NHL ONLINE: Pastrňák v Seattlu, v akci Nečas, Hronek i Hertl. Zabere konečně Anaheim?

David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistence
David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistenceZdroj: ČTK / AP / John Woods
NHL
NHL pokračuje, v noci na středu nabízí bohatý program. Filip Hronek hraje s Vancouverem v Buffalu, trápící se Anaheim s českými hráči chce zabrat na ledě Flyers. Martin Nečas čelí Tampě, Tomáš Hertl Winnipegu a Boston i s Davidem Pastrňákem zavítá do Seattlu. ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Detroit44187415136:14154
2Tampa41205313142:11053
3Carolina42169314141:12853
4Montreal42149613141:14152
5Washington43202615142:12550
6Islanders42158415120:12050
7Flyers40147712124:11649
8Pittsburgh41164912135:13149
9Florida41193316129:13047
10Buffalo40156415125:12646
11Boston42157218133:13646
12Rangers44137618116:12046
13Devils42157218114:12446
14Ottawa41155516136:13445
15Toronto41154715137:13845
16Columbus41117716127:13743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4128373165:9369
    2Dallas4221489146:11758
    3Minnesota44187811140:11958
    4Vegas401341211124:12646
    5Edmonton42155616139:14346
    6Kings41126914111:11345
    7Seattle Kraken40136714108:11645
    8Anaheim42138318143:15345
    9Utah43146320130:12443
    10San Jose41119318127:14643
    11Nashville41145418118:13642
    12St. Louis43170818107:14642
    13Chicago42134718118:13441
    14Calgary42144420112:12640
    15Vancouver41106520117:14337
    16Winnipeg40132421115:12634

      Kanadské bodování
      #HráčTýmGAKBZ+/-
      1.Nathan MacKinnonColorado3539744150
      2.Connor McDavidEdmonton254772421
      3.Macklin CelebriniSan Jose2241634113
      4.Nikita KučerovTampa2039593819
      5.Leon DraisaitlEdmonton203757423
      6.Mikko RantanenDallas164157414
      7.Martin NečasColorado1933524139
      8.Jason RobertsonDallas2425494217
      9.Kirill KaprizovMinnesota242549446
      10.Wyatt JohnstonDallas232649420

