NHL ONLINE: Colorado s Nečasem hostí LA Kings. Hronek proti Seattlu, v akci i Hertl
Zámořská NHL pokračuje po vánoční minipauze ve vysokém tempu. Colorado s útočníkem Martinem Nečasem měří síly s Los Angeles, Anaheim se po přídělu právě od Kings pokouší zapomenout proti Sharks. Do akce jdou i další Češi, Filip Hronek čelí Seattlu, Tomáš Hertl zase Minnesotě. ONLINE přenosy všech nočních duelů sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|37
|15
|8
|3
|11
|126:108
|49
|2
Detroit
|40
|16
|7
|3
|14
|125:129
|49
|3
Tampa
|38
|18
|4
|3
|13
|126:101
|47
|4
Islanders
|39
|15
|6
|4
|14
|111:108
|46
|5
Montreal
|38
|13
|7
|6
|12
|127:129
|46
|6
Washington
|38
|18
|2
|5
|13
|121:106
|45
|7
Flyers
|37
|12
|7
|7
|11
|112:106
|45
|8
Florida
|37
|17
|3
|2
|15
|119:118
|42
|9
Buffalo
|37
|13
|6
|4
|14
|116:118
|42
|10
Rangers
|40
|12
|7
|4
|17
|104:107
|42
|11
Devils
|38
|13
|7
|2
|16
|106:114
|42
|12
Ottawa
|37
|13
|5
|5
|14
|124:120
|41
|13
Pittsburgh
|37
|14
|2
|9
|12
|117:122
|41
|14
Boston
|39
|14
|6
|1
|18
|123:130
|41
|15
Toronto
|38
|13
|4
|6
|15
|124:129
|40
|16
Columbus
|37
|9
|7
|6
|15
|112:127
|38
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|37
|25
|3
|7
|2
|148:85
|63
|2
Dallas
|39
|21
|4
|7
|7
|139:105
|57
|3
Minnesota
|39
|16
|7
|6
|10
|121:102
|52
|4
Vegas
|36
|13
|4
|11
|8
|115:110
|45
|5
Edmonton
|39
|14
|5
|6
|14
|132:131
|44
|6
Anaheim
|38
|13
|8
|2
|15
|130:132
|44
|7
Kings
|37
|11
|5
|9
|12
|97:97
|41
|8
Utah
|39
|13
|5
|3
|18
|116:112
|39
|9
San Jose
|38
|10
|8
|3
|17
|115:132
|39
|10
Seattle Kraken
|36
|11
|5
|6
|14
|93:108
|38
|11
St. Louis
|39
|15
|0
|8
|16
|98:133
|38
|12
Calgary
|38
|13
|3
|4
|18
|101:115
|36
|13
Nashville
|37
|11
|5
|4
|17
|105:124
|36
|14
Winnipeg
|36
|13
|2
|4
|17
|106:111
|34
|15
Chicago
|38
|12
|2
|6
|18
|106:124
|34
|16
Vancouver
|37
|10
|5
|3
|19
|106:128
|33