme s otevřenou náručí,“ řekl generální manažer Färjestadu Rickard Wallin pro web Wärmlands Folkblad. Podle zmíněného serveru jsou vyřešené i veškeré administrativní záležitosti.
Tradiční tým SHL z Karlstadu momentálně pobývá na šesté příčce tabulky, zaměstnává českého obránce Ronalda Knota a útočníka Radima Zohornu, jenž páteční ligový duel s Linköpingem (3:2n) odehrál v pozici prvního centra.