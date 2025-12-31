NHL ONLINE: Hertl asistoval, prohru ale neodvrátil. V akci Nečas, Faksa či Palát
Středeční program zámořské NHL začal pro evropské fanoušky v přívětivém čase. Vegas s Tomášem Hertlem, jenž si připsal asistenci, podlehlo na domácím ledě Nashvillu 2:4, za který zaznamenal 600. gól v NHL Steven Stamkos. Po půlnoci se hraje dalších šest utkání. V akci bude třeba Martin Nečas v dresu Colorada, Dallas s Radkem Faksou či Ondřej Palát s New Jersey. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|24
|45
|69
|40
|3
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|32
|34
|66
|38
|48
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|21
|39
|60
|39
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|36
|56
|40
|8
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|15
|39
|54
|38
|2
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|31
|50
|38
|38
|7.
|Nikita Kučerov
Tampa
|17
|32
|49
|35
|13
|8.
|Matt Boldy
Minnesota
|25
|22
|47
|40
|17
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|23
|24
|47
|40
|5
|10.
|Wyatt Johnston
Dallas
|21
|25
|46
|39
|1
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|39
|15
|9
|3
|12
|130:115
|51
|2
Detroit
|40
|16
|7
|3
|14
|125:129
|49
|3
Islanders
|40
|15
|7
|4
|14
|114:110
|48
|4
Montreal
|39
|13
|8
|6
|12
|130:131
|48
|5
Tampa
|38
|18
|4
|3
|13
|126:101
|47
|6
Washington
|40
|19
|2
|5
|14
|130:114
|47
|7
Flyers
|38
|13
|7
|7
|11
|118:109
|47
|8
Florida
|39
|18
|3
|3
|15
|126:124
|45
|9
Buffalo
|38
|14
|6
|4
|14
|120:120
|44
|10
Pittsburgh
|38
|15
|2
|9
|12
|122:123
|43
|11
Rangers
|42
|12
|7
|5
|18
|109:116
|43
|12
Toronto
|39
|14
|4
|6
|15
|128:129
|42
|13
Boston
|40
|14
|6
|2
|18
|124:132
|42
|14
Devils
|39
|13
|7
|2
|17
|106:118
|42
|15
Ottawa
|38
|13
|5
|5
|15
|125:124
|41
|16
Columbus
|38
|10
|7
|6
|15
|116:128
|40
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|38
|26
|3
|7
|2
|153:87
|65
|2
Dallas
|39
|21
|4
|7
|7
|139:105
|57
|3
Minnesota
|40
|17
|7
|6
|10
|126:104
|54
|4
Edmonton
|40
|15
|5
|6
|14
|135:132
|46
|5
Vegas
|38
|13
|4
|11
|10
|119:119
|45
|6
Anaheim
|39
|13
|8
|2
|16
|134:137
|44
|7
Kings
|38
|11
|5
|9
|13
|99:102
|41
|8
San Jose
|39
|11
|8
|3
|17
|120:136
|41
|9
Nashville
|39
|13
|5
|4
|17
|113:129
|40
|10
Utah
|40
|13
|5
|3
|19
|119:116
|39
|11
Seattle Kraken
|37
|11
|5
|7
|14
|95:111
|39
|12
Calgary
|39
|13
|4
|4
|18
|103:116
|38
|13
St. Louis
|40
|15
|0
|8
|17
|100:137
|38
|14
Chicago
|39
|12
|2
|7
|18
|108:127
|35
|15
Vancouver
|39
|10
|6
|3
|20
|112:136
|35
|16
Winnipeg
|37
|13
|2
|4
|18
|107:114
|34