NHL ONLINE: Pastrňák v Seattlu, v akci Nečas, Hronek i Hertl. Zabere konečně Anaheim?
NHL pokračuje, v noci na středu nabízí bohatý program. Filip Hronek hraje s Vancouverem v Buffalu, trápící se Anaheim s českými hráči chce zabrat na ledě Flyers. Martin Nečas čelí Tampě, Tomáš Hertl Winnipegu a Boston i s Davidem Pastrňákem zavítá do Seattlu. ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Detroit
|44
|18
|7
|4
|15
|136:141
|54
|2
Tampa
|41
|20
|5
|3
|13
|142:110
|53
|3
Carolina
|42
|16
|9
|3
|14
|141:128
|53
|4
Montreal
|42
|14
|9
|6
|13
|141:141
|52
|5
Washington
|43
|20
|2
|6
|15
|142:125
|50
|6
Islanders
|42
|15
|8
|4
|15
|120:120
|50
|7
Flyers
|40
|14
|7
|7
|12
|124:116
|49
|8
Pittsburgh
|41
|16
|4
|9
|12
|135:131
|49
|9
Florida
|41
|19
|3
|3
|16
|129:130
|47
|10
Buffalo
|40
|15
|6
|4
|15
|125:126
|46
|11
Boston
|42
|15
|7
|2
|18
|133:136
|46
|12
Rangers
|44
|13
|7
|6
|18
|116:120
|46
|13
Devils
|42
|15
|7
|2
|18
|114:124
|46
|14
Ottawa
|41
|15
|5
|5
|16
|136:134
|45
|15
Toronto
|41
|15
|4
|7
|15
|137:138
|45
|16
Columbus
|41
|11
|7
|7
|16
|127:137
|43
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|41
|28
|3
|7
|3
|165:93
|69
|2
Dallas
|42
|21
|4
|8
|9
|146:117
|58
|3
Minnesota
|44
|18
|7
|8
|11
|140:119
|58
|4
Vegas
|40
|13
|4
|12
|11
|124:126
|46
|5
Edmonton
|42
|15
|5
|6
|16
|139:143
|46
|6
Kings
|41
|12
|6
|9
|14
|111:113
|45
|7
Seattle Kraken
|40
|13
|6
|7
|14
|108:116
|45
|8
Anaheim
|42
|13
|8
|3
|18
|143:153
|45
|9
Utah
|43
|14
|6
|3
|20
|130:124
|43
|10
San Jose
|41
|11
|9
|3
|18
|127:146
|43
|11
Nashville
|41
|14
|5
|4
|18
|118:136
|42
|12
St. Louis
|43
|17
|0
|8
|18
|107:146
|42
|13
Chicago
|42
|13
|4
|7
|18
|118:134
|41
|14
Calgary
|42
|14
|4
|4
|20
|112:126
|40
|15
Vancouver
|41
|10
|6
|5
|20
|117:143
|37
|16
Winnipeg
|40
|13
|2
|4
|21
|115:126
|34
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|35
|39
|74
|41
|50
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|25
|47
|72
|42
|1
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|22
|41
|63
|41
|13
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|20
|39
|59
|38
|19
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|20
|37
|57
|42
|3
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|16
|41
|57
|41
|4
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|19
|33
|52
|41
|39
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|24
|25
|49
|42
|17
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|24
|25
|49
|44
|6
|10.
|Wyatt Johnston
Dallas
|23
|26
|49
|42
|0