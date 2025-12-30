Předplatné

NHL ONLINE: Prolomí Palát sérii bez bodu v Torontu? Rittich v akci proti Chicagu

Zkušený útočník Ondřej Palát vstřelil svůj první gól v sezoně až ve 14. utkání
Zámořská NHL v noci na středu nabízí pět utkání. Útočník New Jersey Ondřej Palát už šest zápasů v řadě nebodoval a nepříjemnou sérii se snaží prolomit na ledě Toronta. V akci je i gólman David Rittich z Islanders, který chytá Chicagu. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina38159311129:11051
2Detroit40167314125:12949
3Tampa38184313126:10147
4Islanders39156414111:10846
5Montreal38137612127:12946
6Washington39182514124:11145
7Flyers37127711112:10645
8Florida38183215124:12144
9Buffalo38146414120:12044
10Rangers41127517106:11043
11Boston40146218124:13242
11Devils38137216106:11442
13Ottawa38135515125:12441
14Pittsburgh37142912117:12241
15Toronto38134615124:12940
16Columbus38107615116:12840
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3826372153:8765
    2Dallas3921477139:10557
    3Minnesota40177610126:10454
    4Edmonton40155614135:13246
    5Vegas37134119117:11545
    6Anaheim39138216134:13744
    7Kings3811591399:10241
    8San Jose39118317120:13641
    9Utah40135319119:11639
    10Seattle Kraken3711571495:11139
    11Calgary39134418103:11638
    12Nashville38125417109:12738
    13St. Louis40150817100:13738
    14Vancouver38106319109:13035
    15Winnipeg37132418107:11434
    16Chicago38122618106:12434

