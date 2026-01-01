Pastrňák zářil na ledě Oilers. V pořadí českých střelců v NHL vyrovnal Eliáše
David Pastrňák režíroval v NHL dvěma góly a přihrávkou výhru hokejistů Bostonu 6:2 na ledě Edmontonu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Devětadvacetiletý kanonýr Bruins se díky 408 brankám ze 792 zápasů vyrovnal v historickém pořadí českých střelců v zámořské soutěži druhému Patriku Eliášovi, který odehrál 1240 utkání za New Jersey. První je Jaromír Jágr se 766 trefami.
Martin Nečas přispěl asistencí k vítězství Colorada 6:1 nad St. Louis. Přihrávka Tomáše Hertla nestačila Vegas, které doma podlehlo Nashvillu 2:4. Ondřej Palát asistoval u vítězné trefy New Jersey, které otočilo zápas na ledě Columbusu v úvodu třetí třetiny z 0:2 na konečných 3:2. Lukáš Dostál pomohl Anaheimu 25 zákroky k zisku bodu za prohru 3:4 v prodloužení s Tampou Bay.
Pastrňák otevřel v osmé minutě skóre z přesilové hry. Český útočník získal odražený puk u zadního mantinelu po nepřesné střele od modré čáry a ze záporného úhlu dostal kotouč do branky po odrazu od gólmana Connora Ingrama.
Druhý bod si připsal v závěru druhé třetiny. Pastrňák vedl přečíslení, které zakončil do prázdné branky Jonathan Aspirot a zvýšil na 4:1. Povedený večer završil havířovský rodák v 55. minutě: střelou z pravého kruhu bez přípravy upravil na konečných 6:2. Pastrňáka předčil při vyhlášení hvězd pouze gólman Bostonu Jeremy Swayman, který kryl 34 střel.
Boston tak zastavil sérii proher na čísle šest. „Skvělá výhra. Měli jsme výborné oslabení (ubránili všech pět). To bylo úžasné. Je příjemné zakončit rok výhrou. Je to krásný pocit,“ rozplýval se Pastrňák, který si polepšil na 44 bodů (17+27). Ocenil i spoluhráče. „Máme úžasnou partu. Je za námi teprve polovina sezony a už jsme toho tolik prožili. Stojíme při sobě bez ohledu na to, zda vyhráváme nebo prohráváme. To není samozřejmost,“ podotkl.
Colorado vedlo po Nečasově akci 4:0 už v čase 4:39. Český útočník přihrál z mezikruží na levou stranu Nathanu MacKinnonovi, který střelou bez přípravy dal svůj druhý gól v zápase a celkově nasbíral čtyři body (2+2). Skóre uzavřel v 57. minutě Valerij Ničuškin, jenž nasázel hattrick. Avalanche vyhráli podeváté v řadě a soutěž vedou o deset bodů před Dallasem.
Nemocný Gudas či hattrick Gordieho Howea
Hertl vyslal netypicky od modré čáry střelu, kterou tečoval Ben Hutton a zvýšil na 2:0. Nashville ale ještě v úvodní třetině otočil zápas třemi góly. Vyrovnání zařídil Steven Stamkos svou 600. trefou v NHL. Stal se 22. hráčem, který tuto hranici překonal.
New Jersey otočilo vývoj třemi góly během necelých dvou minut. Palát u vítězné trefy prostrčil šikovně puk u pravého mantinelu mezi dvěma hráči Connoru Brownovi, po jehož přihrávce rozhodl Luke Hughes.
Anaheim, který nastoupil bez nemocného kapitána Radko Gudase, smazal třikrát jednobrankový náskok a prodloužení si vynutil trefou z 54. minuty. Obrat ale nedotáhl. Pátou výhru Tampy Bay v řadě zařídil Darren Raddysh, který si najel na přihrávku Brandona Hagela a zblízka překonal Dostála. Zpříjemnil tím tisící zápas trenéra Jona Coopera na střídačce Lightning.
Buffalo porazilo Dallas 4:1 a vyhrálo desátý zápas v řadě, čímž vyrovnalo klubový rekord. Sérii s dvojciferným počtem vítězství mají Sabres počtvrté v historii a poprvé od roku 2018. Pod středeční výhru se podepsal Tage Thompson třemi body (2+1). Na straně poražených odehrál Radek Faksa necelých 13 minut a na ledě nebyl u žádné inkasované branky.
Kanada odtajnila v poslední den roku 2025 soupisku pro olympijské hry a Tom Wilson oslavil nominaci stylově - vstřelil dva góly včetně svého dvoustého v NHL, přidal asistenci a bitku, kterou zkompletoval hattrick Gordieho Howea. I díky jeho výkonu přehrál Washington doma New York Rangers 6:3.
Pár hodin po zveřejnění olympijské nominace zazářil i Macklin Celebrini. Devatenáctiletý benjamínek kanadského týmu si připsal gól, asistenci a rozhodující nájezd při výhře San Jose 4:3 nad Minnesotou. Jednička draftu 2024 nasbírala v úvodních 40 zápasech už 40 asistencí, což se ve věku teenagera povedlo rychleji v historii NHL jen dvěma hráčům - Sidneymu Crosbymu (34 utkání) a Waynu Gretzkymu (36). Do základní sestavy poraženého týmu se nevešel David Jiříček.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|34
|36
|70
|39
|51
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|24
|46
|70
|41
|2
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|22
|40
|62
|40
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|37
|57
|41
|6
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|15
|39
|54
|39
|0
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|32
|51
|39
|40
|7.
|Nikita Kučerov
Tampa
|18
|33
|51
|36
|14
|8.
|Matt Boldy
Minnesota
|25
|22
|47
|41
|16
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|23
|24
|47
|41
|5
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|23
|23
|46
|40
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|39
|15
|9
|3
|12
|130:115
|51
|2
Detroit
|41
|17
|7
|3
|14
|127:130
|51
|3
Tampa
|39
|18
|5
|3
|13
|130:104
|49
|4
Islanders
|40
|15
|7
|4
|14
|114:110
|48
|5
Montreal
|39
|13
|8
|6
|12
|130:131
|48
|6
Washington
|40
|19
|2
|5
|14
|130:114
|47
|7
Flyers
|39
|13
|7
|7
|12
|119:114
|47
|8
Buffalo
|39
|15
|6
|4
|14
|124:121
|46
|9
Florida
|39
|18
|3
|3
|15
|126:124
|45
|10
Boston
|41
|15
|6
|2
|18
|130:134
|44
|11
Devils
|40
|14
|7
|2
|17
|109:120
|44
|12
Pittsburgh
|38
|15
|2
|9
|12
|122:123
|43
|13
Rangers
|42
|12
|7
|5
|18
|109:116
|43
|14
Toronto
|39
|14
|4
|6
|15
|128:129
|42
|15
Ottawa
|38
|13
|5
|5
|15
|125:124
|41
|16
Columbus
|39
|10
|7
|6
|16
|118:131
|40
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|39
|27
|3
|7
|2
|159:88
|67
|2
Dallas
|40
|21
|4
|7
|8
|140:109
|57
|3
Minnesota
|41
|17
|7
|7
|10
|129:108
|55
|4
Edmonton
|41
|15
|5
|6
|15
|137:138
|46
|5
Vegas
|38
|13
|4
|11
|10
|119:119
|45
|6
Anaheim
|40
|13
|8
|3
|16
|137:141
|45
|7
San Jose
|40
|11
|9
|3
|17
|124:139
|43
|8
Kings
|38
|11
|5
|9
|13
|99:102
|41
|9
Calgary
|40
|14
|4
|4
|18
|108:117
|40
|10
Nashville
|39
|13
|5
|4
|17
|113:129
|40
|11
Utah
|40
|13
|5
|3
|19
|119:116
|39
|12
Seattle Kraken
|37
|11
|5
|7
|14
|95:111
|39
|13
St. Louis
|41
|15
|0
|8
|18
|101:143
|38
|14
Chicago
|39
|12
|2
|7
|18
|108:127
|35
|15
Vancouver
|39
|10
|6
|3
|20
|112:136
|35
|16
Winnipeg
|38
|13
|2
|4
|19
|108:116
|34