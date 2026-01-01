NHL ONLINE: Ottawa hostí Washington. V akci i čeští gólmani a Dallas s Faksou
Zámořská NHL začíná na Nový rok pro evropské fanoušky v příhodném čase, už od 19.00 Ottawa vyzve Washington a o dvě hodiny později Islanders přivítají na domácím ledě Utah. Po půlnoci se pak hraje dalších šest zápasů, do akce půjde Montreal s Jakubem Dobešem v brance nebo Dallas s Radkem Faksou. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|34
|36
|70
|39
|51
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|24
|46
|70
|41
|2
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|22
|40
|62
|40
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|37
|57
|41
|6
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|15
|39
|54
|39
|0
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|32
|51
|39
|40
|7.
|Nikita Kučerov
Tampa
|18
|33
|51
|36
|14
|8.
|Matt Boldy
Minnesota
|25
|22
|47
|41
|16
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|23
|24
|47
|41
|5
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|23
|23
|46
|40
|14
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|39
|15
|9
|3
|12
|130:115
|51
|2
Detroit
|41
|17
|7
|3
|14
|127:130
|51
|3
Tampa
|39
|18
|5
|3
|13
|130:104
|49
|4
Islanders
|40
|15
|7
|4
|14
|114:110
|48
|5
Montreal
|39
|13
|8
|6
|12
|130:131
|48
|6
Washington
|40
|19
|2
|5
|14
|130:114
|47
|7
Flyers
|39
|13
|7
|7
|12
|119:114
|47
|8
Buffalo
|39
|15
|6
|4
|14
|124:121
|46
|9
Florida
|39
|18
|3
|3
|15
|126:124
|45
|10
Boston
|41
|15
|6
|2
|18
|130:134
|44
|11
Devils
|40
|14
|7
|2
|17
|109:120
|44
|12
Pittsburgh
|38
|15
|2
|9
|12
|122:123
|43
|13
Rangers
|42
|12
|7
|5
|18
|109:116
|43
|14
Toronto
|39
|14
|4
|6
|15
|128:129
|42
|15
Ottawa
|38
|13
|5
|5
|15
|125:124
|41
|16
Columbus
|39
|10
|7
|6
|16
|118:131
|40
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|39
|27
|3
|7
|2
|159:88
|67
|2
Dallas
|40
|21
|4
|7
|8
|140:109
|57
|3
Minnesota
|41
|17
|7
|7
|10
|129:108
|55
|4
Edmonton
|41
|15
|5
|6
|15
|137:138
|46
|5
Vegas
|38
|13
|4
|11
|10
|119:119
|45
|6
Anaheim
|40
|13
|8
|3
|16
|137:141
|45
|7
San Jose
|40
|11
|9
|3
|17
|124:139
|43
|8
Kings
|38
|11
|5
|9
|13
|99:102
|41
|9
Calgary
|40
|14
|4
|4
|18
|108:117
|40
|10
Nashville
|39
|13
|5
|4
|17
|113:129
|40
|11
Utah
|40
|13
|5
|3
|19
|119:116
|39
|12
Seattle Kraken
|37
|11
|5
|7
|14
|95:111
|39
|13
St. Louis
|41
|15
|0
|8
|18
|101:143
|38
|14
Chicago
|39
|12
|2
|7
|18
|108:127
|35
|15
Vancouver
|39
|10
|6
|3
|20
|112:136
|35
|16
Winnipeg
|38
|13
|2
|4
|19
|108:116
|34