Hattrick pod širým nebem. Švéd Zibanejad opanoval Winter Classic na Floridě, slaví Rangers
Švédský útočník Mika Zibanejad fantastickým výkonem rozhodl Winter Classic na Floridě. Zkušený centr, který nechybí ve švédské nominaci na olympijské hry v Miláně, se pod otevřeným nebem blýskl pěti body za hattrick a dvě asistence a byl hlavním strůjcem výhry newyorských Rangers 5:1.
Zibanejad se stal teprve třetím střelcem hattricku v zápase pod širým nebem. Navázal na Davida Pastrňáka, který se třikrát prosadil v roce 2021 na jezeře Tahoe, a na Tylera Toffoliho, který dal tři branky ve venkovním zápase o rok dříve.
Dalším důležitým mužem jednoznačné newyorské výhry byl Artěmij Panarin, který vstřelil dvě branky a jednou asistoval. Rangers hlavně díky dvěma útočníkům z první formace ovládli šestý zápas pod širým nebem v klubové historii a ve venkovních duelech zůstávají stoprocentní.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|34
|36
|70
|39
|51
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|24
|46
|70
|41
|2
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|22
|40
|62
|40
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|37
|57
|41
|6
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|16
|40
|56
|40
|3
|6.
|Nikita Kučerov
Tampa
|19
|35
|54
|37
|17
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|32
|51
|39
|40
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|24
|24
|48
|41
|15
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|24
|24
|48
|42
|5
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|20
|28
|48
|39
|7
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Detroit
|42
|17
|7
|4
|14
|130:134
|52
|2
Tampa
|40
|19
|5
|3
|13
|135:107
|51
|3
Carolina
|40
|15
|9
|3
|13
|135:122
|51
|4
Montreal
|40
|14
|8
|6
|12
|137:136
|50
|5
Islanders
|41
|15
|7
|4
|15
|116:117
|48
|6
Washington
|41
|19
|2
|5
|15
|133:118
|47
|7
Flyers
|39
|13
|7
|7
|12
|119:114
|47
|8
Buffalo
|39
|15
|6
|4
|14
|124:121
|46
|9
Pittsburgh
|39
|15
|3
|9
|12
|126:126
|45
|10
Florida
|40
|18
|3
|3
|16
|127:129
|45
|11
Rangers
|43
|13
|7
|5
|18
|114:117
|45
|12
Toronto
|40
|15
|4
|6
|15
|134:134
|44
|13
Boston
|41
|15
|6
|2
|18
|130:134
|44
|14
Devils
|40
|14
|7
|2
|17
|109:120
|44
|15
Ottawa
|39
|14
|5
|5
|15
|129:127
|43
|16
Columbus
|39
|10
|7
|6
|16
|118:131
|40
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|39
|27
|3
|7
|2
|159:88
|67
|2
Dallas
|41
|21
|4
|7
|9
|143:113
|57
|3
Minnesota
|42
|18
|7
|7
|10
|134:110
|57
|4
Edmonton
|41
|15
|5
|6
|15
|137:138
|46
|5
Vegas
|39
|13
|4
|11
|11
|122:123
|45
|6
Anaheim
|41
|13
|8
|3
|17
|139:146
|45
|7
Seattle Kraken
|39
|12
|6
|7
|14
|103:115
|43
|8
San Jose
|40
|11
|9
|3
|17
|124:139
|43
|9
Utah
|41
|14
|5
|3
|19
|126:118
|41
|10
Kings
|39
|11
|5
|9
|14
|102:107
|41
|11
Calgary
|40
|14
|4
|4
|18
|108:117
|40
|12
Nashville
|40
|13
|5
|4
|18
|114:133
|40
|13
St. Louis
|42
|16
|0
|8
|18
|105:146
|40
|14
Chicago
|40
|13
|2
|7
|18
|112:130
|37
|15
Vancouver
|40
|10
|6
|4
|20
|115:140
|36
|16
Winnipeg
|39
|13
|2
|4
|20
|113:122
|34