Předplatné

Dostál má nejhorší formu z NHL: Musím být lepší, věřím si. Nejasný signál před olympiádou

Lukáš Dostál proti Rangers pochytal 26 střel a Anaheim bral výhru
Lukáš Dostál proti Rangers pochytal 26 střel a Anaheim bral výhruZdroj: ČTK / AP / Noah K. Murray
Lukáš Dostál proti Rangers pochytal 26 střel a Anaheim bral výhru
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál v utkání proti Seattlu
Krajané Lukáš Dostál (vlevo) a Radko Gudas (vpravo) patří k oporám Anaheimu
Lukáš Dostál proti Rangers pochytal 26 střel a Anaheim bral výhru
Lukáš Dostál proti Rangers pochytal 26 střel a Anaheim bral výhru
6
Fotogalerie
Patrik Czepiec
NHL
Začít diskusi (0)

Brankář Lukáš Dostál má problém a Česko dost možná s ním. Velký strůjce zlatého tažení na mistrovství světa 2024 úplně vypadl z fazony, od návratu po zranění v horní části těla stihl za Anaheim devět startů s úspěšností zásahů 84,2 procenta. Už na první pohled nejde o oslnivé číslo, ale průzkum statistik NHL odhaluje větší průšvih. Nikdo z těch, co odchytali za stejné období v nejlepší lize aspoň tři zápasy, nevykazuje horší hodnotu. Dostál se potýká s nejslabší formou.

Měla to být jeho sezona. Ducks se po letech plných spekulací na startu července konečně zbavili brankáře Johna Gibsona a Dostálovi uvolnili prostor k nerušené vládě. Aby podtrhli exkluzivní status českého gólmana, podepsali s ním o necelé tři týdny později pětiletý kontrakt v celkové hodnotě 32,5 milionu dolarů (zhruba 669,5 milionu korun).

„Potvrdil, že je to náš první brankář. A jsme rádi, že se nám podařilo kontrakt dohodnout. Právě se dostává do nejzajímavějšího období kariéry. Nejlepší hokej má pořád před sebou,“ vyjadřoval se jasně generální manažer klubu ze západní části USA Pat Verbeek o brankáři, který měl za sebou vyvedený ročník s 54 starty, z nichž 23 dovedl k vítěznému konci.

V Anaheimu všechno naštelovali směrem k očekávání, že Dostálova forma ještě poroste, vesměs mladý a nadějný celek ustálí výkonnost a bude atakovat play off, časem snad dokonce zaútočí na Stanley Cup. Jenže základní hypotéza, že brněnský rodák a mistr světa bude nosným pilířem tohoto progresu, se zatím nestřetává s praxí. V zádech se slabšími konkurenty Petrem Mrázkem a Villem Hussem Dostál paradoxně chytá hůř než kdy dřív.

Zranění a pak propad 

Probíhající základní část přitom neodstartoval vůbec špatně. Ještě na přelomu října a listopadu ukázal tři perfektní vítězné zápasy s úspěšností zásahů 94,8 %, a vévodil tak výběru tří hvězd týdne napříč NHL. Jenže jakmile ho potkalo na konci listopadu zranění v horní části těla, z tempa definitivně vypadl a aktuálně prožívá dosti havarijní návrat.

„Samozřejmě musím být lepší. Co se týče sebevědomí, pořád si věřím. Není to tak, že bych se teď něco snažil za každou cenu změnit. Když se brankáři nedaří a přistoupí k tomu tak, že všechno překope, není to dobré. Každý zápas je nová příležitost,“ snaží se Dostál brát nemilou situaci s nadhledem.

Jeho propad přesto může být velkým problémem pro reprezentaci směrem k únorové olympiádě. Třebaže od trenéra českých gólmanů Ondřeje Pavelce nikdy nepadlo jasné stanovisko, že počítá s Dostálem jako s týmovou jedničkou, červnová předběžná nominace se šesti vyvolenými jmény dávala směrem k brankovišti jakousi nevyřčenou nápovědu.

Dostál měl navázat na odkaz ze zlaté Prahy. Mezitím mu ovšem vyvstala silná konkurence v podobě Daniela Vladaře z Philadelphie, možná i jedničky Utahu Karla Vejmelky. Víc každopádně prozradí úterní odhalení nominované trojice maskovaných mužů. Soupisky ostatních týmu čtěte ZDE>>>

V létě byl jasnou volbou pro olympiádu

„Rozhodli jsme se, že mezi šest prvních jmen zařadíme i Dostyho. Ani jsme nad tím moc nepřemýšleli, jasná volba. My ho máme mezi třemi gólmany pro olympiádu. A jak říkal Dosty sám, záleží na výkonnosti. Jestli bude chytat, nebo ne. Samozřejmě má klid, že na olympiádě bude, což je jedna věc. Ale druhá je, že každý, kdo na olympiádu jede, chce hrát. Zvlášť on, jak to má v hlavě nastavené,“ povídal v létě Pavelec v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport k rozhodnutí pasovat Dostála do olympijského sextetu s předstihem.

Jiné reprezentace ke své elitní šestici přistoupily jinak a nominovaly pouze hráče z pole, aby se gólmani ještě o místa poprali. Byl to případ Švédů nebo Švýcarů, kteří by teoreticky taky našli brankáře, jimž by mohli dodat několikaměsíční pohodu. Šli ovšem odlišnou cestou.

V ideálním světě by Češi nasadili Dostála do první skupinové partie s Kanadou jako neotřesitelnou jedničku. Jenže to teď neplatí. A je otázkou, zda by se do klece neměl na úvod podívat spíš lepší formou oplývající Vladař, aby proti nejtěžšímu možnému soupeři ukázal, že je aktuálně výš.

Problémem prý není, že by jeho pětadvacetiletého konkurenta Dostála omezovalo zdraví po předchozí pauze. „Fyzicky se cítím dobře, nic mě neomezuje. Musím prostě dělat zákroky,“ vylíčil odchovanec Komety pragmaticky.

Aby se na týmové úrovni zvedl, na to má čtyři a půl týdne. Zabere?

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa41205313142:11053
2Detroit43177415131:13852
3Carolina41159314138:12751
4Islanders42158415120:12050
5Montreal41148613137:13850
6Flyers40147712124:11649
7Washington42192615135:12148
8Pittsburgh40163912130:12747
9Buffalo40156415125:12646
10Boston42157218133:13646
11Devils41157217113:12146
12Ottawa40155515133:12945
13Toronto41154715137:13845
14Florida40183316127:12945
15Rangers43137518114:11745
16Columbus40117616123:13242
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4028372164:9169
    2Minnesota43187810138:11558
    3Dallas4121479143:11357
    4Edmonton42155616139:14346
    5Vegas391341111122:12345
    6Anaheim41138317139:14645
    7Kings40116914107:11143
    8Seattle Kraken39126714103:11543
    9San Jose41119318127:14643
    10Nashville41145418118:13642
    11St. Louis43170818107:14642
    12Utah42145320127:12241
    13Calgary41144419111:12140
    14Chicago41133718115:13239
    15Vancouver41106520117:14337
    16Winnipeg40132421115:12634

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů