Vejmelka zářil proti Ottawě, má 19. výhru, nejvíce ze všech. Faksa se trefil v oslabení

Karel Vejmelka v akci proti Islanders
Karel Vejmelka chytil v NHL hokejistům Ottawy 32 střel, dovedl Utah k vítězství 3:1 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Český gólman si připsal devatenáctou výhru sezony, v této statistice je v soutěži nejlepší. Radek Faksa pomohl svým druhým gólem v sezoně k výhře Dallasu 4:1 ve Washingtonu. Český útočník otevřel skóre trefou v oslabení.

Vejmelku překonal pouze z dorážky Ridly Greig, který snížil v závěru úvodní třetiny na 1:2. Utah těžil z dobrého vstupu. Vedl o dvě branky už v osmé minutě, když se prosadili Lawson Crouse a John Marino. Výhru pojistil na začátku třetí třetiny Daniil But.

Faksa, který je v nominaci na olympijské hry v Miláně, udeřil ve čtvrté minutě a skóroval poprvé po téměř třech měsících. Český centr vystřelil z pravého kruhu přes obránce, gólman Logan Thompson puk neudržel a vyrazil jej před sebe. Faksa se probil k dorážce a kotouč doklepl do odkryté branky. Své statistiky v sezoně vylepšil na šestnáct bodů (2+14) ze 43 odehraných zápasů.

Náskok Dallasu, který předchozích šest utkání prohrál, zvýšili Sam Steel a Wyatt Johnston. Gólmana Caseyho DeSmithe připravil o čisté konto v 58. minutě Alexandr Ovečkin. Výhru Stars zpečetil do prázdné branky Roope Hintz.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton284775433
2.Nathan MacKinnonColorado3539744248
3.Macklin CelebriniSan Jose2341644215
4.Nikita KučerovTampa2041613920
5.Leon DraisaitlEdmonton213960433
6.Mikko RantanenDallas174259431
7.Jason RobertsonDallas2527524418
8.Martin NečasColorado1933524237
9.Wyatt JohnstonDallas25265144-2
10.Kyle ConnorWinnipeg203050416

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa42215313146:11255
2Carolina43179314147:13155
3Montreal43159613145:14254
4Detroit44187415136:14154
5Islanders43168415129:12052
6Flyers41157712129:11851
7Washington44202616143:12950
8Pittsburgh41164912135:13149
9Buffalo41166415130:12948
10Toronto42164715141:13947
11Florida42193317130:13447
12Rangers44137618116:12046
13Boston43157219137:14346
14Devils43157219114:13346
15Ottawa42155517137:13745
16Columbus42117717129:14243
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4228374167:9769
    2Dallas44224810153:12460
    3Minnesota44187811140:11958
    4Edmonton43165616145:14548
    5Vegas411351211128:12948
    6Seattle Kraken41146714115:12047
    7Utah44156320133:12545
    8Kings41126914111:11345
    9Anaheim43138319145:15845
    10San Jose42129318132:14845
    11Chicago43144718125:13743
    12Nashville42145419120:14242
    13St. Louis44170819110:15342
    14Calgary43144421113:13040
    15Vancouver42106521120:14837
    16Winnipeg41132521118:13035

