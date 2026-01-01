Předplatné

NHL ONLINE: Souboj českých gólmanů. V akci i Dobeš z Montrealu a Dallas s Faksou

David Rittich má v poslední době skvělou formu
David Rittich má v poslední době skvělou formu
Český gólman David Rittich vychytal v dresu New York Islanders druhou nulu
Karel Vejmelka vynuloval Anaheim
Karel Vejmelka vynuloval Anaheim
Brankář Utahu Karel Vejmelka
Český brankář Montreal Canadiens Jakub Dobeš
Český gólman Jakub Dobeš vychytal výhru proti Edmontonu
Český gólman Jakub Dobeš vychytal výhru proti Edmontonu
Zámořská NHL začíná na Nový rok pro evropské fanoušky v příhodném čase, už od 19.00 Ottawa vyzve Washington. O dvě hodiny později startuje zápas, ve kterém Islanders přivítají na domácím ledě Utah a zároveň půjde o souboj českých brankářů Karla Vejmelky s Davidem Rittichem. Po půlnoci se pak hraje dalších šest zápasů, do akce jde Montreal s Jakubem Dobešem v brance nebo Dallas s Radkem Faksou. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3436703951
2.Connor McDavidEdmonton244670412
3.Macklin CelebriniSan Jose2240624013
4.Leon DraisaitlEdmonton203757416
5.Mikko RantanenDallas153954390
6.Martin NečasColorado1932513940
7.Nikita KučerovTampa1833513614
8.Matt BoldyMinnesota2522474116
9.Kirill KaprizovMinnesota232447415
10.Jason RobertsonDallas2323464014

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina39159312130:11551
2Detroit41177314127:13051
3Tampa39185313130:10449
4Islanders40157414114:11048
5Montreal39138612130:13148
6Washington41192515133:11847
7Flyers39137712119:11447
8Buffalo39156414124:12146
9Florida39183315126:12445
10Boston41156218130:13444
11Devils40147217109:12044
12Ottawa39145515129:12743
13Pittsburgh38152912122:12343
14Rangers42127518109:11643
15Toronto39144615128:12942
16Columbus39107616118:13140
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3927372159:8867
    2Dallas4021478140:10957
    3Minnesota41177710129:10855
    4Edmonton41155615137:13846
    5Vegas381341110119:11945
    6Anaheim40138316137:14145
    7San Jose40119317124:13943
    8Kings3811591399:10241
    9Calgary40144418108:11740
    10Nashville39135417113:12940
    11Utah40135319119:11639
    12Seattle Kraken3711571495:11139
    13St. Louis41150818101:14338
    14Chicago39122718108:12735
    15Vancouver39106320112:13635
    16Winnipeg38132419108:11634

