NHL ONLINE: Detroit podlehl Pittsburghu. Nečas na ledě Caroliny, v akcí také Pastrňák
Sobotní program zámořské NHL odstartoval už v 18:00 duelem Detroitu proti Pittsburghu, ve kterém uspěli Penguins 4:1. Po půlnoci se hraje dalších sedm zápasů. Martin Nečas se v dresu Colorada představí na ledě svého bývalého klubu Caroliny. V akci bude také Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|34
|36
|70
|39
|51
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|24
|46
|70
|41
|2
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|22
|40
|62
|40
|13
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|37
|57
|41
|6
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|16
|40
|56
|40
|3
|6.
|Nikita Kučerov
Tampa
|19
|35
|54
|37
|17
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|32
|51
|39
|40
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|24
|24
|48
|41
|15
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|24
|24
|48
|42
|5
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|20
|28
|48
|39
|7
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Detroit
|43
|17
|7
|4
|15
|131:138
|52
|2
Tampa
|40
|19
|5
|3
|13
|135:107
|51
|3
Carolina
|40
|15
|9
|3
|13
|135:122
|51
|4
Montreal
|40
|14
|8
|6
|12
|137:136
|50
|5
Islanders
|41
|15
|7
|4
|15
|116:117
|48
|6
Washington
|41
|19
|2
|5
|15
|133:118
|47
|7
Flyers
|39
|13
|7
|7
|12
|119:114
|47
|8
Pittsburgh
|40
|16
|3
|9
|12
|130:127
|47
|9
Buffalo
|39
|15
|6
|4
|14
|124:121
|46
|10
Florida
|40
|18
|3
|3
|16
|127:129
|45
|11
Rangers
|43
|13
|7
|5
|18
|114:117
|45
|12
Toronto
|40
|15
|4
|6
|15
|134:134
|44
|13
Boston
|41
|15
|6
|2
|18
|130:134
|44
|14
Devils
|40
|14
|7
|2
|17
|109:120
|44
|15
Ottawa
|39
|14
|5
|5
|15
|129:127
|43
|16
Columbus
|39
|10
|7
|6
|16
|118:131
|40
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|39
|27
|3
|7
|2
|159:88
|67
|2
Dallas
|41
|21
|4
|7
|9
|143:113
|57
|3
Minnesota
|42
|18
|7
|7
|10
|134:110
|57
|4
Edmonton
|41
|15
|5
|6
|15
|137:138
|46
|5
Vegas
|39
|13
|4
|11
|11
|122:123
|45
|6
Anaheim
|41
|13
|8
|3
|17
|139:146
|45
|7
Seattle Kraken
|39
|12
|6
|7
|14
|103:115
|43
|8
San Jose
|40
|11
|9
|3
|17
|124:139
|43
|9
Utah
|41
|14
|5
|3
|19
|126:118
|41
|10
Kings
|39
|11
|5
|9
|14
|102:107
|41
|11
Calgary
|40
|14
|4
|4
|18
|108:117
|40
|12
Nashville
|40
|13
|5
|4
|18
|114:133
|40
|13
St. Louis
|42
|16
|0
|8
|18
|105:146
|40
|14
Chicago
|40
|13
|2
|7
|18
|112:130
|37
|15
Vancouver
|40
|10
|6
|4
|20
|115:140
|36
|16
Winnipeg
|39
|13
|2
|4
|20
|113:122
|34