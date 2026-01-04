NHL ONLINE: Nečas proti Floridě, Faksa vs. Dobeš. V akci i Hertl a Palát
Zámořská NHL má na programu pět zápasů. Tři z nich startují už v neděli v přívětivém čase. Radek Faksa z Dallasu jde do akce proti Montrealu, za který by měl chytat Jakub Dobeš, Martin Nečas z Colorada hraje na ledě Floridy. V noci se Tomáš Hertl představí na ledě Chicaga a Ondřej Palát z New Jersey doma proti Carolině. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|41
|20
|5
|3
|13
|142:110
|53
|2
Detroit
|43
|17
|7
|4
|15
|131:138
|52
|3
Carolina
|41
|15
|9
|3
|14
|138:127
|51
|4
Islanders
|42
|15
|8
|4
|15
|120:120
|50
|5
Montreal
|41
|14
|8
|6
|13
|137:138
|50
|6
Flyers
|40
|14
|7
|7
|12
|124:116
|49
|7
Washington
|42
|19
|2
|6
|15
|135:121
|48
|8
Pittsburgh
|40
|16
|3
|9
|12
|130:127
|47
|9
Buffalo
|40
|15
|6
|4
|15
|125:126
|46
|10
Boston
|42
|15
|7
|2
|18
|133:136
|46
|11
Devils
|41
|15
|7
|2
|17
|113:121
|46
|12
Ottawa
|40
|15
|5
|5
|15
|133:129
|45
|13
Toronto
|41
|15
|4
|7
|15
|137:138
|45
|14
Florida
|40
|18
|3
|3
|16
|127:129
|45
|15
Rangers
|43
|13
|7
|5
|18
|114:117
|45
|16
Columbus
|40
|11
|7
|6
|16
|123:132
|42
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|40
|28
|3
|7
|2
|164:91
|69
|2
Minnesota
|43
|18
|7
|8
|10
|138:115
|58
|3
Dallas
|41
|21
|4
|7
|9
|143:113
|57
|4
Edmonton
|42
|15
|5
|6
|16
|139:143
|46
|5
Vegas
|39
|13
|4
|11
|11
|122:123
|45
|6
Anaheim
|41
|13
|8
|3
|17
|139:146
|45
|7
Kings
|40
|11
|6
|9
|14
|107:111
|43
|8
Seattle Kraken
|39
|12
|6
|7
|14
|103:115
|43
|9
San Jose
|41
|11
|9
|3
|18
|127:146
|43
|10
Nashville
|41
|14
|5
|4
|18
|118:136
|42
|11
St. Louis
|43
|17
|0
|8
|18
|107:146
|42
|12
Utah
|42
|14
|5
|3
|20
|127:122
|41
|13
Calgary
|41
|14
|4
|4
|19
|111:121
|40
|14
Chicago
|41
|13
|3
|7
|18
|115:132
|39
|15
Vancouver
|41
|10
|6
|5
|20
|117:143
|37
|16
Winnipeg
|40
|13
|2
|4
|21
|115:126
|34
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|35
|39
|74
|40
|51
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|25
|47
|72
|42
|1
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|22
|41
|63
|41
|13
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|20
|39
|59
|38
|19
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|37
|57
|42
|3
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|16
|40
|56
|40
|3
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|33
|52
|40
|40
|8.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|24
|25
|49
|43
|7
|9.
|Kyle Connor
Winnipeg
|19
|30
|49
|40
|6
|10.
|Matt Boldy
Minnesota
|26
|22
|48
|43
|17