Předplatné

NHL ONLINE: Detroit hostí Pittsburgh. Nečas na ledě Caroliny, v akcí také Pastrňák

David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři body
David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři bodyZdroj: ČTK / AP / JASON FRANSON
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Sobotní program zámořské NHL startuje už v 18:00 duelem Detroitu proti Pittsburghu. Od 21:00 New Jersey s Ondřejem Palátem hostí Utah. Po půlnoci se hraje dalších sedm zápasů. Martin Nečas se v dresu Colorada představí na ledě svého bývalého klubu Caroliny. V akci bude také Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3436703951
2.Connor McDavidEdmonton244670412
3.Macklin CelebriniSan Jose2240624013
4.Leon DraisaitlEdmonton203757416
5.Mikko RantanenDallas164056403
6.Nikita KučerovTampa1935543717
7.Martin NečasColorado1932513940
8.Jason RobertsonDallas2424484115
9.Kirill KaprizovMinnesota242448425
10.Mark ScheifeleWinnipeg202848397

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Detroit42177414130:13452
2Tampa40195313135:10751
3Carolina40159313135:12251
4Montreal40148612137:13650
5Islanders41157415116:11748
6Washington41192515133:11847
7Flyers39137712119:11447
8Buffalo39156414124:12146
9Pittsburgh39153912126:12645
10Florida40183316127:12945
11Rangers43137518114:11745
12Toronto40154615134:13444
13Boston41156218130:13444
14Devils40147217109:12044
15Ottawa39145515129:12743
16Columbus39107616118:13140
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3927372159:8867
    2Dallas4121479143:11357
    3Minnesota42187710134:11057
    4Edmonton41155615137:13846
    5Vegas391341111122:12345
    6Anaheim41138317139:14645
    7Seattle Kraken39126714103:11543
    8San Jose40119317124:13943
    9Utah41145319126:11841
    10Kings39115914102:10741
    11Calgary40144418108:11740
    12Nashville40135418114:13340
    13St. Louis42160818105:14640
    14Chicago40132718112:13037
    15Vancouver40106420115:14036
    16Winnipeg39132420113:12234

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů