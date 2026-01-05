Předplatné

NHL ONLINE: Mrázek s Gudasem proti Capitals, Klapka čelí Seattlu. Chytá i Vejmelka

Český gólman Petr Mrázek v brance Anaheimu
Český gólman Petr Mrázek v brance AnaheimuZdroj: profimedia.cz
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Karel Vejmelka v akci proti Islanders
Obránce Radko Gudas se zapojil v zápase s Bostonem také do bitky
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Český brankář Vítek Vaněček v dresu Utahu
Krajané Lukáš Dostál (vlevo) a Radko Gudas (vpravo) patří k oporám Anaheimu
Národní hokejová liga nabízí tentokrát šest zápasů. Do branky Anaheimu po čase nastupuje Petr Mrázek, který společně s kapitánem Ducks Radko Gudasem hrají ve Washingtonu. Chytat by měl i Karel Vejmelka za Utah, který se představuje na ledě New York Islanders. Český obr Adam Klapka hraje za Calgary doma proti Seattlu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3539744150
2.Connor McDavidEdmonton254772421
3.Macklin CelebriniSan Jose2241634113
4.Nikita KučerovTampa2039593819
5.Leon DraisaitlEdmonton203757423
6.Mikko RantanenDallas164157414
7.Martin NečasColorado1933524139
8.Jason RobertsonDallas2425494217
9.Kirill KaprizovMinnesota242549437
10.Wyatt JohnstonDallas232649420

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa41205313142:11053
2Carolina42169314141:12853
3Montreal42149613141:14152
4Detroit43177415131:13852
5Islanders42158415120:12050
6Flyers40147712124:11649
7Pittsburgh41164912135:13149
8Washington42192615135:12148
9Florida41193316129:13047
10Buffalo40156415125:12646
11Boston42157218133:13646
12Devils42157218114:12446
13Ottawa40155515133:12945
14Toronto41154715137:13845
15Rangers43137518114:11745
16Columbus41117716127:13743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4128373165:9369
    2Dallas4221489146:11758
    3Minnesota43187810138:11558
    4Vegas401341211124:12646
    5Edmonton42155616139:14346
    6Anaheim41138317139:14645
    7Kings40116914107:11143
    8Seattle Kraken39126714103:11543
    9San Jose41119318127:14643
    10Nashville41145418118:13642
    11St. Louis43170818107:14642
    12Utah42145320127:12241
    13Chicago42134718118:13441
    14Calgary41144419111:12140
    15Vancouver41106520117:14337
    16Winnipeg40132421115:12634

