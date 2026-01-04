Dostál má nejhorší formu z NHL: Musím být lepší, věřím si. Nejasný signál před olympiádou
Brankář Lukáš Dostál má problém a Česko dost možná s ním. Velký strůjce zlatého tažení na mistrovství světa 2024 úplně vypadl z fazony, od návratu po zranění v horní části těla stihl za Anaheim devět startů s úspěšností zásahů 84,2 procenta. Už na první pohled nejde o oslnivé číslo, ale průzkum statistik NHL odhaluje větší průšvih. Nikdo z těch, co odchytali za stejné období v nejlepší lize aspoň tři zápasy, nevykazuje horší hodnotu. Dostál se potýká s nejslabší formou.
Měla to být jeho sezona. Ducks se po letech plných spekulací na startu července konečně zbavili brankáře Johna Gibsona a Dostálovi uvolnili prostor k nerušené vládě. Aby podtrhli exkluzivní status českého gólmana, podepsali s ním o necelé tři týdny později pětiletý kontrakt v celkové hodnotě 32,5 milionu dolarů (zhruba 669,5 milionu korun).
„Potvrdil, že je to náš první brankář. A jsme rádi, že se nám podařilo kontrakt dohodnout. Právě se dostává do nejzajímavějšího období kariéry. Nejlepší hokej má pořád před sebou,“ vyjadřoval se jasně generální manažer klubu ze západní části USA Pat Verbeek o brankáři, který měl za sebou vyvedený ročník s 54 starty, z nichž 23 dovedl k vítěznému konci.
V Anaheimu všechno naštelovali směrem k očekávání, že Dostálova forma ještě poroste, vesměs mladý a nadějný celek ustálí výkonnost a bude atakovat play off, časem snad dokonce zaútočí na Stanley Cup. Jenže základní hypotéza, že brněnský rodák a mistr světa bude nosným pilířem tohoto progresu, se zatím nestřetává s praxí. V zádech se slabšími konkurenty Petrem Mrázkem a Villem Hussem Dostál paradoxně chytá hůř než kdy dřív.
Zranění a pak propad
Probíhající základní část přitom neodstartoval vůbec špatně. Ještě na přelomu října a listopadu ukázal tři perfektní vítězné zápasy s úspěšností zásahů 94,8 %, a vévodil tak výběru tří hvězd týdne napříč NHL. Jenže jakmile ho potkalo na konci listopadu zranění v horní části těla, z tempa definitivně vypadl a aktuálně prožívá dosti havarijní návrat.
„Samozřejmě musím být lepší. Co se týče sebevědomí, pořád si věřím. Není to tak, že bych se teď něco snažil za každou cenu změnit. Když se brankáři nedaří a přistoupí k tomu tak, že všechno překope, není to dobré. Každý zápas je nová příležitost,“ snaží se Dostál brát nemilou situaci s nadhledem.
Jeho propad přesto může být velkým problémem pro reprezentaci směrem k únorové olympiádě. Třebaže od trenéra českých gólmanů Ondřeje Pavelce nikdy nepadlo jasné stanovisko, že počítá s Dostálem jako s týmovou jedničkou, červnová předběžná nominace se šesti vyvolenými jmény dávala směrem k brankovišti jakousi nevyřčenou nápovědu.
Dostál měl navázat na odkaz ze zlaté Prahy. Mezitím mu ovšem vyvstala silná konkurence v podobě Daniela Vladaře z Philadelphie, možná i jedničky Utahu Karla Vejmelky. Víc každopádně prozradí úterní odhalení nominované trojice maskovaných mužů. Soupisky ostatních týmu čtěte ZDE>>>
V létě byl jasnou volbou pro olympiádu
„Rozhodli jsme se, že mezi šest prvních jmen zařadíme i Dostyho. Ani jsme nad tím moc nepřemýšleli, jasná volba. My ho máme mezi třemi gólmany pro olympiádu. A jak říkal Dosty sám, záleží na výkonnosti. Jestli bude chytat, nebo ne. Samozřejmě má klid, že na olympiádě bude, což je jedna věc. Ale druhá je, že každý, kdo na olympiádu jede, chce hrát. Zvlášť on, jak to má v hlavě nastavené,“ povídal v létě Pavelec v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport k rozhodnutí pasovat Dostála do olympijského sextetu s předstihem.
Jiné reprezentace ke své elitní šestici přistoupily jinak a nominovaly pouze hráče z pole, aby se gólmani ještě o místa poprali. Byl to případ Švédů nebo Švýcarů, kteří by teoreticky taky našli brankáře, jimž by mohli dodat několikaměsíční pohodu. Šli ovšem odlišnou cestou.
V ideálním světě by Češi nasadili Dostála do první skupinové partie s Kanadou jako neotřesitelnou jedničku. Jenže to teď neplatí. A je otázkou, zda by se do klece neměl na úvod podívat spíš lepší formou oplývající Vladař, aby proti nejtěžšímu možnému soupeři ukázal, že je aktuálně výš.
Problémem prý není, že by jeho pětadvacetiletého konkurenta Dostála omezovalo zdraví po předchozí pauze. „Fyzicky se cítím dobře, nic mě neomezuje. Musím prostě dělat zákroky,“ vylíčil odchovanec Komety pragmaticky.
Aby se na týmové úrovni zvedl, na to má čtyři a půl týdne. Zabere?
