Vejmelka zářil proti Ottawě, má 19. výhru, nejvíce ze všech. Faksa se trefil v oslabení
Karel Vejmelka chytil v NHL hokejistům Ottawy 32 střel, dovedl Utah k vítězství 3:1 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Český gólman si připsal devatenáctou výhru sezony, v této statistice je v soutěži nejlepší. Radek Faksa pomohl svým druhým gólem v sezoně k výhře Dallasu 4:1 ve Washingtonu. Český útočník otevřel skóre trefou v oslabení.
Vejmelku překonal pouze z dorážky Ridly Greig, který snížil v závěru úvodní třetiny na 1:2. Utah těžil z dobrého vstupu. Vedl o dvě branky už v osmé minutě, když se prosadili Lawson Crouse a John Marino. Výhru pojistil na začátku třetí třetiny Daniil But.
Faksa, který je v nominaci na olympijské hry v Miláně, udeřil ve čtvrté minutě a skóroval poprvé po téměř třech měsících. Český centr vystřelil z pravého kruhu přes obránce, gólman Logan Thompson puk neudržel a vyrazil jej před sebe. Faksa se probil k dorážce a kotouč doklepl do odkryté branky. Své statistiky v sezoně vylepšil na šestnáct bodů (2+14) ze 43 odehraných zápasů.
Náskok Dallasu, který předchozích šest utkání prohrál, zvýšili Sam Steel a Wyatt Johnston. Gólmana Caseyho DeSmithe připravil o čisté konto v 58. minutě Alexandr Ovečkin. Výhru Stars zpečetil do prázdné branky Roope Hintz.
