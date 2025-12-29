Předplatné

NHL ONLINE: Colorado s Nečasem hostí LA Kings. Hronek proti Seattlu, v akci i Hertl

Martin Nečas se spoluhráči z Colorada oslavuje předvánoční vítězství
Martin Nečas se spoluhráči z Colorada oslavuje předvánoční vítězství
Zámořská NHL pokračuje po vánoční minipauze ve vysokém tempu. Colorado s útočníkem Martinem Nečasem měří síly s Los Angeles, Anaheim se po přídělu právě od Kings pokouší zapomenout proti Sharks. Do akce jdou i další Češi, Filip Hronek čelí Seattlu, Tomáš Hertl zase Minnesotě. ONLINE přenosy všech nočních duelů sledujte na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina37158311126:10849
2Detroit40167314125:12949
3Tampa38184313126:10147
4Islanders39156414111:10846
5Montreal38137612127:12946
6Washington38182513121:10645
7Flyers37127711112:10645
8Florida37173215119:11842
9Buffalo37136414116:11842
10Rangers40127417104:10742
11Devils38137216106:11442
12Ottawa37135514124:12041
13Pittsburgh37142912117:12241
14Boston39146118123:13041
15Toronto38134615124:12940
16Columbus3797615112:12738
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3725372148:8563
    2Dallas3921477139:10557
    3Minnesota39167610121:10252
    4Vegas36134118115:11045
    5Edmonton39145614132:13144
    6Anaheim38138215130:13244
    7Kings3711591297:9741
    8Utah39135318116:11239
    9San Jose38108317115:13239
    10Seattle Kraken3611561493:10838
    11St. Louis3915081698:13338
    12Calgary38133418101:11536
    13Nashville37115417105:12436
    14Winnipeg36132417106:11134
    15Chicago38122618106:12434
    16Vancouver37105319106:12833
