Souboj českých gólmanů pro Vejmelku, Rittich po pěti gólech střídal. Pětkrát inkasoval i Dobeš
Souboj českých gólmanů vyzněl jednoznačně pro Karla Vejmelku, který kryl dvacet střel a dovedl hokejisty Utahu k výhře 7:2 na ledě New Yorku Islanders. Na opačně straně si David Rittich připsal pouze devět zákroků a byl střídán ve 46. minutě po pátém gólu. Pětkrát inkasoval také Jakub Dobeš, který se ale s Montrealem radoval z vítězství 7:5 na ledě Caroliny.
První třetina nenaznačovala v New Yorku žádné gólové hody, skončila bez branek. Hned v prvním střídání po přestávce ale otevřel skóre Dylan Guenther, který v zápase nasázel svůj první hattrick v NHL a navrch přidal asistenci. Výhru Utahu podpořili třemi body také Nick Schmaltz (2+1) a Michajl Sergačov (1+2). Vejmelka si připsal sedmnáctou výhru v sezoně, více v této sezoně žádný gólman nevychytal.
Proti Dobešovi si vylepšil čísla Sebastian Aho, který se podílel na všech pěti gólech Caroliny (2+3). Po jeho akcích otočili Hurricanes z 0:2 na 4:2 a po obratu Montrealu ještě finský útočník snížil v 57. minutě na 5:6. O branky kanadského týmu se podělilo sedm různých střelců. První hvězdou byl vyhlášen Juraj Slafkovský (1+1), který si připsal rozdílový gól.
Ve čtvrtečním programu NHL zazářil také Auston Matthews, který zařídil třemi góly a přihrávkou výhru Toronta 6:5 nad Winnipegem. Kanadský útočník zkompletoval svůj čtrnáctý hattrick v soutěži v 56. minutě, ve které zlomil nerozhodný stav 5:5. Jets prohráli poosmé za sebou.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|34
|36
|70
|39
|51
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|24
|46
|70
|41
|2
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|22
|40
|62
|40
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|37
|57
|41
|6
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|16
|40
|56
|40
|3
|6.
|Nikita Kučerov
Tampa
|19
|35
|54
|37
|17
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|32
|51
|39
|40
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|24
|24
|48
|41
|15
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|20
|28
|48
|39
|7
|10.
|Matt Boldy
Minnesota
|25
|22
|47
|41
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Detroit
|42
|17
|7
|4
|14
|130:134
|52
|2
Tampa
|40
|19
|5
|3
|13
|135:107
|51
|3
Carolina
|40
|15
|9
|3
|13
|135:122
|51
|4
Montreal
|40
|14
|8
|6
|12
|137:136
|50
|5
Islanders
|41
|15
|7
|4
|15
|116:117
|48
|6
Washington
|41
|19
|2
|5
|15
|133:118
|47
|7
Flyers
|39
|13
|7
|7
|12
|119:114
|47
|8
Buffalo
|39
|15
|6
|4
|14
|124:121
|46
|9
Florida
|39
|18
|3
|3
|15
|126:124
|45
|10
Pittsburgh
|39
|15
|3
|9
|12
|126:126
|45
|11
Toronto
|40
|15
|4
|6
|15
|134:134
|44
|12
Boston
|41
|15
|6
|2
|18
|130:134
|44
|13
Devils
|40
|14
|7
|2
|17
|109:120
|44
|14
Ottawa
|39
|14
|5
|5
|15
|129:127
|43
|15
Rangers
|42
|12
|7
|5
|18
|109:116
|43
|16
Columbus
|39
|10
|7
|6
|16
|118:131
|40
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|39
|27
|3
|7
|2
|159:88
|67
|2
Dallas
|41
|21
|4
|7
|9
|143:113
|57
|3
Minnesota
|41
|17
|7
|7
|10
|129:108
|55
|4
Edmonton
|41
|15
|5
|6
|15
|137:138
|46
|5
Vegas
|38
|13
|4
|11
|10
|119:119
|45
|6
Anaheim
|40
|13
|8
|3
|16
|137:141
|45
|7
San Jose
|40
|11
|9
|3
|17
|124:139
|43
|8
Utah
|41
|14
|5
|3
|19
|126:118
|41
|9
Kings
|39
|11
|5
|9
|14
|102:107
|41
|10
Seattle Kraken
|38
|12
|5
|7
|14
|99:112
|41
|11
Calgary
|40
|14
|4
|4
|18
|108:117
|40
|12
Nashville
|40
|13
|5
|4
|18
|114:133
|40
|13
St. Louis
|41
|15
|0
|8
|18
|101:143
|38
|14
Chicago
|40
|13
|2
|7
|18
|112:130
|37
|15
Vancouver
|39
|10
|6
|3
|20
|112:136
|35
|16
Winnipeg
|39
|13
|2
|4
|20
|113:122
|34