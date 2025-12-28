NHL ONLINE: Rittich ve formě chytá proti Columbusu, dostane šanci Vladař z Flyers?
Nejlepší hokejová liga světa pokračuje už o nedělním večeru soubojem mezi New York Islanders a Columbus Blue Jackets, kde mezi třemi tyčemi by se měl objevit opět v kádru z Long Islandu David Rittich. Philadelphia hraje v noci se Seattlem. Dostane šanci český gólman Daniel Vladař? Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|24
|44
|68
|39
|2
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|31
|33
|64
|37
|47
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|20
|37
|57
|38
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|36
|56
|39
|8
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|15
|39
|54
|38
|2
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|18
|30
|48
|37
|37
|7.
|Nikita Kučerov
Tampa
|15
|32
|47
|34
|12
|8.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|23
|23
|46
|39
|4
|9.
|Wyatt Johnston
Dallas
|21
|25
|46
|39
|1
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|18
|28
|46
|36
|8
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|37
|15
|8
|3
|11
|126:108
|49
|2
Detroit
|39
|16
|6
|3
|14
|122:127
|47
|3
Islanders
|38
|15
|6
|4
|13
|109:104
|46
|4
Tampa
|37
|18
|3
|3
|13
|121:97
|45
|5
Washington
|38
|18
|2
|5
|13
|121:106
|45
|6
Flyers
|36
|12
|7
|7
|10
|111:102
|45
|7
Montreal
|37
|13
|7
|5
|12
|123:124
|45
|8
Florida
|37
|17
|3
|2
|15
|119:118
|42
|9
Buffalo
|37
|13
|6
|4
|14
|116:118
|42
|10
Rangers
|40
|12
|7
|4
|17
|104:107
|42
|11
Devils
|38
|13
|7
|2
|16
|106:114
|42
|12
Ottawa
|37
|13
|5
|5
|14
|124:120
|41
|13
Boston
|39
|14
|6
|1
|18
|123:130
|41
|14
Toronto
|37
|13
|4
|5
|15
|122:126
|39
|15
Pittsburgh
|36
|13
|2
|9
|12
|110:119
|39
|16
Columbus
|36
|8
|7
|6
|15
|108:125
|36
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|37
|25
|3
|7
|2
|148:85
|63
|2
Dallas
|39
|21
|4
|7
|7
|139:105
|57
|3
Minnesota
|39
|16
|7
|6
|10
|121:102
|52
|4
Vegas
|36
|13
|4
|11
|8
|115:110
|45
|5
Edmonton
|39
|14
|5
|6
|14
|132:131
|44
|6
Anaheim
|38
|13
|8
|2
|15
|130:132
|44
|7
Kings
|37
|11
|5
|9
|12
|97:97
|41
|8
Utah
|39
|13
|5
|3
|18
|116:112
|39
|9
San Jose
|38
|10
|8
|3
|17
|115:132
|39
|10
St. Louis
|39
|15
|0
|8
|16
|98:133
|38
|11
Calgary
|38
|13
|3
|4
|18
|101:115
|36
|12
Seattle Kraken
|35
|10
|5
|6
|14
|89:107
|36
|13
Nashville
|37
|11
|5
|4
|17
|105:124
|36
|14
Winnipeg
|36
|13
|2
|4
|17
|106:111
|34
|15
Chicago
|37
|12
|2
|6
|17
|103:117
|34
|16
Vancouver
|37
|10
|5
|3
|19
|106:128
|33