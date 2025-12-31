Předplatné

NHL ONLINE: Anaheim s Gudasem vyzývá Tampu, Hertl měří síly proti Nashvillu

Český obránce Radko Gudas se zranil v utkání Anaheimu na ledě Bostonu
Český obránce Radko Gudas se zranil v utkání Anaheimu na ledě Bostonu
Krajané Lukáš Dostál (vlevo) a Radko Gudas (vpravo) patří k oporám Anaheimu
Český brankář Petr Mrázek v dresu Anaheimu
Tomáš Hertl z Vegas proti Edmontonu
Tomáš Hertl z Vegas proti Edmontonu
V poslední den roku 2025 fanoušci NHL rozhodně nemusí smutnit. Ve 21:00 SEČ jde do akce Tomáš Hertl, jenž v dresu Las Vegas čelí Nashvillu. O hodinu později vyjíždí na led Anaheim s kapitánem Radkem Gudasem proti Tampě, v bráně se může objevit český brankář v podobě Lukáše Dostála anebo Petra Mrázka. Všechny zápasy nejslavnější hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton244569403
2.Nathan MacKinnonColorado3234663848
3.Macklin CelebriniSan Jose2139603913
4.Leon DraisaitlEdmonton203656408
5.Mikko RantanenDallas153954382
6.Martin NečasColorado1931503838
7.Nikita KučerovTampa1732493513
8.Matt BoldyMinnesota2522474017
9.Kirill KaprizovMinnesota232447405
10.Wyatt JohnstonDallas212546391

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina39159312130:11551
2Detroit40167314125:12949
3Islanders40157414114:11048
4Montreal39138612130:13148
5Tampa38184313126:10147
6Flyers38137711118:10947
7Washington39182514124:11145
8Florida39183315126:12445
9Buffalo38146414120:12044
10Pittsburgh38152912122:12343
11Rangers41127517106:11043
12Toronto39144615128:12942
13Boston40146218124:13242
14Devils39137217106:11842
15Ottawa38135515125:12441
16Columbus38107615116:12840
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3826372153:8765
    2Dallas3921477139:10557
    3Minnesota40177610126:10454
    4Edmonton40155614135:13246
    5Vegas37134119117:11545
    6Anaheim39138216134:13744
    7Kings3811591399:10241
    8San Jose39118317120:13641
    9Utah40135319119:11639
    10Seattle Kraken3711571495:11139
    11Calgary39134418103:11638
    12Nashville38125417109:12738
    13St. Louis40150817100:13738
    14Chicago39122718108:12735
    15Vancouver39106320112:13635
    16Winnipeg37132418107:11434

       

