Gól, padesátý bod sezony a třetí hvězda utkání. Nečas pomohl k výhře nad Kings
Martin Nečas v pondělním zápase NHL skóroval za Colorado, připsal si padesátý bod v sezoně a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Hokejisté Avalanche přehráli Los Angeles 5:2 a zvítězili poosmé za sebou.
Nečas zaznamenal devatenáctou trefu v ročníku v 34. minutě. Nejproduktivnější Čech sezony zúročil velký tlak, který si domácí hokejisté vytvořili. Po závaru a střeleckém pokusu kapitána Gabriela Landeskoga se puk šoural po brankové čáře k pravé tyčce, kde ho český útočník doklepl bekhendem do sítě. Avalanche šli jeho zásluhou do vedení 2:1.
Vítěznou branku Colorada vstřelil na konci druhé třetiny 34letý Brock Nelson. Kings se v třetím dějství ještě dotáhli na dostřel jedné branky, když se v oslabení prosadil Joel Armia, ale výhru domácího týmu stvrdili dvěma góly do prázdné branky Nathan MacKinnon a Cale Makar.
Nejlepší tým této sezony Avalanche vyhrál osmé utkání v řadě a na kontě má 65 bodů. Druhý Dallas jich ztrácí osm a odehrál o jeden zápas víc.
