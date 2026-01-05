Předplatné

Češi se v NHL neprosadili. Nečas, Hertl i Palát byli u porážek svých týmů

Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu ColoradaZdroj: ČTK / AP / Karl B DeBlaker
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu Colorada
Jakub Dobeš v utkání proti Chicagu
Jakub Dobeš v utkání proti Chicagu
Český brankář Montreal Canadiens Jakub Dobeš
Český gólman Jakub Dobeš vychytal výhru proti Edmontonu
Český gólman Jakub Dobeš vychytal výhru proti Edmontonu
20
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Zámořská NHL měla na programu pět zápasů. Colorado nestačilo na Floridu, Martin Nečas se při porážce 1:2 neprosadil. Nebodoval ani Tomáš Hertl, jeho Vegas padlo na ledě Chicaga 2:3 po prodloužení. Radek Faksa z Dallasu byl u prohry s Montrealem (3:4pp) a neprosadil se ani Ondřej Palát, jehož New Jersey podlehlo Carolině 1:3.

KonecLIVE Po prodl.
34

KonecLIVE Po prodl.
45

KonecLIVE
21

KonecLIVE Po prodl.
32

KonecLIVE
13

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa41205313142:11053
2Carolina42169314141:12853
3Montreal42149613141:14152
4Detroit43177415131:13852
5Islanders42158415120:12050
6Flyers40147712124:11649
7Pittsburgh41164912135:13149
8Washington42192615135:12148
9Florida41193316129:13047
10Buffalo40156415125:12646
11Boston42157218133:13646
12Devils42157218114:12446
13Ottawa40155515133:12945
14Toronto41154715137:13845
15Rangers43137518114:11745
16Columbus41117716127:13743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4128373165:9369
    2Dallas4221489146:11758
    3Minnesota43187810138:11558
    4Vegas401341211124:12646
    5Edmonton42155616139:14346
    6Anaheim41138317139:14645
    7Kings40116914107:11143
    8Seattle Kraken39126714103:11543
    9San Jose41119318127:14643
    10Nashville41145418118:13642
    11St. Louis43170818107:14642
    12Utah42145320127:12241
    13Chicago42134718118:13441
    14Calgary41144419111:12140
    15Vancouver41106520117:14337
    16Winnipeg40132421115:12634

      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Nathan MacKinnonColorado3539744150
      2.Connor McDavidEdmonton254772421
      3.Macklin CelebriniSan Jose2241634113
      4.Nikita KučerovTampa2039593819
      5.Leon DraisaitlEdmonton203757423
      6.Mikko RantanenDallas164157414
      7.Martin NečasColorado1933524139
      8.Jason RobertsonDallas2425494217
      9.Kirill KaprizovMinnesota242549437
      10.Wyatt JohnstonDallas232649420

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů