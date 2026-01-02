Předplatné

Souboj českých gólmanů pro Vejmelku, Rittich po pěti gólech střídal. Pětkrát inkasoval i Dobeš

Karel Vejmelka v akci proti Islanders
Karel Vejmelka v akci proti IslandersZdroj: ČTK / AP / Adam Hunger
Karel Vejmelka v akci proti Islanders
Karel Vejmelka v akci proti Islanders
Karel Vejmelka v akci proti Islanders
David Rittich během utkání proti Utahu
David Rittich má v poslední době skvělou formu
Český gólman David Rittich vychytal v dresu New York Islanders druhou nulu
Karel Vejmelka vynuloval Anaheim
17
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Souboj českých gólmanů vyzněl jednoznačně pro Karla Vejmelku, který kryl dvacet střel a dovedl hokejisty Utahu k výhře 7:2 na ledě New Yorku Islanders. Na opačně straně si David Rittich připsal pouze devět zákroků a byl střídán ve 46. minutě po pátém gólu. Pětkrát inkasoval také Jakub Dobeš, který se ale s Montrealem radoval z vítězství 7:5 na ledě Caroliny.

První třetina nenaznačovala v New Yorku žádné gólové hody, skončila bez branek. Hned v prvním střídání po přestávce ale otevřel skóre Dylan Guenther, který v zápase nasázel svůj první hattrick v NHL a navrch přidal asistenci. Výhru Utahu podpořili třemi body také Nick Schmaltz (2+1) a Michajl Sergačov (1+2). Vejmelka si připsal sedmnáctou výhru v sezoně, více v této sezoně žádný gólman nevychytal.

Proti Dobešovi si vylepšil čísla Sebastian Aho, který se podílel na všech pěti gólech Caroliny (2+3). Po jeho akcích otočili Hurricanes z 0:2 na 4:2 a po obratu Montrealu ještě finský útočník snížil v 57. minutě na 5:6. O branky kanadského týmu se podělilo sedm různých střelců. První hvězdou byl vyhlášen Juraj Slafkovský (1+1), který si připsal rozdílový gól.

Ve čtvrtečním programu NHL zazářil také Auston Matthews, který zařídil třemi góly a přihrávkou výhru Toronta 6:5 nad Winnipegem. Kanadský útočník zkompletoval svůj čtrnáctý hattrick v soutěži v 56. minutě, ve které zlomil nerozhodný stav 5:5. Jets prohráli poosmé za sebou.

KonecLIVE
43

KonecLIVE
27

KonecLIVE
65

KonecLIVE Po prodl.
43

KonecLIVE
57

KonecLIVE
43

KonecLIVE
41

KonecLIVE
35

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3436703951
2.Connor McDavidEdmonton244670412
3.Macklin CelebriniSan Jose2240624013
4.Leon DraisaitlEdmonton203757416
5.Mikko RantanenDallas164056403
6.Nikita KučerovTampa1935543717
7.Martin NečasColorado1932513940
8.Jason RobertsonDallas2424484115
9.Mark ScheifeleWinnipeg202848397
10.Matt BoldyMinnesota2522474116

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Detroit42177414130:13452
2Tampa40195313135:10751
3Carolina40159313135:12251
4Montreal40148612137:13650
5Islanders41157415116:11748
6Washington41192515133:11847
7Flyers39137712119:11447
8Buffalo39156414124:12146
9Florida39183315126:12445
10Pittsburgh39153912126:12645
11Toronto40154615134:13444
12Boston41156218130:13444
13Devils40147217109:12044
14Ottawa39145515129:12743
15Rangers42127518109:11643
16Columbus39107616118:13140
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3927372159:8867
    2Dallas4121479143:11357
    3Minnesota41177710129:10855
    4Edmonton41155615137:13846
    5Vegas381341110119:11945
    6Anaheim40138316137:14145
    7San Jose40119317124:13943
    8Utah41145319126:11841
    9Kings39115914102:10741
    10Seattle Kraken3812571499:11241
    11Calgary40144418108:11740
    12Nashville40135418114:13340
    13St. Louis41150818101:14338
    14Chicago40132718112:13037
    15Vancouver39106320112:13635
    16Winnipeg39132420113:12234

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů